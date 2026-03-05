Gọi thợ làm móng đến phòng hồi sức để kịp cứu cô gái nguy kịch

Trung QuốcDo bộ móng gel quá dày cản trở thiết bị đo chỉ số sinh tồn, một bệnh viện phải khẩn cấp mời thợ làm móng đến để gỡ bỏ vật cản, cứu sống bệnh nhân nguy kịch.

Một tình huống hy hữu vừa xảy ra tại tỉnh Hồ Nam khi đội ngũ bác sĩ phải cầu cứu thợ làm móng chuyên nghiệp để gỡ bỏ lớp móng giả, giúp thiết bị y tế có thể hoạt động nhằm cứu sống một bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp, SCMP đưa tin ngày 5/3.

Bệnh nhân là Lili, 28 tuổi ở tỉnh Hồ Nam. Ngày 5/2, Lili được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam trong tình trạng viêm cơ tim tối cấp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các biện pháp hồi sức cấp cứu, các bác sĩ gặp phải một trở ngại lớn khi cả 10 đầu ngón tay của cô đều được làm móng nghệ thuật rất dài.

Lớp sơn gel dày và móng nối dài đã ngăn cản hoàn toàn tia sáng xuyên qua thiết bị đo nồng độ oxy bão hòa trong máu, khiến máy không thể hiển thị chỉ số sinh tồn. Các nhân viên y tế đã nỗ lực tự gỡ bỏ lớp sơn này nhưng thất bại do đặc tính của vật liệu làm móng chuyên dụng.

Bộ móng giả của Lili đã trở thành vật cản nguy hiểm với quá trình cấp cứu. Ảnh: Sanxiang Metropolis Daily

Để không làm lỡ "thời gian vàng" cứu chữa, bệnh viện đã khẩn cấp liên hệ với một thợ làm móng chuyên nghiệp, yêu cầu người này mang theo dụng cụ đến tận phòng cấp cứu. Người thợ này đã phải chạy đua với thời gian để gỡ bỏ lớp móng giả. Ngay sau khi "giáp móng" được dỡ bỏ, các bác sĩ lập tức đo được chỉ số oxy máu và điều chỉnh phác đồ điều trị kịp thời. Nhờ sự phối hợp liên chuyên khoa, các dấu hiệu sinh tồn của Lili dần ổn định, tình trạng rung thất được kiểm soát, giúp cô qua cơn nguy kịch.

Một bác sĩ tại bệnh viện cho biết tình trạng móng giả gây cản trở điều trị y tế không phải là hiếm gặp. Ngoài việc gây khó khăn cho thiết bị đo, một số sản phẩm làm móng và việc mài móng quá mức cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe lâu dài.

Trong một video, bác sĩ cấp cứu Lưu Kiêu, thuộc Bệnh viện liên kết thứ hai của Đại học Y Chiết Giang, chia sẻ những người yêu thích làm móng nên cân nhắc "để trống ít nhất một ngón tay" như một cơ hội cứu mạng cho chính mình trong tình huống khẩn cấp. Bác sĩ Lưu cũng kể trường hợp một bệnh nhân ngoài 20 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê. Khi thiết bị kẹp tay bị vô hiệu hóa bởi móng gel, đội ngũ y tế đã phải thay thế bằng thiết bị đo oxy ở thùy tai để xử lý tình hình.

Đại diện một đơn vị sản xuất máy đo oxy đầu ngón tay cho biết bên cạnh độ dày của móng gel, các loại sơn móng màu tối cũng có khả năng hấp thụ hoặc phản xạ ánh sáng mạnh, làm giảm độ chính xác của các chỉ số y tế.

Các chuyên gia y tế giải thích phương pháp đo oxy qua đầu ngón tay hoặc ngón chân là kỹ thuật cơ bản trong cấp cứu. Lớp sơn móng quá dày hoặc đính đá sẽ ngăn chặn tia sáng của máy, trong khi các loại sơn mỏng, trong suốt thường không gây trở ngại. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo nếu có sở thích làm móng, phái đẹp nên chọn sơn trong suốt hoặc để trống ít nhất một ngón tay để phòng ngừa tình huống y tế khẩn cấp.

Sau khi thợ làm móng gỡ bỏ lớp móng giả, đội ngũ y tế mới có thể tiếp tục quá trình cấp cứu. Ảnh: Sanxiang Metropolis Daily

Bình Minh (Theo SCMP, Sanxiang Metropolis Daily)