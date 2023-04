Gọi tên tiếng Anh các món ăn trong tiệc BBQ

Có nhiều thứ mà mọi người hay làm trong ngày nghỉ ở Mỹ, trong đó tiệc BBQ ở nhà hay ngoài công viên khá phổ biến.

BBQ là hình thức nấu ăn bằng cách nướng đồ trên than củi (charcoal) hay lò nướng ga ngoài trời (a grill). Các món ăn cho tiệc BBQ có thể khác nhau tùy thuộc vào địa lý, văn hóa và sở thích cá nhân.

Sau đây là một số món ăn phổ biến bạn có thể tìm thấy tại những bữa tiệc này và tên gọi tiếng Anh của chúng:

Thịt nướng (grilled meats): Có thể có xúc xích (sausages), thịt gà, bò, lợn hay sườn heo (ribs).

Nước sốt (BBQ sauce) là thành phần quan trọng, thường được dùng để ướp thịt. Nước sốt BBQ có thể ngọt, cay, chua hoặc thơm, tùy thuộc vào công thức. Các loại nước này còn gọi là nước ướp đồ ăn (marinade). Bạn có thể tự pha chế hoặc mua loại có sẵn. Ngoài ra, marinade cũng là động từ. Bạn có thể nói: I still need to marinade the chicken for the BBQ this afternoon (Tôi vẫn còn phải ướp thịt gà cho buổi BBQ chiều nay).

Món phụ (side dishes): Các món phụ BBQ có thể bao gồm nhiều loại salad như salad bắp cải muối (coleslaw), salad khoai tây (potato salad); mỳ ống và phô mai (macaroni and cheese), đậu nành hầm (baked beans), bắp ngô nướng (grilled corn on the cob), các loại rau củ nướng (grilled vegetables).

Tráng miệng (desserts): gồm những món ngọt như trái cây, đào nướng hay s'mores.

Trong đó, s’mores là một món rất đặc biệt ở Mỹ. Đây là món ăn vặt được người Mỹ ưa chuộng khi đi cắm trại, thường gồm ba thành phần chính: bánh mì quy graham (graham crackers), socola và bánh kẹo dẻo (marshmallows). Bánh kẹo dẻo sẽ được nướng trên lửa cho đến khi nó mềm và nhão bên trong, sau đó được đặt lên trên miếng socola, rồi kẹp vào giữa bánh mì quy graham. Nhiệt từ bánh kẹo dẻo sẽ làm cho socola tan chảy, tạo thành một chiếc bánh sandwich ngọt.

Tiệc BBQ ngoài trời. Ảnh: gardeningetc

Đồ uống (drinks): Đồ uống cho BBQ thì tùy khẩu vị, nhưng có thể là bia (beer), rượu vang (wine), soda, nước chanh (lemonade), trà lạnh có đường hay không đường (sweetened or unsweetened iced tea), hay sangria. Sangria được pha chế từ rượu vang, hoa quả cắt miếng, và rượu brandy.

Biết những đồ ăn và đồ uống quen thuộc trên có thể giúp bạn tự tin hơn khi đi dự BBQ trong ngày nghỉ lễ ở Mỹ.

TS. Linh Phùng (Chủ nhiệm chương trình tiếng Anh cho sinh viên quốc tế, Đại học Chatham, Mỹ)