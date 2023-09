Gọi tên tâm trạng vui, buồn trong tiếng Anh

"Blue" dùng để nói về nỗi buồn, trong khi "on cloud nine" thể hiện niềm vui sướng tột cùng.

Để diễn tả vui và buồn trong tiếng Anh, từ thông dụng và có nghĩa bao quát nhất là "happy" và "sad".

Ngoài ra, một số từ và cụm từ cũng được dùng để mô tả những sắc thái khác của hai cảm xúc trên.

Nếu một người đang có tâm trạng tốt, ta dùng cụm "in a good mood": I was in a good mood this morning so I went out for a walk (Sáng nay tôi vui nên tôi ra ngoài đi dạo).

Khi một người vui vì một điều gì đó cụ thể, có thể nói người ấy đang "pleased" hay "glad": I'm glad that you came (Tôi mừng vì bạn đã đến).

Còn nếu nói về cảm giác vui và phấn khích, ta dùng "excited": The kids were so excited about the new cartoon (Bọn trẻ rất hào hứng với bộ phim hoạt hình mới).

Cảm giác hài lòng, thỏa mãn được gọi là "contented": She's a contented wife (Cô ấy là một người vợ mãn nguyện).

"Cheerful" dùng để nói về một người tính tình vui vẻ: He likes working with cheerful people (Anh ấy thích làm việc với những người vui vẻ).

Trong những cuộc nói chuyện thường ngày, người nói có thể dùng "on cloud nine" (ở tầng mây thứ 9) để thể hiện niềm vui sướng tột cùng: She was on cloud nine when she was admitted to her dream school (Cô ấy như ở trên chín tầng mây khi được nhận vào ngôi trường mơ ước).

"Over the moon" là một cách diễn đạt tương tự: The child was over the moon about her new toys (Đứa trẻ rất vui mừng vì có đồ chơi mới).

Ngược lại, để nói về nỗi buồn hoặc thứ gì đó đáng buồn, bên cạnh từ "sad", tiếng Anh còn có "unhappy".

"Miserable" có nghĩa là rất buồn, đến mức khổ sở: Living on her own in a big city, the young girl feels miserable sometimes (Sống một mình ở thành phố lớn, cô gái trẻ đôi lúc thấy khổ sở).

Nếu một người thấy buồn xen lẫn với tức giận hoặc lo lắng, người đó bị "upset": The little boy was upset because his father didn't take him to the zoo like he promised (Cậu bé buồn bã vì bố không đưa cậu đi sở thú như đã hứa).

Các từ "depressed", "down", hoặc "low" thường được sử dụng khi ai đó đang rất không vui và không thể hào hứng với bất cứ điều gì trong một thời gian dài: Being unemployed has made him depressed/ feeling low (Thất nghiệp khiến anh ấy trầm cảm/ thấy chán nản).

Trong tiếng Anh, từ "blue", thường chỉ màu xanh nhưng cũng có thể được dùng để nói về nỗi buồn: He's feeling blue now that he has to say goodbye to his friends (Anh ấy buồn vì phải nói lời tạm biệt với bạn bè).

Khánh Linh