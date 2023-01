Gọi tên món ăn, tục lệ ngày Tết bằng tiếng Anh

Tết Nguyên đán (Lunar new year/ Vietnamese traditional new year/ Tet holiday) có nhiều món ăn, hoạt động và biểu tượng đặc trưng. Liệu bạn có thể gọi tên tất cả bằng tiếng Anh?

Món ăn

- Savory sticky rice square cake: bánh chưng

Chúng ta không nên gọi "Chung cake", vì "cake" là bánh ngọt. Bánh chưng là bánh mặn nên cần thêm từ "savory", còn "square" là hình vuông và "sticky rice" để chỉ bánh được làm từ gạo nếp

- Pickled small leekds: củ kiệu

- Jellied meat: thịt đông

- Sausages: lạp xưởng

- (Very smooth) pork sausage: giò lụa

- Bitter melon stuffed with mushroom and pork: mướp đắng/khổ qua nhồi thịt

- Pig trotters stewed with dried bamboo shoots: chân giò hầm măng

- Roasted watermelon seeds: hạt dưa

- (Dried) candied fruit: mứt

Nhiều người dùng "jam" để chỉ mứt, nhưng "jam" là mứt dẻo để ăn cùng bánh mì nướng. Các loại mứt ngày Tết là trái cây được làm khô cùng đường, nên gọi là "dried candied fruit", hoặc bạn có thể gọi trực tiếp là candied + tên trái cây. Ví dụ mứt gừng là "candied ginger", hay mứt dừa là "candied coconut".

Hoa đào Nhật Tân, Hà Nội, vào Tết Nguyên đán năm 2020. Ảnh: Giang Huy

Các biểu tượng, nét văn hóa đặc trưng ngày Tết

- Five-fruit tray: mâm ngũ quả

- New Year's Eve: đêm giao thừa

- Fireworks: pháo hoa

- Peach blossoms: hoa đào

- Yellow apricot blossoms: hoa mai

- Kumquat tree: cây quất

- Orchids: hoa lan

- Chrysanthemums: cúc đại đóa

- New year couplets: câu đối Tết

- Calligraphy pictures: tranh thư pháp

- Lion dance: múa lân

- Dragon dance: múa rồng

Câu chúc, tập tục ngày Tết

- Celebrate the new year: Chào mừng, ăn mừng năm mới

- Tidy and decorate the house: Dọn dẹp, trang trí nhà cửa

- Don't sweep the floor on the 1st day of Lunar New Year: không quét nhà ngày mùng 1

- Give lucky money to: lì xì ai

- First caller/ first Visitor to bring good luck to the family: người xông nhà/xông đất đầu năm

- I hope you have a healthy and successful new year: Chúc bạn năm mới an khang, thịnh vượng

- I hope all your new year's wishes come true: Chúc bạn vạn sự như ý

- Wishing you a new year full of joy, love and inner peace: Chúc bạn một năm tràn ngập tình yêu thương, nhiều niềm vui, và thật bình an

Để chúc ai đó, hãy nói "wishing you" hoặc "I wish you". Cách nói "wish you" dù phổ biến nhưng chưa chuẩn về ngữ pháp, bởi động từ không chia đứng đầu câu kèm chủ ngữ phía sau là cấu trúc của câu mệnh lệnh.

Nghiêm Thị Mỹ Xuân

Thạc sỹ Ngôn ngữ học ứng dụng- Đại học Curtin, Australia