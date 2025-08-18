Gói tài khoản M-Smart hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí

M-Smart miễn 100% phí chuyển khoản, ưu đãi hoàn tiền đến 2 triệu đồng mỗi tháng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành, tối ưu vốn kinh doanh.

Theo đại diện nhà băng, trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng gia tăng, việc tiết giảm chi phí hoặc sử dụng các dịch vụ với mức hợp lý đang là ưu tiên của nhiều doanh nghiệp. Thay vì phải bỏ ra hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho các loại phí giao dịch, chuyển tiền hay duy trì tài khoản, gói tài khoản M-Smart của MSB hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí.

Với sản phẩm này, khách hàng có thể yên tâm giao dịch, không phải lo lắng về các loại phí phát sinh. Tất cả giao dịch chuyển tiền online trong nước, quốc tế đều được miễn phí, không giới hạn số lần hay hạn mức giao dịch. M-Smart giúp doanh nghiệp tiết kiệm khi miễn phí các dịch vụ thu hộ thuế điện tử, thanh toán hóa đơn điện nước và nhiều giao dịch khác vốn thường xuyên phát sinh trong vận hành.

Nhân viên nhà băng tư vấn các sản phẩm cho khách hàng. Ảnh: MSB

Bên cạnh đó, MSB còn tặng kèm cho doanh nghiệp tài khoản số đẹp, dễ nhớ. Tài khoản này giúp doanh nghiệp thuận tiện khi thực hiện giao dịch, góp phần tạo dấu ấn chuyên nghiệp, nâng cao uy tín trong mắt đối tác và khách hàng.

Quỳnh Anh, chủ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, cho biết, mỗi tháng, công ty cô phát sinh vài trăm giao dịch chuyển tiền cả trong và ngoài nước. "Trước đây, riêng chi phí chuyển khoản đã tiêu tốn hàng chục triệu đồng mỗi tháng, nhưng từ khi sử dụng M-Smart, khoản chi này gần như không còn nữa", Quỳnh Anh nói.

Ngoài miễn phí giao dịch, M-Smart còn có chính sách hoàn tiền trực tiếp. Theo đó, doanh nghiệp được hoàn tiền đến 2 triệu đồng mỗi tháng trong 6 tháng liên tiếp, khi phát sinh giao dịch ghi nợ qua Internet Banking. Tổng giá trị hoàn tiền có thể lên tới 12 triệu đồng mỗi doanh nghiệp.

Theo đại diện MSB, việc hoàn tiền từ tài khoản doanh nghiệp là hình thức ưu đãi mới, giúp tiết kiệm chi phí, có thêm nguồn lợi nhuận từ các giao dịch vận hành thường ngày.

Khách hàng Trần Hiếu, chủ doanh nghiệp xuất khẩu bao bì cho biết, với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, việc tối ưu tỷ giá là yếu tố then chốt. Sử dụng gói M-Smart giúp công ty ông lãi thêm gần 1 tỷ đồng ngoại tệ trong năm qua.

"Chúng tôi thường xuyên giao dịch USD, EUR và cả những đồng tiền ít phổ biến như SGD. So với các ngân hàng khác mà công ty từng dùng, M-Smart mang lại ưu đãi tỷ giá tốt giúp chúng tôi tối ưu nguồn tiền quy đổi và tăng hiệu quả kinh doanh", ông Hiếu nói.

Gói tài khoản có quy trình mở tiện lợi, giải ngân hoàn toàn bằng hình thức online. Hình thức này giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn vay, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, đồng thời giảm thiểu thủ tục giấy tờ.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thêm nhiều lợi ích gia tăng khi đăng ký sản phẩm tín dụng Easy Trade - gói giải pháp dành riêng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Easy Trade có hạn mức cấp tín chấp tới 200 tỷ đồng, lãi suất vay ngắn hạn từ 4% một năm với USD và 4,5% mỗi năm với VND.

Khách hàng thực hiện thủ tục phê duyệt, giải ngân, bảo lãnh, mở LC, đi tiền quốc tế online, cùng gói phí thanh toán quốc tế linh hoạt, từ 49 triệu đồng một năm, phí dịch vụ khác giảm đến 50%; ưu đãi tỷ giá đến 100 pips. Những ưu đãi này hỗ trợ cho các nhu cầu mua nguyên vật liệu sản xuất của doanh nghiệp, đáp ứng những đơn hàng lớn của đối tác. Easy Trade hỗ trợ khách hàng chủ động thích ứng trước thách thức từ những biến động kinh tế và sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Theo đại diện MSB, thông qua M-Smart và Easy Trade, ngân hàng mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí, đảm bảo các hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn để vững vàng đón nhận những cơ hội giao thương quốc tế.

Hoàng Đan