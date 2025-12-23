Gói tài chính xanh Sacombank nhận giải dịch vụ bền vững

Sản phẩm Gói tài chính xanh của Sacombank vào Top 10 sản phẩm - dịch vụ xanh và bền vững 2025, nhờ tạo giá trị dài hạn cho người tiêu dùng.

Giải thưởng thuộc khuôn khổ chương trình Tin dùng Việt Nam 2025 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) tổ chức ngày 18/12, tại Hà Nội. Chương trình là hoạt động thường niên, đánh giá sản phẩm, dịch vụ dựa trên các tiêu chí về chất lượng, tính minh bạch, đồng thời xem xét tác động tích cực đối với môi trường và xã hội.

Theo đơn vị, giải thưởng ghi nhận những nỗ lực trong việc phát triển các giải pháp tài chính gắn với tiêu dùng xanh, tiêu dùng có trách nhiệm, mục tiêu phát triển bền vững. Sản phẩm ra mắt từ tháng 10, được ngân hàng xây dựng như hệ sinh thái tài chính toàn diện. Trong đó các sản phẩm dịch vụ được thiết kế theo hướng gắn kết hoạt động tài chính với trách nhiệm môi trường, khuyến khích khách hàng hình thành thói quen tiêu dùng bền vững trong đời sống hàng ngày.

Khách hàng sử dụng sản phẩm Gói tài chính xanh. Ảnh: Sacombank

Sản phẩm tích hợp nhiều sản phẩm như tiền gửi xanh, thẻ tín dụng Visa O2, bảo hiểm sức khỏe và các chương trình cho vay ưu đãi dành cho các lĩnh vực thân thiện với môi trường. Điểm khác biệt của gói là cơ chế ghi nhận và quy đổi giá trị xanh từ các giao dịch của khách hàng thông qua Quỹ sống xanh. Toàn bộ tiền thưởng mà khách hàng tích lũy được khi sử dụng sản phẩm trong gói được tập trung tại quỹ này.

Nguồn quỹ được sử dụng để quy đổi thành tín chỉ carbon hoặc đóng góp cho các dự án môi trường như trồng rừng, phát triển năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng. Nhờ đó, mỗi giao dịch tài chính mang ý nghĩa quản lý chi tiêu cá nhân, góp phần giảm phát thải, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường, sống bền vững.

Đại diện Sacombank cho biết, Gói tài chính xanh không chỉ là sản phẩm riêng lẻ mà được định vị là định hướng phát triển dài hạn. Thông qua gói giải pháp này, ngân hàng mong muốn đồng hành khách hàng trong quá trình chuyển đổi sang tiêu dùng có trách nhiệm và lan tỏa nhận thức về phát triển bền vững trong cộng đồng. Việc được bình chọn vào Top 10 sản phẩm - dịch vụ xanh và bền vững năm 2025, cho thấy cam kết của ngân hàng trong chiến lược phát triển theo định hướng ESG, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Hoàng Đan