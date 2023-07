Gỏi cuốn tôm thịt là món ngon đầy đủ chất dinh dưỡng lại rất dễ ăn, không bị ngán nên đặc biệt thích hợp để cải thiện ẩm thực cuối tuần.

Nguyên liệu

- Thịt heo

- Tôm

- Hẹ, ớt, tỏi

- Bún tươi

- Bánh tráng

- Me

- Rau ăn kèm (Húng lủi/ tía tô/ xà lách)

- Nước mắm Cholimex

- Muối/ đường

Sơ chế

Sơ chế thịt heo

Thịt heo mua về rửa sạch với nước, để khử mùi hôi của thịt, bạn dùng 1 ít muối chà xát xung quanh miếng thịt rồi rửa lại với nước, sau đó vớt ra để ráo. Tiếp đến, bạn cho thịt vào nồi đổ ngập nước, thêm vào 1 ít muối rồi đặt nồi lên bếp đun với lửa lớn. Khi nước sôi tầm 3 - 5 phút thì tắt bếp.

- Tiếp đến, bạn bắc nồi lên bếp ,đổ nước ngập phần thịt rồi thêm vào 1 ít muối, vặn lửa vừa luộc thịt tầm 30 - 40 phút cho tới khi thịt đã chín mềm, thì tắt bếp vớt thịt ra dĩa, để nguội sau đó cắt thịt thành từng lát mỏng vừa ăn.

Sơ chế tôm

- Tôm mua về bạn có thể để nguyên con hoặc cắt bỏ đầu tùy ý thích, rửa lại vài lần với nước rồi cho vào nồi.

- Bắc nồi lên bếp thêm 1 ít nước, đậy nắp, mở lửa vừa, nấu cho tôm chuyển sang màu đỏ và chú ý phải đảo đều.

- Sau đó bạn vớt tôm ra để nguội, bóc sạch vỏ, cắt đôi tôm theo chiều dọc theo sống lưng và bỏ chỉ lưng của tôm, rồi xếp tôm ra dĩa.

- Hẹ mua về cắt bỏ gốc, rửa sạch. Rau sống ăn kèm nhặt lá tươi ngon, đem ngâm với nước muối pha loãng khoảng 10 phút sau đó rửa lại vài lần với nước rồi vớt ra rổ để ráo.

- Tỏi bóc sạch vỏ, ớt bỏ cuống, rửa sơ qua với nước rồi băm nhuyễn.

- Bắc nồi lên cho ít me vào nồi đun sôi với 1 ít nước sôi để me mau tan hơn, rồi cho nước nắm Cholimex vào ,thêm tí đường nêm vừa ăn đun tới nước me vừa hơi hơi sệt lại tắt bếp cho tỏi với ớt băm nhuyễn vào.

Cuốn gỏi

- Trải bánh tráng mỏng ra dĩa, thấm sơ 1 ít nước lên bánh tráng cho dễ cuốn, sau đó xếp rau sống, bún tươi, thịt, tôm, hẹ lên rồi cuộn tất cả các nguyên liệu lại cho chắc tay là được. Cứ như vậy bạn thực hiện cho đến khi hết phần nguyên liệu

Thành phẩm

- Bạn bày gỏi cuốn tôm thịt cùng với nước chấm ra và mời mọi người cùng thưởng thức.

