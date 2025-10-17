Gọi cùng lúc 50 robotaxi đến một chỗ nhưng không đi

MỹMột nhóm người quyết định xem dịch vụ robotaxi hoạt động ra sao nếu lượng yêu cầu đặt xe quá tải, và kết quả là một đám tắc đường.

San Francisco đã trở thành một thành trì của đổi mới công nghệ trong những thập kỷ gần đây, và thử nghiệm xe tự lái chỉ là một trong những hình thức thử nghiệm mang tính tương lai. Waymo, thuộc sở hữu của Alphabet (công ty con của Google), là công ty hàng đầu trong lĩnh vực chia sẻ xe tự lái, là một ngôi sao ở San Francisco, nhưng đôi khi cũng gây ra phiền toái với người dân.

Một nhóm những người tiên phong về công nghệ có trụ sở tại San Francisco quyết định xem dịch vụ chia sẻ xe tự lái linh hoạt như thế nào. Trò đùa này được phát hiện thông qua một bài đăng trên X vào ngày 13/10 của Riley Walz, một người thuộc nhóm trên, chia sẻ chi tiết về những gì thực sự diễn ra vào tháng 7.

50 chiếc robotaxi cùng đến một điểm sau khi 50 người cùng đặt xe. Ảnh: Riley Walz

Bài đăng cho biết 50 người tham gia tập trung tại con đường cụt dài nhất San Francisco và mỗi người đều đặt một chuyến xe Waymo cùng một lúc. Đúng như dự đoán, một đội xe tự lái đã đến, tập trung ở ngõ cụt và gây tắc nghẽn giao thông. Bất kỳ ai ở gần đó hy vọng đặt được một chuyến xe đột nhiên không có cơ hội tìm thấy một chiếc Waymo nào còn trống.

Theo Walz, không ai trong nhóm thực sự bước vào bất kỳ chiếc xe nào. Mỗi chiếc xe nán lại khoảng 10 phút trước khi tự động rời đi, tính phí vắng mặt 5 USD.

"Waymo đã xử lý việc này rất tốt, tôi cho rằng điều này cũng không khác gì một buổi hòa nhạc lớn vừa kết thúc. Cuối cùng, họ đã vô hiệu hóa tất cả các chuyến đi trong phạm vi hai dãy nhà ở khu vực này cho đến sáng", Walz nói.

Người phát ngôn của Waymo chia sẻ với Road & Track rằng dịch vụ đi chung xe được thiết kế để tự động phát hiện và giới hạn số lượng điểm đón và trả khách đến bất kỳ khu vực nào; nhờ đó, ngăn chặn được việc đón khách thêm từ địa điểm trong trò đùa.

Có 50 người cùng đặt robotaxi của Waymo, nhưng không ai lên xe. Ảnh: Calvin Liang

Tuy nhiên, công ty cho biết việc xử lý hàng chục lượt gọi xe cùng lúc cho các sự kiện, gần các tòa nhà chung cư hoặc gần các điểm du lịch nổi tiếng là điều không hiếm gặp. Mặc dù 50 chuyến xe cùng lúc vào một đêm tháng 7 ngẫu nhiên có thể gây ra những lo ngại, việc đặt xe hàng loạt lại rất quan trọng đối với Waymo, đặc biệt là sau các sự kiện như hòa nhạc.

"Waymo cung cấp hàng trăm nghìn chuyến đi hoàn toàn tự động mỗi tuần tại năm thành phố và hơn thế nữa với hơn 2.000 xe", người phát ngôn của Waymo nói.

Walz chia sẻ rằng anh và những người khác quyết định thử nghiệm Waymo như thế này chủ yếu vì họ cảm thấy thích thú khi được chứng kiến nhiều xe như vậy. Các dự án trước đây của Walz từng đối mặt nguy cơ pháp lý, khi kỹ sư phần mềm này tạo ra một ứng dụng hiển thị vị trí hoạt động của các nhân viên thực thi luật đỗ xe tại San Francisco vào tháng 9. Ứng dụng đã nhanh chóng bị chính quyền thành phố đóng cửa trước khi được khởi động lại vài ngày sau đó.

"Tôi hoàn toàn ngưỡng mộ đội ngũ Waymo và tất cả những gì họ đã xây dựng. Thật thú vị khi chúng tôi được chứng kiến nhiều xe như vậy, và biết đâu Waymo giờ đây có thể điều chỉnh hệ thống của họ để ngăn chặn những sự cố tương tự nhưng thực chất là cố ý gây hại xảy ra. Chúng tôi đã rất cẩn thận khi thực hiện việc này để không làm phiền mọi người", Walz nói.

Mỹ Anh