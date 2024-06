Gói 'App K+ vui hè' chiếu nhiều bom tấn Marvel

Khán giả có thể xem lại loạt bom tấn Marvel như "Thor", "Captain America", "Guardians of the galaxy" và "Doctor Strange" với gói "App K+ vui hè".

Hè này, K+ triển khai gói "App K+ vui hè", chiếu lại nhiều bom tấn của vũ trụ điện ảnh Marvel.

"Thor"

Ba phần đầu thương hiệu Thor trở lại trên kênh K+Cine và Vod app K+ hè này. Không chỉ được "sống lại" thời đỉnh cao của Marvel, khán giả còn được thưởng thức vai diễn nổi tiếng nhất sự nghiệp Chris Hemsworth.

Qua nét diễn Chris Hemsworth, Thor hiện lên với ngoài cơ bắp, lạnh lùng nhưng chân tình, hài hước và đôi khi sến sẩm. Hành trình chu du khắp vũ trụ, trải qua nhiều đau thương, mất mát của Thor phần nào khiến khán giả xúc động.

"Thần sấm" Thor là một trong những trụ cột của vũ trụ Marvel mở rộng (MCU). Ảnh: Marvel

Ngày 23/5, tài tử Chris Hemsworth cùng vợ và ba con đến mừng anh được gắn tên trên đại lộ Danh vọng Hollywood.

"Guardians of the galaxy"

Guardians of the galaxy tập hợp dàn siêu anh hùng đình đám như Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket, Groot, được nhiều thế hệ khán giả nhớ mặt, đặt tên.

Bối cảnh phim hướng ra ngoài trái đất. Biên kịch tạo đội quân có phần "ô hợp" - những kẻ thân cô thế cô, lang bạt, gây tội khắp thiên hà. Xuất thân bất hảo hình thành nhân vật có diện mạo, tính cách thú vị. Sự va đập giữa họ đem đến nhiều tình huống bi hài.

Phần một thu gần 771 triệu USD hồi 2014, phần hai đại thắng với 869 triệu USD toàn cầu. Cả hai phần sẽ "tái xuất" trên kênh K+Action và Vod app K+.

"Doctor Strange"

Phần một ra mắt năm 2016, lần đầu giới thiệu Doctor Strange trong vũ trụ Marvel, gây sốt phòng vé với 677 triệu USD. Từ kỷ lục doanh thu ấy, Doctor Strange trở thành thương hiệu điện ảnh ăn khách toàn cầu.

Các phần phim được giới chuyên môn nhận định là "bữa tiệc kỹ xảo đồ sộ", gắn liền những màn làm phép của "bác sĩ Trang". Siêu phẩm từng được đề cử hạng mục "Kỹ xảo xuất sắc" ở Oscar.

"Doctor Strange" (2016) là phần đầu tiên của Marvel nói về phù thủy tối cao trong MCU. Ảnh: Marvel

Trong dàn siêu anh hùng MCU, Doctor Strange đại diện cho trí tuệ và năng lực nội tại. Về sau dưới trướng Marvel, nhân vật vẫn đóng vai trò quan trọng, tác động lớn đến hậu bối.

Phần một sẽ lên sóng kênh K+Cine và Vod app K+.

"Black Panther"

Black Panther công chiếu năm 2018, nhanh chóng gia nhập "câu lạc bộ một tỷ USD" của phòng vé toàn cầu và xô đổ nhiều kỷ lục thời điểm đó.

Theo News 1, Black Panther là dự án đầu tiên xoay quanh siêu anh hùng da màu, tạo sự đa dạng trong ngành công nghiệp phim ảnh. Với khẩu hiệu "Wakanda Forever", chuyện phim thổi bùng tráng khí, tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và sự quả cảm của những người hùng, nữ tướng vương quốc bí ẩn.

"Chiến binh Báo Đen" Black Panther là vai diễn để đời của Chadwick Boseman. Nhân vật của anh chiến đấu không khoan nhượng để bảo vệ xứ sở. Tài tử qua đời năm 2020, sau thời gian chống chọi bệnh tật.

Chadwick Boseman nỗ lực hoàn thành "Black Panther" cùng sáu phim khác trong thời gian trị ung thư. Ảnh: Marvel

Phần một Black Panther sẽ phát sóng trên kênh K+Cine và Vod app K+.

"Captain America"

Thu về hơn 2,2 tỷ USD, series Captain America được nhận định là biểu tượng của dòng phim siêu anh hùng. Chris Evans ghi điểm với diện mạo điển trai, diễn xuất có chiều sâu cùng lời thoại nhiều ẩn ý. Nhân vật của anh luôn giữ trái tim chính nghĩa và tình yêu son trẻ dù trải qua nhiều biến cố.

Cả ba phần Captain America: The first Avenger, Captain America: The winter soldier và Captain America: Civil war sẽ trở lại trên kênh K+Cine và Vod app K+.

Ngoài ra, loạt phim ăn khách châu Á, bom tấn Hollywood, hoạt hình thiếu nhi từ kho VOD không giới hạn cùng ba kênh phim độc quyền cũng đổ bộ qua gói "App K+ vui hè".

Từ nay đến 31/7, thuê bao đăng ký mới và gia hạn gói "App K+ vui hè" hưởng mức 79.000 đồng mỗi tháng, 118.000 đồng hai tháng. Khán giả còn được thưởng thức kênh quốc tế dành cho trẻ em Cartoon Network và giải trí tổng hợp AXN.

Bên cạnh đó, combo "App K+ vui hè" và HBO có giá từ 99.000 đồng mỗi tháng, bạn được theo dõi phần hai series Gia tộc rồng (House of the dragon), lên sóng tháng 6 này. Đăng ký tại đây.