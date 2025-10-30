Gọi 911 cầu cứu, chủ nhà bị cảnh sát bắn chết vì cầm nồi nước sôi

MỹSean Grayson, cựu cảnh sát 31 tuổi, bị kết tội giết người cấp độ hai khi nổ 3 phát súng bắn chết người phụ nữ da màu ngay trong nhà nạn nhân.

Ngày 29/10, Sean Grayson bị bồi thẩm đoàn ở bang Illinois kết tội trong vụ bắn chết Sonya Massey. Sean đã bị Sở Cảnh sát hạt Sangamon sa thải sau vụ việc.

Rạng sáng 6/7/2024, Sean và đồng nghiệp tên Dawson Farley đến nhà Sonya ở Springfield, Illinois, sau khi cô gọi 911 báo cáo có kẻ rình mò. Khi vào nhà, Sean đã bắn người phụ nữ 36 tuổi sau khi truy vấn về cách cô cầm một nồi nước nóng vừa lấy ra khỏi bếp. Sean và các luật sư bào chữa lập luận rằng viên cảnh sát sợ Sonya sẽ làm anh ta bị bỏng.

Sean ban đầu bị công tố viên buộc tội giết người cấp độ một và đề nghị mức án từ 45 năm đến tù chung thân. Nhưng sau phiên tòa kéo dài 7 ngày, bồi thẩm đoàn được quyền xem xét tội danh giết người cấp độ hai, áp dụng khi bị cáo phải đối mặt với "sự khiêu khích nghiêm trọng" hoặc tin rằng hành động của họ là chính đáng ngay cả khi niềm tin đó là vô lý.

Sean có thể bị kết án từ 4 đến 20 năm tù, có thể được giảm một nửa nếu cải tạo tốt. Anh ta cũng có thể chỉ bị kết án quản chế.

Phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 29/1/2026.

Sean Grayson giơ súng bắn Sonya Massey khi cô cầm nồi nước nóng trong bếp, ngày 6/7/2024. Ảnh: NYP

Video từ camera gắn trên người cảnh sát Dawson là một phần quan trọng trong hồ sơ vụ án của bên công tố. Đoạn video cho thấy Sonya, đang có vấn đề sức khỏe tâm thần, đã nói với hai sĩ quan "Đừng làm hại tôi" và lặp lại nhiều lần "Lạy Chúa".

Khi hai sĩ quan bước vào nhà, Sean nhìn thấy cái nồi trên bếp và ra lệnh cho Sonya di chuyển nó. Sonya nhấc cái nồi đang bốc hơi nghi ngút lên, nói "Nhân danh Chúa, tôi khiển trách anh" với Sean.

Cả Sean và Dawson đều rút súng lục ra và hét vào mặt Sonya, bảo cô đặt nồi xuống. Sean khai với các điều tra viên rằng anh ta nghĩ "khiển trách" của Sonya có nghĩa là cô định giết anh ta, và trong lúc hỗn loạn sau đó, anh ta đã bắn 3 phát, trúng ngay dưới mắt Sonya.

Trước tòa, Dawson làm chứng rằng Sonya không hề nói hay làm bất cứ điều gì khiến anh ta coi cô là mối đe dọa. Tuy nhiên, khi bị thẩm vấn, anh ta thừa nhận ban đầu đã báo cáo với các điều tra viên rằng anh ta lo sợ cho sự an toàn của mình vì nước nóng. Dawson không nổ súng và không bị buộc tội trong vụ án.

Sean bào chữa rằng nhìn thấy đáy nồi có màu đỏ và tin rằng Sonya định tạt nước sôi vào anh ta. Anh ta nói với bồi thẩm đoàn rằng lời nói của Sonya nghe như đe dọa và rút súng ra vì cảnh sát được huấn luyện sử dụng vũ lực để đạt được sự tuân thủ.

Sean sau đó đi lấy dụng cụ y tế trong khi Dawson tìm khăn để băng bó vết thương ở đầu nạn nhân. Khi Sean quay lại, Dawson nói rằng không cần giúp nữa, nên anh ta ném đồ xuống sàn và nói: "Vậy thì tôi sẽ không lãng phí thuốc men".

Các công tố viên cho biết phản ứng đó cho thấy Sean coi thường an toàn công cộng.

Sean Grayson bị bắt giam sau vụ nổ súng chết người. Ảnh: Reuters

Vụ bắn chết Sonya đã đặt ra những câu hỏi mới về việc lực lượng thực thi pháp luật Mỹ nổ súng vào người da màu tại nhà của họ, và thúc đẩy sự thay đổi trong luật pháp của bang Illinois, yêu cầu minh bạch hơn về lý lịch của các ứng viên cho công việc thực thi pháp luật. Hồ sơ cho thấy Sean đã làm việc cho 6 cơ quan cảnh sát khác nhau chỉ trong 4 năm.

Cái chết của Sonya cũng khiến cảnh sát trưởng đã nhận Sean vào làm phải nghỉ hưu sớm và Bộ Tư pháp Mỹ vào cuộc điều tra.

Cuộc điều tra liên bang đã được giải quyết với thỏa thuận của Sở Cảnh sát hạt Sangamon về việc tăng cường đào tạo, đặc biệt là các biện pháp giảm leo thang căng thẳng; phát triển một chương trình cho phép các chuyên gia sức khỏe tâm thần có thể phản hồi các cuộc gọi khẩn cấp; và thu thập dữ liệu về các vụ việc sử dụng vũ lực.

Gia đình Sonya đã dàn xếp vụ kiện chống lại chính quyền hạt Sangamon với số tiền 10 triệu USD.

Tuệ Anh (theo Nypost, AP)