'Godzilla x Kong' thu hơn 60 tỷ đồng sau bốn ngày ra rạp Việt

Phim "Godzilla x Kong: The New Empire" thu 60 tỷ đồng trong nước, hiện đứng đầu doanh thu phòng vé quốc tế với 194 triệu USD.

Trailer 'Godzilla x Kong: The New Empire' Trailer "Godzilla x Kong: The New Empire", ra mắt trong nước ngày 29/3. Video: CGV

Theo thống kê của Box Office Vietnam ngày 4/1, tác phẩm bán gần 500 nghìn vé, với hơn 11 nghìn suất chiếu. Đại diện đơn vị kiểm soát phòng vé độc lập nhận định phim dễ vượt mốc 100 tỷ đồng, nhưng mở màn kém hơn phần Godzilla vs. Kong. Trong ba ngày cuối tuần 29-31/3, Godzilla x Kong: The New Empire đạt hơn 48 tỷ đồng, ít hơn ba tỷ đồng so với phần phim năm 2021.

"Cần thêm thời gian để biết tác phẩm có thể vượt qua doanh số của phần phim trước đó không", đại diện Box Office Vietnam cho biết.

Ở phòng vé quốc tế, bom tấn đạt 80 triệu USD từ 3.861 rạp chiếu ở Bắc Mỹ sau ba ngày. Theo Variety, tác phẩm bị giới phê bình chê nhưng lại được lòng khán giả nhờ tính giải trí cao. Nhiều ý kiến cho rằng nhà làm phim dùng kỹ xảo để khỏa lấp nội dung dễ đoán. Tạp chí Empire đánh giá phần cao trào giống "mớ hỗn độn", còn các nhân vật ở phe con người thì hời hợt.

Con số 194 triệu USD toàn cầu đánh dấu tác phẩm trở thành phim có doanh số cao thứ ba năm nay, sau Dune: Part Two (626 triệu USD sau năm tuần phát hành) và Kung Fu Panda 4 (347 triệu USD trong bốn tuần ra mắt).

Kong (phải) và Godzilla hợp tác đánh bại kẻ thù trong phim mới. Ảnh:Warner Bros.

Godzilla x Kong: The New Empire lấy bối cảnh vài năm sau cuộc chiến của hai quái vật. Lúc này, Kong tìm về quê hương tại Trái đất rỗng, khám phá tung tích về đồng loại, tiếp tục mối quan hệ hòa bình với loài người. Còn Godzilla bảo hộ thế giới mặt đất trước sự tấn công của một số Titan (siêu quái vật).

Hiểm họa dần lộ diện khi tiến sĩ Ilene Andrews (Rebecca Hall) của Monarch - tổ chức chuyên nghiên cứu về các Titan - dò được các rung chấn ngày càng mạnh ở lõi địa cầu. Khi xuống lòng đất, cô và các cộng sự phát hiện dấu tích của nền văn minh thời cổ đại. Cùng lúc, thế lực tà ác nơi đây trỗi dậy do Skar King - một Titan có hình dạng giống Kong - cầm đầu. Skar King còn có tay sai là Shimo, quái thú to lớn với khả năng đóng băng cả thành phố bằng hơi thở. Godzilla, Kong buộc gạt bỏ mâu thuẫn để ngăn chặn nguy cơ thế giới bước vào kỷ băng hà thứ hai.

Đạo diễn Adam Wingard phát huy thế mạnh về kỹ xảo, bối cảnh để thu hút khán giả. Cảnh giao đấu giữa các Titan được sắp xếp xen kẽ giữa các hồi của phim, đồng thời đẩy mạnh về quy mô, tính chất ác liệt. Mạch phim chủ yếu xoay quanh Kong, quái vật có cảm xúc và tính kết nối cao với loài người. Tuy nhiên, kịch bản không đột phá với các diễn biến dễ đoán.

Tạo hình Skar King - phản diện chính của phim. Ảnh:Warner Bros.

Theo sau Godzilla x Kong: The New Empire là Ghostbusters: Frozen Empire, đạt 15,7 triệu USD từ 4.345 rạp, giảm 65% so với khi ra mắt. Sau hai tuần phát hành, phim thu 73,4 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 108,5 triệu USD toàn cầu. Với chi phí sản xuất 100 triệu USD, chưa bao gồm chi phí tiếp thị, tác phẩm cần trên mức 200 triệu USD mới hòa vốn.

Trong nước, Quật mộ trùng ma - phim kinh dị doanh thu cao nhất mọi thời tại phòng vé Việt - thu thêm 12 tỷ đồng, tổng 193,7 tỷ đồng. Hoạt hình Kung Fu Panda 4 có thêm gần sáu tỷ đồng, nâng tiền bán vé lên 124,8 tỷ đồng.

Quế Chi