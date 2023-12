'Godzilla x Kong: The New Empire' tung trailer

"Godzilla x Kong: The New Empire" xoay quanh cuộc chiến sinh tồn của loài người và quái vật, góp phần mở rộng vũ trụ Monsterverse.

Trailer 'Godzilla x Kong: The New Empire' Trailer "Godzilla x Kong: The New Empire" (Godzilla x Kong: Đế chế mới), dự kiến ra mắt ngày 12/4/2024. Video: Warner Bros. Vietnam

Trong trailer phát hành ngày 4/12, Godzilla x Kong: The New Empire tiếp tục những sự kiện trong phần Godzilla vs. Kong. Kong tìm trở về quê hương của mình - vùng đất bên trong Trái Đất (Trái Đất Rỗng) - vốn là nơi khai sinh của các titan. Đây là bối cảnh quan trọng trong phần mới, qua đó mở rộng vũ trụ Monsterverse của Warner Bros. và Legendary Entertainment.

Đoạn video mở đầu với lời dẫn chuyện của tiến sĩ Andrews (Rebecca Hall thủ vai), nói về Trái Đất Rỗng - được biết đến là vùng đất trù phú, khoáng đạt. Sau khi tìm được đường về nhà, Kong bắt đầu tạo dựng vương quốc mới cùng các sinh vật kỳ bí. Tại đây, Kong tình cờ gặp một titan cùng giống loài.

Nhóm thám hiểm của tiến sĩ Andrews phát hiện dấu tay màu đỏ của một con khỉ đột khổng lồ, nhưng cho rằng đó không phải bàn tay của Kong. Sau đó, trailer chuyển cảnh, giới thiệu Skar King, một titan có bộ lông đỏ.

Nửa cuối trailer là sự tái xuất của Godzilla từ lòng đất. Tuy nhiên, hơi thở nguyên tử màu xanh không còn, thay vào đó, Godzilla mang ánh sáng màu hồng neon. Đoạn trailer kết thúc với hình ảnh hai titan cùng chạy về một phía, cùng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ con người và quái vật.

Tác phẩm do Adam Wingard chỉ đạo, có sự tham gia của các diễn viên Rebecca Hall (vai tiến sĩ Ilene Andrews), Brian Tyree Henry (Bernie Hayes) và Kaylee Hottle (Jia, người duy nhất có thể giao tiếp với Kong).

Godzilla (trái) và Kong hợp sức để bảo vệ loài người và quái vật trong "Godzilla x Kong: The New Empire". Ảnh: IGN

Bộ phim là phần thứ năm trong loạt tác phẩm về các loài quái vật khổng lồ, sau Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017), Godzilla: King of the Monters (2019) và Godzillia vs. Kong (2021). Theo Box Office Mojo, thương hiệu mang về gần hai tỷ USD phòng vé toàn cầu.

Quế Chi