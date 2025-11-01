'Godzilla Minus One' cùng loạt phim khuấy động tháng 11

Loạt phim quốc tế và trong nước như "Godzilla Minus One", "Bẫy tiền", "Truy tìm Long Diên Hương" ra rạp Việt vào tháng 11.

Các phim chiếu trong tháng này đa dạng thể loại như hành động, nhạc kịch, kinh dị và tâm lý xã hội. Khán giả có thể theo dõi biểu tượng quái thú Godzilla trong phiên bản mới của điện ảnh Nhật, bối cảnh thế giới phép thuật trong Wicked 2. Phim Việt Bẫy tiền, Truy tìm Long Diên Hương, Quán Kỳ Nam khai thác những câu chuyện gần gũi.

Godzilla Minus One

Trailer 'Godzilla Minus One' Trailer "Godzilla Minus One". Video: Godzilla Official by Toho

Khởi chiếu: 7/11

Thể loại: Hành động, khoa học viễn tưởng

Tác phẩm lần đầu ra mắt rạp trong nước dịp kỷ niệm 70 năm từ phần phim đầu tiên của Godzilla. Phim do đạo diễn Takashi Yamazaki thực hiện, lấy bối cảnh những ngày cuối của Thế chiến II năm 1945. Câu chuyện xoay quanh phi công cảm tử Koichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki đóng) hợp sức chiến đấu chống Godzilla nhằm bảo vệ người thân và bạn bè.

Predator: Badlands (Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc)

Trailer 'Predator: Badlands' Trailer "Predator: Badlands". Video: 20th Century Studios Vietnam

Khởi chiếu: 7/11

Thể loại: Hành động, phiêu lưu

Phim do Dan Trachtenberg - đạo diễn Prey - chỉ đạo, nội dung kể về Dek, một Predator - giống loài ngoài hành tinh - bị bộ tộc ruồng bỏ. Để chứng tỏ bản thân, Dek lên đường đến một hành tinh khắc nghiệt, vô tình gặp Thia (Elle Fanning), sau đó cùng đối mặt nhiều thử thách.

Wicked: For Good

Trailer 'Wicked: For Good' Trailer "Wicked: For Good". Video: Universal Pictures Vietnam

Khởi chiếu: 21/11

Thể loại: Nhạc kịch, phiêu lưu

Tác phẩm do Jon M. Chu chỉ đạo, là phần tiếp theo của bộ phim phát hành năm 2024. Ở chương cuối, Elphaba bị mọi người xem là phù thủy độc ác, còn Glinda trở thành biểu tượng của lòng tốt. Khi một cô gái đến từ Kansas bất ngờ xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống xứ Oz, đôi bạn phải tìm cách hàn gắn và thay đổi số phận của nhau.

Running Man (Trốn chạy tử thần)

Tài tử Glen Powell trong phim "Running Man". Ảnh: Paramount Pictures

Khởi chiếu: 14/11

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, phiêu lưu

Phim của đạo diễn Edgar Wright lấy bối cảnh trong tương lai, kể về chương trình sinh tồn nơi các nhân vật phải trốn khỏi sát thủ suốt 30 ngày để giành phần thưởng. Vì cần tiền chữa bệnh cho con gái, Ben Richards (Glen Powell) chấp nhận tham gia cuộc chơi. Sự gan lì và ý chí sinh tồn giúp anh trở thành nhân vật được yêu thích nhất, nhưng lại là mối đe dọa với hệ thống đứng sau chương trình.

Truy tìm Long Diên Hương

Teaser "Truy tìm long diên hương" - ra rạp giữa tháng 11 Teaser "Truy tìm Long Diên Hương". Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 14/11

Thể loại: Hài, hành động

Tác phẩm của đạo diễn Dương Minh Chiến - nhà sáng lập nhóm làm phim Action C, chuyên sản xuất phim ngắn về đề tài hành động - thực hiện. Kịch bản lấy bối cảnh tại một làng chài ở Bình Thuận, xoay quanh đôi anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô). Biến cố xảy ra khi Long Diên Hương - vật báu trị giá hàng tỷ đồng, được cất giữ trong làng - bị đánh cắp. Hai nhân vật lên kế hoạch đi tìm lại, đối đầu với băng nhóm của Cường Liều (Doãn Quốc Đam), trước khi đồ vật linh thiêng bị bán mất.

Bẫy tiền

Teaser trailer "Bẫy tiền" Trailer "Bẫy tiền". Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 21/11

Thể loại: Chính kịch

Tác phẩm do Oscar Dương chỉ đạo, Liên Bỉnh Phát vào vai Thức, hẹn hò với Tâm (Tam Triều Dâng). Biến cố ập đến khi em gái Thức cần phẫu thuật tim gấp, còn mẹ Tâm vướng số nợ một tỷ đồng. Trước áp lực đó, Thức bất ngờ nhận được lời mời bí ẩn từ tin nhắn điện thoại với phần thưởng hấp dẫn. Tuy nhiên, đây thực chất là chiếc bẫy từ một người bí ẩn, đẩy nhân vật vào vòng xoáy tuyệt vọng. Anh đối diện nguy cơ trở thành sát nhân trước sức ép của kẻ chủ mưu.

Quán Kỳ Nam

Teaser trailer 'Quán Kỳ Nam' Teaser "Quán Kỳ Nam". Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 28/11

Thể loại: Chính kịch, tình cảm

Dự án của đạo diễn Leon Lê - từng đạo diễn phim Song Lang - lấy bối cảnh một khu cư xá ở Sài Gòn thập niên 1980. Nhân vật Khang (Liên Bỉnh Phát đóng) là dịch giả, đang thực hiện bản dịch cuốn Hoàng tử bé của tác giả Antoine de Saint-Exupéry. Anh gặp Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến), người phụ nữ trung niên sống bằng nghề nấu ăn cho cư dân quanh đó, hình thành mối gắn kết vượt qua tuổi tác và hoàn cảnh.

Trái tim què quặt

Trailer 'Trái tim què quặt' Trailer "Trái tim què quặt". Video: Đoàn phim cung cấp

Khởi chiếu: 7/11

Thể loại: Chính kịch

Phim do Nguyễn Quốc Công đạo diễn, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết À cloche-coeur của nhà văn Pháp Catherine Arley. Sau khi gây tiếng vang tại Pháp, tác phẩm phát hành tại Việt Nam với tên Nỗi đau của người thiếu nữ, từng được đạo diễn Việt Linh chuyển thể thành kịch nói Giờ của quỷ. Lấy bối cảnh thập niên 1990, phim xoay quanh một thị trấn nhỏ yên bình bỗng chốc hỗn loạn khi một vụ án mạng xảy ra, kéo theo chuỗi nghi ngờ và bi kịch đổ dồn lên gia đình nạn nhân.

Quỷ tha ma bắt: Thai chiêu tài

Khởi chiếu: 7/11

Thể loại: Kinh dị

Dự án của Trần Nhân Kiên xoay quanh Nhơn, doanh nhân thành đạt nhưng thủ đoạn, tìm đến tà thuật để giữ vững vận may và tiền tài. Nghi lễ đen tối vô tình khơi dậy những ám ảnh quá khứ, kéo Nhơn và người thân vào vòng xoáy tội lỗi.

Phòng trọ ma bầu

Poster "Phòng trọ ma bầu". Ảnh: CGV

Khởi chiếu: 28/11

Thể loại: Hài, kinh dị

Phim do Ngụy Minh Khang đạo diễn, Huỳnh Phương và Phương Lan vào vai đôi tình nhân, trở nên lúng túng khi cô gái mang thai. Họ đến một vùng quê thuê trọ trong ngôi nhà cũ, nơi những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện, đẩy họ vào những tình huống dở khóc dở cười.

Tình người duyên ma 2025

Poster "Tình người duyên ma". Ảnh: CGV

Khởi chiếu: 7/11

Thể loại: Hài, kinh dị

Tác phẩm của đạo diễn Thái Lan Choosak Iamsook, dựa trên truyền thuyết dân gian về hồn ma Mae Nak. Trong phim, Nak xuyên không đến thời hiện đại và gặp lại chồng cũ Mak, tái sinh thành nam diễn viên nổi tiếng. Để được bên nhau trọn đời, cô cần chinh phục trái tim Mak trong vòng 30 ngày mà không dùng ma lực.

Zootopia 2 (Phi vụ động trời 2)

Teaser 'Zootopia 2' Teaser "Zootopia 2". Video: Walt Disney Studios

Khởi chiếu: 28/11

Thể loại: Hoạt hình, phiêu lưu

Trong phần hai Zootopia của đạo diễn Jared Bush và Byron Howard, cảnh sát thỏ Judy Hopps và cộng sự - cáo Nick Wilde - đối đầu rắn Gary, kẻ gây ra hàng loạt rắc rối. Họ khám phá những nơi chưa từng đặt chân đến, như thành phố dưới nước, vùng đất băng giá, trên cao lẫn ở sa mạc. Nhiều loài vật mới cũng xuất hiện, gồm hà mã, hải cẩu và sư tử biển.

G-Dragon in Cinema: Übermensch

Trailer 'G-Dragon in Cinema: Übermensch' (2025) Trailer "G-Dragon in Cinema: Übermensch". Video: CGV

Khởi chiếu: 11/11

Thể loại: Tài liệu

Phim tài liệu - concert của Byung Jin Ho đạo diễn, ghi lại chuyến lưu diễn toàn cầu cùng tên của G-Dragon trong năm nay. Khán giả có dịp xem lại màn trình diễn các bản hit như Heartbreaker, Crooked và Power, cùng sự góp mặt của Taeyang, Daesung và CL. Phim còn hé lộ hậu trường, quá trình luyện tập và những chia sẻ của G-Dragon về sự nghiệp âm nhạc, ý nghĩa của khái niệm "Übermensch" - hình mẫu con người vượt khỏi giới hạn để tạo giá trị riêng, theo triết học của Nietzsche.

Quế Chi