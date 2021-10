Mình có tên ngọt ngào là Vani, sống tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, là tổng hợp của các món ăn, không khí, nắng và gió biển.

Mình rất thích đi du lịch, khám phá những vùng đất mới. Thật may mắn là mình có dịp đặt chân đến những nơi mong muốn như Singapore, Hong Kong, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Ý, Đan Mạch... Ở Việt Nam, mình mới đi Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế, Hội An, Cần Thơ, Sapa... Danh sách này vẫn chưa hết vì mình rất muốn được đi một chuyến phượt xuyên Việt, hay du lịch bụi đến Tây Tạng, Iceland, Ai Cập, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn Quốc... Vì cuộc đời là những chuyến đi mà và hạnh phúc hơn khi có người đồng hành cùng mình trên những chặng đường đi chơi kế tiếp.

Quay lại tiêu đề "Góc tìm đồng niềng", không biết mọi người có tò mò và đặt câu hỏi vì sao lại là "đồng niềng" trong chuyên mục Hẹn hò và đó là gì không? Mình cũng mới biết khái niệm này hơn một năm nay thôi. Niềng là niềng răng và đồng niềng là cùng mối quan tâm về niềng răng (đã, đang hay sắp niềng răng).

Tại sao lại là "đồng niềng"? Vì theo mình, người niềng răng ở độ tuổi như mình là những người không chỉ biết tự quan tâm về ngoại hình mà còn đặc biệt để ý đến sức khỏe bản thân, chỉn chu và trách nhiệm; Là một người có đủ sự can đảm để vượt qua những khó khăn, đau đớn ban đầu và kiên nhẫn theo đuổi ước muốn của bản thân. Bạn ấy sẽ làm điều đó để bản thân hoàn thiện hơn, dù trễ còn hơn là không bao giờ bởi vì chúng ta chỉ sống một lần.

Không biết là khi đọc bài của mình, mọi người có bị rối não quá không? Thật ra điều mình tìm kiếm chỉ đơn giản là một người phù hợp, có thể cùng nhau trải nghiệm những điều thú vị, để hiểu nhau hơn và cùng nhau đi đến bất kỳ nơi đâu, miễn là đi cùng nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi, "simple is the best".

Nếu chàng trai nào muốn tìm hiểu nhiều hơn, hãy gửi mail qua bài viết này nha. Mình viết văn không được hay lắm nên không viết được dài. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc