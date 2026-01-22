Góc khuất tâm lý sau cuộc nổi loạn của quý tử nhà Beckham

AnhCuộc nổi loạn của Brooklyn Peltz Beckham phơi bày góc khuất về một bản ngã bị bóp nghẹt khi phải nỗ lực tìm kiếm giá trị tự thân dưới sức nặng quá lớn từ danh vọng của cha mẹ.

Trong nhiều thập kỷ, gia đình Beckham được truyền thông nhào nặn thành một biểu tượng hoàn mỹ của sự đoàn kết và thành đạt. Nhưng đằng sau những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng là một cuộc khủng hoảng hiện sinh mà cậu con trai cả vừa phơi bày trần trụi, đó là cuộc đấu tranh tuyệt vọng để đòi lại quyền làm chủ cuộc đời mình, truyền thông Anh nhận định.

Vợ chồng Brooklyn (bìa phải) chụp ảnh cùng gia đình tại một sự kiện hồi tháng 10/2023. Ảnh: Samir Hussein/WireImage

Căng thẳng leo thang đỉnh điểm vào ngày 19/1, khi Brooklyn tung ra hàng loạt cáo buộc chấn động trên Instagram, xé toạc bức màn nhung che đậy "Thương hiệu Beckham" (Brand Beckham). Chàng trai 26 tuổi khẳng định ngay từ ấu thơ, cuộc đời anh đã bị "cha mẹ thao túng" như một quân cờ phục vụ cho chiến lược hình ảnh của gia đình. Những khoảnh khắc sum họp vốn được công chúng ngưỡng mộ, thực chất chỉ là những màn trình diễn được dàn dựng tỉ mỉ. Sự việc này minh chứng cho nhận định của tiến sĩ tâm lý Karl Pillemer từ Đại học Cornell, người chỉ ra rằng sự rạn nứt gia đình (estrangement) hiện đại thường không bắt nguồn từ một sự kiện đơn lẻ, mà là kết quả của một quá trình dài khi cá nhân cảm thấy quyền tự quyết bị xâm phạm nghiêm trọng.

Vết nứt trong "chiếc lồng vàng" thực tế đã xuất hiện từ đám cưới năm 2022 giữa Brooklyn và nữ diễn viên Nicola Peltz. Những tranh cãi xoay quanh việc Victoria Beckham thay đổi thiết kế váy cưới vào phút chót hay sự sắp đặt chỗ ngồi áp đặt chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Brooklyn cáo buộc cha mẹ không ngừng can thiệp, thậm chí tìm cách "mua chuộc" để anh từ bỏ quyền kiểm soát đối với chính tên tuổi mình. Mâu thuẫn âm ỉ kéo dài đến sinh nhật tuổi 50 của David Beckham hồi tháng 5 năm ngoái khi vắng mặt con trai cả, và trở nên gay gắt hơn vào tháng 12 khi người em Cruz xác nhận gia đình đã bị phía anh trai chặn liên lạc trên mạng xã hội.

Brooklyn Beckham (bìa trái), David Beckham (giữa) và Victoria Beckham trong bức hình chụp chung trước khi mâu thuẫn xảy ra. Ảnh: Samir Hussein/WireImage

Dưới góc độ khoa học hành vi, bi kịch của Brooklyn là ví dụ điển hình cho sự xói mòn "Bản ngã cốt lõi" (Core Self). Khoa học gọi đây là sự thiếu hụt quyền tự chủ (Autonomy) theo Thuyết Tự quyết. Khi một đứa trẻ lớn lên như một "phần mở rộng" của cha mẹ – hiện tượng mà nhà trị liệu Salvador Minuchin gọi là sự hòa tan (Enmeshment) – chúng sẽ mất khả năng định vị giá trị bản thân tách biệt khỏi kỳ vọng của gia đình.

Tương tự, nhà trị liệu gia đình Shruti Jain tại London cho rằng khi một đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà mọi ý kiến cá nhân đều bị gạt bỏ để phục vụ lợi ích nhóm, chúng sẽ mất dần kết nối với chính mình. Việc Brooklyn liên tục thay đổi sự nghiệp – từ cầu thủ, người mẫu, nhiếp ảnh gia đến đầu bếp – mà không đạt được thành tựu đáng kể, không hẳn là sự thiếu tài năng, mà là triệu chứng của trạng thái "lo âu địa vị" (status anxiety).

Khác với David và Victoria, những người tự tay kiến tạo vinh quang, Brooklyn bị đẩy vào hào quang một cách thụ động, buộc phải đóng một vai diễn không vừa vặn với năng lực bản thân. Tình trạng này càng trầm trọng hơn khi đi kèm với các hình thức thao túng tâm lý (gaslighting), khiến nạn nhân hoài nghi về nhận thức và giá trị của chính mình.

Trước sự sụp đổ của niềm tin, quyết định "ngừng hòa giải" của Brooklyn để ưu tiên sự bình yên được giới chuyên môn đánh giá là một bước đi cần thiết về mặt y khoa. Nhà tâm lý trị liệu Charlotte Baden-Powell nhấn mạnh, việc thiết lập ranh giới (boundaries) dứt khoát thường tạo ra một khoảng lặng bắt buộc. Đây không phải là hành động trừng phạt, mà là cơ chế tự vệ để cá nhân tách mình ra khỏi môi trường độc hại, nhìn nhận lại bản thân và khẳng định sự độc lập. Các nghiên cứu về tâm lý học gia đình chỉ ra rằng, khoảng 27% người trưởng thành từng trải qua giai đoạn cắt đứt quan hệ với cha mẹ như một cách để chữa lành những tổn thương tâm lý dai dẳng.

Nhà Becks tổ chức sinh nhật cho Romeo (trái) và đầu tháng 9/2025, vắng bóng vợ chồng Brooklyn. Ảnh: Instagram Romeo Beckham

Tuy nhiên, sự rạn nứt này có thể dẫn đến hai kết cục trái ngược. Một mặt, nó mở ra cơ hội để mối quan hệ được tái thiết lập dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, nếu cả hai phía đều chấp nhận thay đổi. Mặt khác, theo bà Baden-Powell, việc chấm dứt quan hệ vĩnh viễn đôi khi là giải pháp duy nhất nếu phía cha mẹ vẫn duy trì tư duy bảo thủ và từ chối nhìn nhận sai lầm. Để tìm lại tiếng nói chung, vợ chồng Beckham cần thực hiện một cuộc tái hiệu chỉnh vai trò làm cha mẹ đầy đau đớn nhưng cần thiết. Thay vì ưu tiên những giá trị hào nhoáng của thương hiệu, họ phải chấp nhận thực tế rằng con trai mình đã có một mái ấm riêng với những ưu tiên mới.

Bình Minh (Theo The Guardian, The Telegraph)