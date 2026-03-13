Góc khuất sau vấn nạn cố tình xô đẩy ở Nhật Bản

Đoạn video bé gái bị xô ngã ở Tokyo đã gióng lên hồi chuông báo động về "butsukari" - vấn nạn cố tình va chạm người lạ để xả stress đang gia tăng tại Nhật Bản.

Ngày 25/2, video ghi lại cảnh một bé gái đang đứng chụp ảnh tại ngã tư Shibuya (Tokyo) bất ngờ bị một phụ nữ đeo khẩu trang đẩy ngã từ phía sau rồi thản nhiên bước đi đã gây phẫn nộ.

Mẹ nạn nhân đăng tải video lên Instagram thu hút hơn một triệu lượt xem cùng vô số bình luận lên án. Nhiều người xem khẳng định đây không phải sự cố vô tình. Hành động này phản ánh rõ chuỗi vụ việc mang tên "butsukari otoko" (người thích va chạm) đang có dấu hiệu gia tăng tại Nhật Bản.

Vì sao người Nhật cố tình đụng người lạ trên phố?

Tháng 5/2025, cảnh sát thành phố Fukuoka đã bắt giữ một phó giáo sư 59 tuổi vì nghi ngờ ông dùng túi xách tấn công nhiều người qua đường. Với hành vi này, thủ phạm đối mặt án tù lên tới hai năm hoặc phạt tiền tối đa 300.000 yen (khoảng 1.883 USD). Nếu gây thương tích, hình phạt sẽ còn nặng hơn.

Người dân cũng báo cáo các vụ việc tương tự quanh ga Tamachi ở Tokyo, trong đó một phụ nữ thậm chí bị gãy xương sườn vì cú huých quá mạnh. Sự việc nghiêm trọng đến mức ban quản lý ga phải yêu cầu hành khách đi đúng làn đường phân cách bằng cột chắn khi ra vào.

Dù nam giới chiếm đa số, họ không phải là những người duy nhất có hành vi này. Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy cả nam và nữ đều có thể cố tình chen lấn ở nơi công cộng đông đúc, sẵn sàng dùng vai huých những nạn nhân thiếu cảnh giác. Trong một video lan truyền rộng rãi khác, một phụ nữ sau khi dùng túi xách đánh người qua đường còn dừng lại nhặt đồ bị rơi rồi quay sang mắng mỏ nạn nhân.

Sự mập mờ giữa hành vi cố ý và tai nạn vô tình khiến cơ quan chức năng Nhật Bản gặp khó khăn trong việc lập thống kê chính thức. Thủ phạm thường lợi dụng đám đông để tẩu thoát, trong khi nhiều nạn nhân không hề nhận ra mình bị nhắm mục tiêu. Dù vậy, một cuộc khảo sát năm 2024 với 21.000 người cho thấy 14% từng là nạn nhân của "butsukari", 6% từng chứng kiến vụ tấn công và 5% trải qua cả hai tình huống trên.

Giáo sư xã hội học Kiryu Masayuki tại Đại học Toyo gọi đây là "sự phản chiếu của xã hội hiện đại". Theo ông, tư tưởng đề cao nam giới vẫn bám rễ sâu trong xã hội Nhật. Tuy nhiên, bối cảnh thị trường việc làm khó khăn khiến nhiều người hoang mang về tương lai, kéo theo những quan niệm truyền thống về sự nam tính dần sụp đổ.

Giáo sư Kiryu nhận định, việc cố tình va chạm vào phụ nữ hoặc trẻ em là một cách xả giận ít rủi ro của những kẻ bất mãn. "Những kẻ này tự tin rằng cảnh sát sẽ không bắt mình vì rất khó lấy bằng chứng", ông nói.

Nhiều người Nhật Bản cũng báo cáo các vụ việc bị người lạ xô ngã ở nơi đông người.

Sự bùng nổ du lịch khiến vấn đề thêm phức tạp khi hàng đoàn du khách đổ xô đến các địa điểm sầm uất ở Tokyo, Kyoto hay Osaka để dừng lại quay phim, chụp ảnh. Sau vụ việc ở ngã tư Shibuya, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo lập tức phát cảnh báo, khuyên công dân giữ khoảng cách an toàn ở nơi đông người và tránh dùng điện thoại khi đi bộ.

Rất may mắn, bé gái trong vụ việc tại Shibuya không gặp chấn thương. Tuy nhiên, mẹ bé gái chia sẻ sự việc giúp cô nhận ra vấn nạn "butsukari" xảy ra thường xuyên hơn người ta tưởng.

"Tôi đã bất cẩn với luồng người qua lại song không hề phớt lờ luật giao thông, bản thân chỉ làm theo hướng dẫn chụp ảnh trên trang du lịch", cô lên tiếng khi đối mặt với một số ý kiến trái chiều từ mạng xã hội.

Minh Phương (Theo Guardian)