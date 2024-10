Góc khuất hào quang của Liam Payne

Liam Payne - cựu thành viên One Direction - từng lạm dụng thuốc chống động kinh trước áp lực nổi tiếng, phải điều trị tâm lý khi nhóm tan rã.

Theo Reuters tối 16/10 giờ địa phương (sáng 17/10 giờ Hà Nội), Liam Payne, 31 tuổi, qua đời sau khi ngã từ độ cao 13 đến 14 m với vết thương "rất nghiêm trọng, không thể cứu sống". Trước đó, cơ sở cấp cứu nhận tin báo về một người đàn ông "hành vi thất thường, có thể bị ảnh hưởng do chất gây nghiện".

Liam Payne tại sự kiện The Fashion Awards, London tháng 12/2022. Ảnh: AP

Cộng đồng người hâm mộ bất ngờ trước cái chết của Liam Payne, gửi lời chia buồn trên trang cá nhân của anh. Nhiều fan cho biết họ trưởng thành từ những bài hát của One Direction (1D), thích Liam Payne từ nhỏ nên không tin anh đã mất. Một số người để lại bình luận: "Hãy yên nghỉ, Liam. Tôi của thời niên thiếu đến đây để tạm biệt anh, cùng trái tim vỡ tan", "An nghỉ nhé, một phần tuổi thơ tôi", "Những ca khúc của Liam giúp tôi vượt khỏi giai đoạn tăm tối và giờ tôi vẫn ủng hộ anh".

Một số nghệ sĩ như Charlie Puth, Paris Hilton và Ty Dolla $ign đăng bài tưởng nhớ Liam. Puth viết trên Instagram Story: "Liam luôn đối xử tốt với tôi. Anh ấy là một trong những nghệ sĩ lớn đầu tiên tôi có cơ hội hợp tác. Không thể tin anh đã ra đi". Giọng ca Attention đăng tiếp video của anh và Liam kèm ảnh cả hai chụp chung với chú thích: "Mong anh yên nghỉ".

Ca sĩ Liam Payne (trái) và Charlie Puth trong một cuộc gặp gỡ. Ảnh: Instagram Charlie Puth

Liam Payne sinh năm 1993 tại thành phố Wolverhampton, Anh. Ca sĩ lớn lên trong một gia đình không khá giả nhưng hạnh phúc, có bố anh là thợ lắp ráp còn mẹ làm y tá. Trong cuộc phỏng vấn với Telegraph năm 2017, Liam nói dù trước đây nhà không có điều kiện và còn mắc nợ, bố mẹ vẫn cố gắng cho anh cuộc sống tốt đẹp.

Năm 2008, Liam tham gia cuộc thi âm nhạc The X Factor vì tin thành công trong làng nhạc sẽ khiến bố mẹ tự hào. Tuy nhiên, giám khảo kiêm nhà sản xuất Simon Cowell khuyên anh quay lại vào hai năm sau. Năm 2010, anh trở lại show và được xếp vào đội hình One Direction cùng Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson - đánh dấu cột mốc thay đổi cuộc đời.

Sau khi giành hạng ba tại vòng chung kết, ban nhạc ký hợp đồng với hãng thu âm của Simon Cowell - Syco Entertainment. Tháng 9/2011, One Direction phát hành đĩa đơn đầu tay What Makes You Beautiful, thống trị No.1 nhiều bảng xếp hạng âm nhạc Anh. Nhóm có lượng lớn người hâm mộ sau khi ra mắt, được truyền thông so sánh có sức hút tương đương cơn sốt yêu thích The Beatle (Beatlemania). Đến nay, 1D bán hơn 70 triệu album toàn cầu, được xem là một trong những ban nhạc nam lớn nhất mọi thời.

What Makes You Beautiful MV "What Makes You Beautiful" đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem sau 13 năm lên sóng. Video: YouTube One Direction

Trò chuyện với Teen Vogue năm 2017, Liam Payne mô tả cuộc sống thời là thành viên nhóm như "học đại học", đầy những kỷ niệm tuyệt vời. Nhưng trong cuộc phỏng vấn với Telegraph năm 2020, anh thừa nhận từng bị kiệt sức và mắc chứng sợ không gian hẹp. Anh kể có thời điểm bị người hâm mộ vây quanh nơi ở, không thể ra ngoài dẫn đến hội chứng cabin fever (cơn sốt cabin - lo lắng khi phải ở trong nhà quá lâu).

"Tôi nhớ khi đó có khoảng 10.000 người ngoài khách sạn của chúng tôi. Bản thân không thể đi đâu, chỉ có thể di chuyển từ buổi biểu diễn này đến nơi ở khác. Tôi cũng không thể ngủ vì họ cứ tụ tập bên ngoài", Liam nói.

Ca sĩ cho biết cơn tức giận trước những phiền phức của danh tiếng lên tới đỉnh điểm vào năm 2012. Một tay săn ảnh vô tình xô ngã mẹ anh lúc cả gia đình đi bộ đến nhà hàng ở New York. "Khi ấy, tôi rất giận dữ. Có một đám paparazzi ở đó trong khi tôi chỉ muốn ăn một cái bánh mì kẹp thịt với bố mẹ. Tôi khóc hết nước mắt và nghĩ: 'Mình không thể tiếp tục công việc này' và thật sự chán ghét cuộc đời", anh nói với Telegraph.

One Direction trên sân khấu "The X Factor" năm 2010. Từ trái qua: Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson và Zayn Malik. Ảnh: Rex

Năm 2015, Zayn Malik thông báo rời nhóm và Liam Payne thay thế vai trò hát giọng cao của Malik. Tuy nhiên, 1D bị "đóng băng" vô thời hạn vài tháng sau đó và ban nhạc cũng dừng hoạt động năm 2016. Tất cả thành viên theo đuổi sự nghiệp solo.

Năm 2017, Liam ra mắt single đầu tay Strip That Down - hợp tác Ed Sheeran. Đây cũng là ca khúc chủ đề trong album solo đầu tiên và duy nhất của anh - LP1 - phát hành năm 2019. Các nhà phê bình không đánh giá cao sáng tác, cho rằng Liam "đang vật lộn để khẳng định bản sắc nghệ thuật riêng". Dù vậy, bài hát xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 Mỹ. Tháng 3, anh trình làng đĩa đơn Teardrops - bản thu âm cuối cùng trong cuộc đời.

Theo Billboard, ban đầu Liam không muốn trở thành nghệ sĩ solo, dự định làm nhạc sĩ. Tuy nhiên, anh nhận ra bản thân theo nghề hát từ năm 14 tuổi, cảm thấy "ngốc nghếch" nếu từ bỏ. "Từ khi rời nhóm, chúng tôi có một số cơ hội tốt để phát triển. Tôi cần phải làm điều gì đó để thành công", anh nói với hãng tin năm 2017.

Bản acoustic Teadrops của Liam Payne Ca khúc "Teadrops" bản acoustic của Liam Payne. Video: YouTube Liam Payne Official

Trao đổi với Guardian năm 2019 , Liam Payne tiết lộ bản thân bị mất phương hướng khi nhóm tan rã, phải đi trị liệu tâm lý trong hai năm. "Ban đầu mọi thứ khó khăn vì tôi không hiểu bản thân. Cảm giác như bị tê liệt", anh nói. Cũng trong buổi phỏng vấn, Liam cho biết từng dùng rượu và thuốc chống động kinh để ổn định tâm trạng, chống "những khi tâm lý thất thường" lúc ban nhạc ở thời kỳ đỉnh cao.

Ca sĩ có khoảng thời gian nghiện rượu đến mức phải đến cơ sở phục hồi chức năng. Tháng 6/2022, anh khiến fan 1D tức giận khi nhận xét tiêu cực về Zayn Malik trên podcast của Logan Paul, kể chuyện đánh nhau với một thành viên giấu tên ở hậu trường. Trên YouTube sau đó, Liam đăng video xin lỗi người hâm mộ và thông báo đi cai nghiện rượu. Tháng 5/2023, anh kỷ niệm 100 ngày tỉnh táo, nói đã kiểm soát cuộc sống tốt hơn.

Về đời tư, chuyện tình của Liam và giám khảo X Factor Cheryl Tweedy từng bị dư luận soi xét do chênh lệch tuổi. Cả hai lần đầu gặp nhau tại buổi thử giọng show và được cho hẹn hò vào năm 2016, khi đó Liam 23 tuổi còn Cheryl ở tuổi 33. Năm 2017, cặp sao đón con đầu lòng và thông báo chia tay một năm sau.

Anh hẹn hò người mẫu Maya Henry năm 2019, đính hôn tháng 8/2020. Mối quan hệ không bền, liên tục hợp tan đến năm 2022. Trước khi qua đời, anh đang trong mối tình dài hai năm với influencer Kate Cassidy.

Phương Thảo (theo Telegraph, Guardian)