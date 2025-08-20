Gốc gác cầu thủ nhập tịch Malaysia gây tranh cãi

MalaysiaTrung vệ Malaysia gốc Argentina Facundo Garces gây tranh cãi về nguồn gốc sau một phát biểu trên báo Tây Ban Nha, trước khi lý giải do lỗi dịch thuật.

Ngày 16/8, báo Tây Ban Nha El Correo đăng bài viết về Garces, cho biết anh nhận được lời mời từ đội tuyển Malaysia. Khi ấy, mọi người chỉ biết trung vệ này mang quốc tịch Argentina.

"Đó là nhờ cụ của tôi. Tôi đã biết về nguồn gốc của mình, nhưng không bao giờ nghĩ rằng khả năng này có thể xảy ra", Garces nói. "Tuyển Malaysia nói rằng họ đang xây dựng một dự án thú vị làm tôi rất phấn khích".

Garces thi đấu trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysia NT

Trong phát biểu của Garces, El Correo sử dụng từ Tây Ban Nha là "Bisabuelo" nghĩa là cụ hay ông cố trong cách gọi của Việt Nam. Điều này làm dấy lên tranh cãi về nguồn gốc của trung vệ sinh năm 1999 có thể vi phạm tư cách thi đấu của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA.

Trường hợp của Garces thi đấu cho tuyển Malaysia tương tự Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Filip ở Việt Nam. Theo đó, FIFA quy định nếu cầu thủ có ông hoặc bà, hoặc bố hay mẹ mang quốc tịch hoặc sinh ra ở nước sở tại thì mới đủ tư cách nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển quốc gia đó. Vì vậy, trường hợp từ đời cụ của Garces là không hợp lệ.

Sau khi biết được tranh cãi, Garces đã giải thích thông qua bài đăng trên trang Instagram cá nhân. "Đó chỉ là lỗi dịch thuật. Tôi là người Malaysia nhờ dòng máu từ ông tôi. Tôi vinh dự khi chơi cho đội tuyển Malaysia. Hẹn gặp lại các bạn sớm", Garces viết.

Hiện vẫn chưa rõ mối liên hệ thực sự của Garces với Malaysia là từ thời ông hay trước đó nữa.

Trong quá khứ, FIFA từng để lọt trường hợp cầu thủ không đáp ứng điều kiện nhập tịch thi đấu, như trường hợp Timor Leste dùng 12 cầu thủ gốc Brazil giai đoạn từ năm 2011 đến 2016. Tuy nhiên, Ủy ban tư cách thi đấu FIFA hiện nay đã làm việc chặt chẽ, yêu cầu các liên đoàn thành viên phải nộp đầy đủ giấy tờ chứng minh, và phải chịu án phạt nặng nếu làm sai. Vì vậy, chưa ghi nhận thêm trường hợp sai sót nào từ sau vụ Timor Leste.

Garces sinh năm 1999 ở Argentina, rồi thi đấu 129 trận cho CLB quê nhà Colon từ năm 2020 đến 2024. Tháng 8/2024, anh được CLB La Liga Deportivo Alaves ký hợp đồng 3 năm rưỡi, với thời điểm bắt đầu thi đấu từ ngày 1/1/2025. Trung vệ cao 1,88 m đã chơi 10 trận ở La Liga mùa trước.

Garces ra mắt đội tuyển Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0 thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027, vào tháng 6/2025. HLV Peter Cklamovski khen ngợi trung vệ này có cá tính mạnh nhưng điềm tĩnh và kinh nghiệm thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.

Trung vệ 26 tuổi đứng trước cơ hội cùng Malaysia dự Asian Cup 2027. Đội đang đứng nhất bảng F vòng loại cuối với 6 điểm, hơn Việt Nam và Lào ba điểm, trong đó có trận thắng đậm trước Việt Nam – đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Vào tháng 9, Malaysia sẽ đá giao hữu với Singapore và Palestine. Ở vòng loại cuối, đội gặp Lào hai trận vào tháng 10, làm khách trước Nepal vào tháng 11 rồi Việt Nam vào tháng 3/2026.

Ngoài Garces, Malaysia đang sở hữu khoảng 15 cầu thủ mang dòng máu lai trong đội hình. Những cầu thủ này là Imanol Machuca, Rodrigo Holgado (gốc Argentina), Joao Figueiredo (Brazil), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), Hector Hevel (Hà Lan), Matthew Davies (Australia), La'Vere Corbin-Ong (Anh, Barbados), Junior Eldstal (Thụy Điển), Quentin Cheng (Trung Quốc), Daniel Ting, Stuart Wilkin, Hong Wan (Anh), Dion Cools (Bỉ), Nooa Laine (Phần Lan). Ngoài ra, Malaysia còn có 3 cầu thủ nhập tịch là Endrick, Paulo Josue (Brazil) và Romel Morales (Colombia).

