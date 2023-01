Gỗ Trường Thành vào top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) vào Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam nhờ linh hoạt thích nghi với bối cảnh kinh doanh mới.

Ngày 5/1, Vietnam Report phối hợp cùng Báo Vietnamnet (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500).

Tại sự kiện, đại diện ban tổ chức cho biết, trong bối cảnh tình hình hình kinh tế thế giới phức tạp, đầy biến động khó lường vượt qua khỏi dự báo của các nước và tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp vừa phải tiếp tục đối mặt với những hậu quả từ đại dịch gây ra, vừa phải xử lý những khó khăn mới từ giá cả hàng hoá, vật tư, nguyên liệu tăng cao; rủi ro chuỗi cung ứng. Kết quả của doanh nghiệp được bình chọn cho thấy hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững, quy mô lớn và có nhiều đóng góp cho nền kinh tế nước nhà.

Ông Bùi Thành Đạt - Giám đốc nhà máy TTF Hospitality tại lễ trao giải 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam ngày 5/1 tại khách sạn Intercontinental Landmark 72, Hà Nội. Ảnh: TTF

Cụ thể, đứng trước những thách thức liên tục xuất hiện trên thị trường quốc tế và sự trầm lắng của thị trường bất động sản trong nước, TTF đã cho thấy sự linh hoạt trong việc thích nghi với bối cảnh kinh doanh mới, tìm ra ngách thị trường và hướng đi riêng để giữ đà tăng trưởng. Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý ba, doanh nghiệp thu về 357 tỷ đồng doanh thu thuần. Sau khi khấu trừ các loại chi phí, TTF báo lãi 2,7 tỷ đồng, tăng 67,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 30/9, đơn vị ghi nhận doanh thu lũy kế trên 1.500 tỷ đồng, tăng trên 39% so với cùng kỳ năm 2021, riêng công ty mẹ tăng 43% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm; đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tăng 410% lên 357 tỷ đồng, trong đó, đầu tư vào Công ty Cổ phần Tekcom 170 tỷ đồng; đầu tư vào Natuzzi Singapore Pte.Ltd 122 tỷ đồng; Công ty TNHH Trồng rừng Trường Thành OJI: 60 tỷ đồng và vào Công ty Cổ phần Viestones 4,2 tỷ đồng.

Doanh thu của TTF quý 3 và 9 tháng năm 2022 so với năm 2021. Ảnh: TTF

Đồng thời, dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh TTF thặng dư 268 tỷ đồng, tăng 377% so với cùng kỳ. "Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu tăng, lợi nhuận cải thiện là những điểm sáng thể hiện đơn vị đã xây dựng được các lợi thế cạnh tranh để tăng tốc cả về thị phần và hiệu quả hoạt động, chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm 2022-2027", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Xu hướng tăng trưởng doanh thu qua các năm của TTF. Ảnh: TTF

Cũng theo chia sẻ của đại diện TTF trong kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên, bên cạnh việc đẩy mạnh thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp đã ký kết hợp tác chiến lược với nhiều tập đoàn bất động sản lớn trong nước như Vingroup, Sungroup, Đất Xanh, Novaland, Hưng Thịnh... để phân phối các sản phẩm nội thất đến trực tiếp dự án, tạo lợi thế về giá và tiện nghi cho người mua sản phẩm bất động sản. Việc trúng thầu các dự án Delasol (CapitalLand), Celadon city (Gamuda Land) cũng đánh dấu việc nâng cao năng lực thiết kế, sản xuất, thi công phục vụ được các khách hàng có tiêu chuẩn phát triển bất động sản quốc tế đến từ Singapore và Malaysia.

Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (Mã chứng khoán: TTF) là nhà sản xuất chuyên thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thi công nội - ngoại thất có mạng lưới khách hàng ở cả thị trường nội địa và quốc tế. Vừa là nhà cung ứng nội thất lớn cho các doanh nghiệp địa ốc trong nước, TTF vừa xuất khẩu sản phẩm sang những thị trường nổi tiếng khó tính như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, EU, Australia... với các thương hiệu Crate & Barrel,Carreza, Natuzzi, Williams Sonoma, Four Hands, Article.

Chương trình VNR500 là sân chơi dành cho các doanh nghiệp, doanh nhân hàng đầu Việt Nam và là cầu nối đưa thương hiệu Việt Nam vươn ra thị trường thế giới. Ảnh: TTF

"Những thành quả trên đã minh chứng cho những đóng góp hiệu quả và tích cực của doanh nghiệp cho nền kinh tế nước nhà. Đây là nền tảng quan trọng và khẳng định vị thế của Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành trong giai đoạn mới ngày càng phát triển hơn", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Thế Đan