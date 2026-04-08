GO! triển khai chương trình ưu đãi 'Giá luôn bất bại'

Hệ thống siêu thị GO! thuộc Central Retail Việt Nam triển khai chương giảm giá, hoàn tiền nếu giá bán không cạnh tranh, từ nay đến 30/6.

Chương trình "Giá luôn bất bại" áp dụng cho khoảng 20.000 mã sản phẩm, chủ yếu thuộc nhóm hàng tiêu dùng nhanh, đóng gói và hóa mỹ phẩm - những sản phẩm thiết yếu có tần suất mua sắm cao. Việc tập trung vào nhóm hàng này giúp tác động trực tiếp đến chi tiêu hàng ngày của người tiêu dùng, đồng thời tăng tính cạnh tranh về giá ở những mặt hàng nhạy cảm nhất. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt biến động, chính sách đảm bảo giá được xem là yếu tố quan trọng trong việc giữ chân khách hàng.

Hệ thống siêu thị GO! trên toàn quốc đang triển khai chương trình "Giá luôn bất bại". Ảnh: GO!

Đại diện Hệ thống siêu thị GO! cho biết theo cơ chế áp dụng, khách hàng khi mua sắm tại đây nếu phát hiện sản phẩm cùng loại, cùng thương hiệu, quy cách có giá thấp hơn ở những siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi khác trong khoảng cách 3km, có thể gửi yêu cầu thông qua ứng dụng GO!. Sau khi xác minh, phần chênh lệch sẽ được hoàn lại dưới dạng điểm thưởng The 1 trong vòng 48 giờ. Điều kiện đi kèm, khách hàng phải là thành viên The 1 Việt Nam và gửi yêu cầu trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng, với mức hoàn tối đa 50.000 đồng cho mỗi sản phẩm.

Song song với cam kết hoàn chênh lệch, GO! cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi để gia tăng sức hút. Một số nhóm sản phẩm như bánh kẹo và đồ uống dinh dưỡng được giảm giá đến 30%, thực phẩm tươi sống ưu đãi đến 33%. Doanh nghiệp đồng thời giới thiệu các bộ sưu tập thời trang với mức giá từ 109.000 đồng.

Ở góc độ chiến lược, "Giá luôn bất bại" mang bản chất của mô hình "price-matching" (khớp giá, so sánh giá) phổ biến tại các thị trường bán lẻ phát triển. Trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh, động thái của GO! cho thấy xu hướng dịch chuyển từ giảm giá ngắn hạn sang cam kết giá bền vững. Điều này có thể mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng, đồng thời buộc các nhà bán lẻ phải điều chỉnh chiến lược giá để thích ứng trong giai đoạn tới.

Hải My