GO! tái định vị từ 'giá luôn rẻ' đến đa trải nghiệm

GO! mở rộng vai trò từ điểm mua sắm thành không gian đa trải nghiệm, đáp ứng phong cách sống khách hàng.

Đại diện thương hiệu cho biết, chiến lược mới của công ty là kết hợp cạnh tranh về giá và định hướng "đa trải nghiệm" để mở rộng tiếp cận người tiêu dùng. "Điều này đã biến các trung tâm GO! dần trở thành không gian, nơi khách hàng có thể ở lại lâu hơn và quay lại thường xuyên hơn", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Không gian đại siêu thị GO! với chương trình "Giá luôn bất bại". Ảnh: Đại siêu thị GO!

Để cụ thể hóa, GO! liên tục triển khai các hoạt động trải nghiệm, ưu đãi dành cho khách hàng. Mở đầu cho chiến lược này là chương trình "Giá luôn bất bại - thấy giá rẻ hơn, hoàn ngay chênh lệch", từ 26/3 đến 30/6 trên toàn quốc.

Theo đó, nếu khách hàng phát hiện sản phẩm cùng loại, cùng thương hiệu, cùng quy cách đóng gói có giá thấp hơn tại các điểm bán trong bán kính 3km, hệ thống sẽ hoàn lại phần chênh lệch. Chương trình áp dụng cho nhóm hàng tiêu dùng nhanh đóng gói và hóa mỹ phẩm.

Bên cạnh yếu tố giá cả, GO! còn gia tăng trải nghiệm để giữ chân khách hàng với chiến dịch "GO! cho mọi gu", định vị lại như một điểm đến đa tiện ích.

Ở đó, mỗi nhóm khách hàng có thể tìm thấy các hoạt động khác nhau. Gia đình kết hợp mua sắm và vui chơi, giới trẻ tìm kiếm sự sôi động và cập nhật xu hướng, trong khi nhóm khách hàng bận rộn ưu tiên sự nhanh gọn, tiện lợi.

Bên cạnh đó, đơn vị triển khai nhận diện theo hướng địa phương hóa. Thay vì áp dụng một công thức chung, hệ thống điều chỉnh hình ảnh và thông điệp theo đặc trưng văn hóa từng khu vực.

Các biển bảng ngoài trời được GO! sử dụng ngôn ngữ và thông điệp gần gũi với người dân địa phương. Ảnh: Đại siêu thị GO!

Từ cách sử dụng câu chữ, phương ngữ đến hình ảnh trực quan, mỗi trung tâm thương mại đều mang dấu ấn riêng, tạo cảm giác gần gũi với khách hàng địa phương, trong khi vẫn giữ được tính nhất quán của thương hiệu.

Cuộc thi nhảy "Show me your gu" thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Ảnh: Đại siêu thị GO!

Trung tâm thương mại GO!còn tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng. Trong đó, cuộc thi nhảy "Show Me Your Gu" thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia và theo dõi tại nhiều tỉnh thành.

Tại Bến Tre, không gian này còn được mở rộng thành khu tập luyện miễn phí cho cộng đồng yêu nhảy, góp phần hình thành các nhóm sinh hoạt và kết nối lâu dài.

Song song đó, các hoạt động định kỳ như lễ hội diễu hành hay workshop cuối tuần tiếp tục tạo thêm lý do để khách hàng quay lại, biến trung tâm thương mại thành nơi gặp gỡ quen thuộc.

Trong dịp đại lễ sắp tới, chuỗi hoạt động trải nghiệm cùng các chương trình ưu đãi dự kiến tiếp tục góp phần duy trì sức hút này trên toàn hệ thống.

Hiện tại, GO! đang có 44 trung tâm thương mại trên toàn quốc, trong đó có trung tâm thương mại GO! Thăng Long và GO! Đồng Nai vừa được nâng cấp và đổi tên chính thức từ thương hiệu Big C cũ, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm, ăn uống và giải trí trọn vẹn.

(Nguồn: Trung tâm thương mại GO!)