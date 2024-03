Go So Young tổn thương vì bị đồn sinh con cho tài phiệt

Diễn viên Go So Young, 52 tuổi, nói từng tổn thương, khổ sở vì bị đồn sinh con riêng cho tài phiệt, trước khi cưới Jang Dong Gun.

Minh tinh Hàn là khách mời chương trình Oh Eun Young's bucket list, lên sóng tối 29/3. Lần đầu diễn viên nói về tin đồn cặp kè con nhà tài phiệt và sinh con hồi năm 2007. Go So Young thuật lại lúc đang đợi đến lượt phỏng vấn xin visa, một phụ nữ bất ngờ tiến đến, vỗ lưng cô và nói: "Chị mới sinh con mà sao gầy thế? Chị làm thế nào để giảm cân?".

"Tôi sốc đến mức lập tức hỏi lại: 'Có phải ý bạn là tôi đã sinh con, trong khi tôi thậm chí còn chưa kết hôn?", diễn viên kể. Người này gật đầu, khẳng định bản thân biết hết mọi thứ. Go So Young giải thích đó không phải sự thật, cô chưa từng gặp hay qua lại với tài phiệt nào. Ngoài ra, giai đoạn đó cô hoạt động hết công suất, hoàn toàn không thể giấu chuyện mang thai suốt chín tháng 10 ngày.

Tuy nhiên, về sau tin đồn vượt tầm kiểm soát, ảnh hưởng nghiêm trọng danh tiếng, tinh thần diễn viên. Cô muốn ngăn chặn sự việc đi quá xa nên quyết định khiếu nại, tố cáo kẻ tung tin thất thiệt. Có người kháng cáo, sự việc được đưa lên tòa án tối cao, So Young phải làm việc với công tố viên.

"Tôi rất tức giận, tổn thương và đau lòng. Tôi tự hỏi tại sao mình phải ngồi đây giải thích, chứng minh với họ, trong khi không có điều nào là thật cả. Tôi thậm chí không thể hiểu vì sao lại phải nhận những câu hỏi ác ý như vậy", cô nói.

Go So Young nói do cơ địa ăn không béo, cô chưa từng vượt quá 40 kg. Vì quá gầy, một số người đơm đặt cô sụt cân sau sinh con. Ảnh: Oh Eun Young's bucket list

So Young nhiều lần nghẹn giọng, rơi nước mắt khi hồi tưởng quá khứ. Cô nói mình chưa từng làm điều gì tồi tệ trong đời và thất vọng khi một bộ phận khán giả tin chuyện cô có con riêng. Khi MC hỏi phản ứng của Jang Dong Gun, So Young cho biết thời điểm ấy họ là bạn, anh tin tưởng cô. Người đẹp cũng xin lỗi bố mẹ vì khiến họ muộn phiền.

Ngoài ra, diễn viên lý giải thời trẻ, cô ăn nhiều nhưng không mập. Từ sau kết hôn, thể trạng cô thất thường, chưa bao giờ vượt quá 40 kg. Đa số bạn bè, đồng nghiệp nói diễn viên quá gầy, khuyên cô ăn uống nhiều hơn. Những năm gần đây, Go So Young dành nhiều thời gian tập pilates, gym cùng huấn luyện viên cá nhân. Cô cũng hào hứng với môn chạy bộ, chơi golf, nhờ vậy dần tăng cân.

Go So Young khoe sắc tuổi 52 trong sự kiện thời trang ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/3. Ảnh: Burberry

Jang Dong Gun - Go So Young là một trong những cặp "phim giả tình thật" đình đám nhất làng giải trí Hàn. Họ phải lòng khi đóng Gió thổi khúc tình yêu năm 1999. Truyền thông lúc ấy chỉ trích Dong Gun phụ bạc Á hậu Yeom Jung Hwa để theo đuổi So Young. Cặp sao im lặng trước mọi điều tiếng, nhiều năm song hành với tư cách bạn thân.

Năm 2007, họ công khai yêu rồi kết hôn ba năm sau đó. Chi phí đám cưới lên đến một tỷ won (khoảng 21 tỷ đồng), được đánh giá rình rang, xa hoa bậc nhất showbiz nước này. 14 năm chung nhà, cặp sao có hai con đủ nếp lẫn tẻ. Để toàn tâm chăm sóc gia đình, So Young hạn chế đóng phim. Theo Naver, Jang Dong Gun - Go So Young sở hữu khối tài sản kếch xù gồm nhiều biệt thự, chung cư cao cấp, chuỗi cửa hàng và siêu thị cho thuê.

Jang Dong Gun và Go So Young trong 'Gió thổi khúc tình yêu' Jang Dong Gun và Go So Young trong "Gió thổi khúc tình yêu". Video: Q&C Film

Go So Young sinh trưởng tại Seoul, Hàn Quốc, làm mẫu tạp chí tuổi teen từ cuối cấp hai. 18 tuổi, cô chạm ngõ điện ảnh với vai nhỏ trong My Friend, sau đó góp mặt ở các phim Ký ức, Tuổi xuân cơ cực, Lòng mẹ biển cả, Con đường đã qua, Tình yêu cuồng dại... Chiều cao 1,68 m và lợi thế ngoại hình giúp cô trở thành một trong những "Nữ hoàng quảng cáo" thập niên 1990.

Ở tuổi 52, cô vẫn được mời làm đại diện thương hiệu, là khách mời các tuần thời trang quốc tế ở Paris (Pháp), Milan (Italy) và New York (Mỹ). So Young còn có thương hiệu thời trang riêng, thu về hàng chục tỷ won mỗi năm.

