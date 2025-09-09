Gỗ Minh Long ra mắt bộ sưu tập mới mang tên 'Pha'

Minh Long giới thiệu bộ sản phẩm mới với bề mặt gỗ nội thất tái hiện nguyên bản độ thô ráp, mộc mạc của gỗ mới xẻ, hướng tới mục tiêu tự nhiên hóa vật liệu.

Bộ sưu tập mới áp dụng công nghệ V số, truyền tải tinh thần sống giản dị, tinh tế, kín đáo và đề cao bản chất nguyên bản.

Về mặt kỹ thuật, các tấm gỗ "Pha" có kích thước 1.220 x 2.745 mm, giúp hạn chế ghép nối và tạo cảm giác liền mạch cho không gian. Kỹ thuật trên mang lại hiệu quả về thẩm mỹ, nâng cao trải nghiệm thị giác và xúc giác cho người sử dụng.

Bộ sưu tập mới với vân gỗ tự nhiên. Ảnh: Gỗ Minh Long

Bên cạnh đó, bộ sưu tập cũng đáp ứng xu hướng "Quiet Luxury" - phong cách sống đề cao sự sang trọng tinh tế và kín đáo. Trong thời đại hậu biến động, người dùng ngày càng hướng về giá trị bền vững và cảm xúc nội tại. "Pha" phản ánh đúng tinh thần đó: sử dụng gỗ không mắt, vân nhuyễn trung tính, tối giản nhưng vẫn giữ được độ sang trọng vừa đủ.

Theo gỗ Minh Long, bộ sản phẩm mới giúp không gian nội thất trở nên tĩnh lặng và tinh tế, giúp người dùng cảm nhận sự thư giãn và an yên trong từng chi tiết nhỏ.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, "Pha" còn thể hiện sự giao thoa của ba nền văn hóa. Tính giản dị và trầm lặng của Nhật Bản, phong cách sáng trong và tối giản của Bắc Âu, cùng sự gần gũi, vị nhân sinh từ văn hóa Việt được hài hòa trong thiết kế. Nhờ các yếu tố trên, bộ sưu tập vừa là vật liệu nội thất, vừa mang tinh thần văn hóa và triết lý sống, cá nhân hóa.

Các sản phẩm được sử dụng cho phòng ngủ. Ảnh: Gỗ Minh Long

Những đặc điểm nổi bật của bộ sưu tập "Pha" cho thấy sản phẩm không dừng ở vai trò vật liệu nội thất, mà còn phản ánh xu hướng thiết kế ưu tiên sự giản dị, cá nhân hóa không gian sống và tôn trọng yếu tố bản địa trong bối cảnh toàn cầu hóa. Qua dự án này, Gỗ Minh Long thể hiện định hướng khai thác công nghệ V số kết hợp cùng thiết kế nội tại nhằm mở rộng khả năng ứng dụng của gỗ công nghiệp. Định hướng trên là nỗ lực hướng đến việc tái xác lập vai trò của vật liệu nội thất trong các xu hướng sử dụng mới, đề cao tính thẩm mỹ, độ bền và yếu tố văn hóa.

Vân gỗ tự nhiên trong bộ sưu tập mới. Ảnh: Gỗ Minh Long

Đại diện gỗ Minh Long đánh giá, tự nhiên hóa vật liệu đang trở thành làn sóng thiết kế chủ đạo trong ngành nội thất, gắn liền với nhu cầu sống bền vững và mong muốn kết nối với thiên nhiên. Người tiêu dùng hiện nay ưu tiên các chất liệu mang đến cảm giác gần gũi và chất lượng thật, thay vì các bề mặt bóng bẩy hoặc xử lý kỹ thuật cao. Trong xu hướng đó, bộ sưu tập "Pha" như lựa chọn phù hợp, khi giữ nguyên cảm giác "tươi" như gỗ mới xẻ.

Cũng theo đơn vị, từng tom gỗ, đường vân, độ sần đều được thể hiện rõ nét, tạo nên trải nghiệm xúc giác sống động, gần gũi mà không đánh mất tính thẩm mỹ. Sản phẩm có thể ứng dụng linh hoạt trong nhiều không gian, từ resort, retreat đến các căn hộ đô thị và phù hợp với phong cách sống đang được ưa chuộng: sống chậm, sống an yên, sống cân bằng.

Hoàng Đan