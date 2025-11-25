Gỡ mái che, dọn vỉa hè các phường trung tâm Thủ đô

Nhiều hộ kinh doanh, gia đình có mặt tiền trên phố tháo gỡ phần mái che tạm thời nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, mỹ quan đô thị.
Lực lượng chức năng tháo dỡ mái che tầng một của ngôi nhà trên phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm.
Mái che tại tầng một của ngôi nhà trên phố Hàng Mã bị tháo dỡ do vi phạm lấn chiếm.
Bà Hằng, kinh doanh trên phố Hàng Mã, cho biết sẽ chấp hành đúng quy định của chính quyền, đồng thời mong có chính sách hợp lý để các hộ kinh doanh yên tâm buôn bán.
Lực lượng chức năng lập biên bản hộ kinh doanh hàng ăn trên phố Hàng Cá vì sử dụng vỉa hè trái phép để buôn bán.
Trước đó, chính quyền Hà Nội nhiều lần tổ chức tháo dỡ mái che, giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhưng trật tự chỉ duy trì được trong thời gian ngắn.
Giang Huy