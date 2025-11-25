Gỡ mái che, dọn vỉa hè các phường trung tâm Thủ đô

Những ngày qua, lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm tới từng hộ kinh doanh hướng dẫn tháo mái che, dọn dẹp vỉa hè theo Kế hoạch 06 về xây dựng phường kiểu mẫu trật tự, văn minh đô thị.

Theo Kế hoạch 06, các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình được chọn thí điểm mô hình phường kiểu mẫu. Đây đều là khu vực trung tâm Thủ đô, tập trung nhiều chợ cóc, tuyến phố buôn bán sầm uất, lưu lượng giao thông lớn.