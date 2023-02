Go Kyung Pyo - ngôi sao đi lên từ vai phụ

Go Kyung Pyo từng được mệnh danh là "nam phụ quốc dân", trước khi khuynh đảo phòng vé với vai chính trong "Bỗng dưng trúng số".

Diễn viên hiện gây nhiều chú ý khi cùng đoàn phim Bỗng dưng trúng số tới Việt Nam. Tài tử đi du lịch, kết hợp giao lưu một số đơn vị, nhà phát hành. Loạt hình ảnh, video Go Kyung Pyo bên khán giả trên đường phố TP HCM lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người khen anh điển trai, thân thiện.

Go Kyung Pyo (thứ ba từ phải qua) cùng các đồng nghiệp đoàn phim "Bỗng dưng trúng số" gặp gỡ Trấn Thành (thứ tư từ phải qua) và Hari Won (thứ hai từ phải qua). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong phim phát hành cuối tháng 9/2022, tài tử hóa thân Chun Woo - anh lính có vẻ ngoài ngố, vô tình nhặt được vé số trúng độc đắc trị giá 5,7 triệu USD. Tuy nhiên, anh bất cẩn để tờ vé bay sang bên kia biên giới, rơi vào tay người lính Triều Tiên Yong Ho (Lee Yi Kyung), xảy ra nhiều tình huống bi hài. Go Kyung Pyo ghi điểm với biểu cảm đa dạng, gây cười trong hầu hết phân cảnh anh đảm nhận, từ sốc khi biết mình trúng thưởng đến hoang mang lúc bị đẩy sang Triều Tiên.

Korea Times nhận xét Go Kyung Pyo là một trong số ít diễn viên thực lực có thể đưa phong cách hài hước độc đáo lên phim bằng biểu cảm linh hoạt. Diễn viên cũng tăng gần 10 kg phù hợp tạo hình nhân vật.

"Tôi nghĩ việc này tốt thôi vì nó phù hợp hình ảnh và tính cách của nhân vật Chun Woo. Tôi đã cố gắng béo lên đến mức mất luôn cả đường xương hàm. Tôi muốn thể hiện khía cạnh ngây thơ vô bờ bến của anh chàng này", anh nói.

Trailer 'Bỗng dưng trúng số' Trailer phim "Bỗng dưng trúng số". Video: CJ

Trước Bỗng dưng trúng số, Go Kyung Pyo ghi dấu ấn với loạt vai phụ. Tài tử sinh năm 1990, bắt đầu đóng phim từ năm 2008 với các vai trong Jungle Fish 2, Public Enemy Returns, A Millionaire On The Run... Anh sau đó gây nhiều chú ý với nhân vật Noh Min Hyuk - chàng trai có tính cách thất thường - trong Ngôi sao khoai tây (2013). No Min Hyuk ghi điểm với vẻ điển trai, cùng sự nghiêm túc, thông minh trong công việc. Ở nhà, anh như trẻ con, hay chí chóe, tranh giành với em gái. Loạt biểu cảm của anh trong phim đã trở thành "cơn sốt", được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, các website tìm kiếm.

Trên DongA, Kyung Pyo nói ban đầu không thích diễn hài, chỉ muốn đóng những nhân vật có tính cách đặc biệt, thú vị. Tuy nhiên, khi thấy khán giả đón nhận tích cực, anh thay đổi suy nghĩ.

Go Kyung Pyo trong "Ngôi sao khoai tây" Go Kyung Pyo trong "Ngôi sao khoai tây". Video: tvN

Go Kyung Pyo tỏa sáng khi đóng vai Sun Woo - học giỏi, hiếu thảo với mẹ, là trụ cột trong gia đình - ở Reply 1988. Phim gây tiếng vang lớn với rating kỷ lục, đưa tên tuổi của diễn viên nổi tiếng khắp châu Á. Theo Osen, trước khi bấm máy, Kyung Pyo giảm tám kg trong một tháng để phù hợp tạo hình nhân vật. Trong quá trình quay phim, anh giảm thêm bảy kg nhằm thể hiện sự thay đổi của Sun Woo khi trưởng thành.

Trong Muôn kiểu ghen tuông, anh đóng Go Jung Won - thiếu gia nhà tài phiệt có tính cách dịu dàng, ấm áp. Nhân vật hoàn hảo kết hợp ngoại hình điển trai, chiều cao 1,85 m của Kyung Pyo "đốn tim" nhiều fan nữ. Ngoài ra, anh hóa thân nhà văn "ma" Yoo Jin Oh trong Vũ khí nhà văn, tay sai cho bà trùm xã hội đen ở phim Phố người Hoa.

Soompi nhận định dù thường đóng các vai phụ, Go Kyung Pyo vẫn ghi dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, biến hóa đa dạng, phủ sóng cả ở điện ảnh, truyền hình lẫn các nền tảng trực tuyến. "Mục tiêu của tôi là trở thành diễn viên chứ không phải vai chính. Tôi nghĩ điều quan trọng là tôi được khám phá bản thân, thử nghiệm nhiều dạng nhân vật khác nhau", anh nói.

Tạo hình của tài tử trong "Muôn kiểu ghen tuông". Ảnh: SBS

Cuối 2022, anh đóng vai chính Jung Ji Ho trong Love in Contract, đóng cặp Park Min Young. Diễn viên khắc họa thành công hình ảnh chàng trai bí ẩn, che giấu mọi thứ từ nghề nghiệp, sở thích đến đời tư. Mới đây, anh gây chú ý với vai kẻ giết người Oh Jin Seop trong Connect. Theo Chosun, tài tử khiến người xem sởn gai ốc khi lột tả hình ảnh kẻ tâm thần, bệnh hoạn qua biểu cảm, gương mặt đến hình thể.

Go Kyung Pyo theo đuổi lối sống giản dị, không scandal. Trong bài phỏng vấn trên Asiae, tài tử cho biết mỗi ngày đều tra cứu tên trên Naver - trang tìm kiếm của Hàn Quốc - và mạng xã hội. Anh thích những bình luận như "Anh ấy là diễn viên đầy hứa hẹn", "Anh ấy đẹp trai nhưng sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho vai diễn". Kyung Pyo sợ antifan, dễ bị tổn thương bởi những bình luận tiêu cực, chỉ trích.

"Tôi muốn trở thành người có một không hai. Một người có hình ảnh đủ đẹp để không có antifan như Yoo Jae Suk. Một diễn viên có thể đóng phim chất lượng như Han Suk Kyu hay Song Kang Ho", anh nói.

Kyung Pyo nổi tiếng thân thiện, hòa đồng. Anh thoải mái giao lưu, chụp ảnh với người hâm mộ khi được yêu cầu. "Trong quá khứ, tôi sợ bị từ chối khi xin chụp ảnh với người nổi tiếng. Tôi nghĩ không nên tạo cảm giác đó cho những người luôn yêu mến, ủng hộ mình", anh nói trên Asiae.

Hiểu Nhân