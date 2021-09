Go Hyun Jung tái xuất

Nữ diễn viên Go Hyun Jung trở lại màn ảnh nhỏ ở tuổi 50 với vai trong phim truyền hình "Reflection of You".

Đầu tháng 9, JTBC tung poster đầu tiên hé lộ tạo hình nhân vật, cho thấy Go Hyun Jung mặc váy đỏ, tay cầm đồ vẽ. Nữ diễn viên đứng trước tấm tranh bị che một góc, nhìn thẳng về ống kính. Tác phẩm đánh dấu vai chính mới nhất của Go Hyun Jung sau khi đóng cặp Park Shin Yang trong My Lawyer, Mr. Jo 2: Crime and Punishment (2019).

Go Hyun Jung trong poster phim "Reflection of You" - dự kiến phát sóng trong tháng 10. Ảnh: JTBC

Nội dung phim kể về Jung Hee Joo (Go Hyun Jung), nữ họa sĩ lớn lên trong nghèo khó nhưng hiện có công việc thành công cùng gia đình hạnh phúc. Cô cưới chồng là người thừa kế bệnh viện giàu có, sinh hai con nhưng vẫn thấy cuộc đời trôi qua vô nghĩa. Một lần, Hee Joo tình cờ gặp Goo Hae Won (Shin Hyun Bin), nữ giáo viên nghệ thuật thiếu thốn vật chất nhưng luôn tràn đầy sức sống. Hae Won khiến Hee Joo nhớ lại hình ảnh chính mình khi còn trẻ và quyết định từ bỏ cuộc sống hoàn hảo.

Phim do Im Hyun Wook đạo diễn, Yoo Bo Ra viết kịch bản dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Jung So Hyun. Nội dung có nhiều thay đổi so với nguyên tác. Theo Hancinema, nhà sản xuất đặt niềm tin vào Go Hyun Jung, nói cô là lựa chọn đầu tiên nghĩ đến, "người có thể lột tả tốt nhất nội tâm phức tạp và rắn rỏi của nhân vật chính Jeong Hee Joo". Dàn diễn viên còn có Kim Jae Young, Ahn Ri Sa và Choi Won Young.

Sinh năm 1971, Go Hyun Jung bắt đầu diễn xuất sau khi thắng danh hiệu Á hậu Hàn Quốc 1989. Năm 1995, cô nổi tiếng với vai diễn trong Sandglass (Đồng hồ cát), sau đó kết hôn với Jung Yong Jin - cháu trai của CEO tập đoàn Sam Sung - và giải nghệ. Khi ly hôn năm 2003, Hyun Jung giành quyền nuôi hai con song thất bại vì thế lực nhà chồng.

Cảnh hôn của Go Hyun Jung - Jo In Sung trong phim 'Ngày xuân' Go Hyun Jung - Jo In Sung trong phim "Spring Day" (Ngày xuân). Video: SBS

Nữ diễn viên trở lại màn ảnh nhỏ năm 2005, gặt hái nhiều thành công qua các bộ phim truyền hình Spring Day (2005), Queen Seondeok (2009), Daemul (2010)... Cô từng lọt vào danh sách "Người nổi tiếng quyền lực nhất xứ Hàn" do Forbes lập trong hai năm 2010 và 2011.

Sơn Phước (theo Hancinema)