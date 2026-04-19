'Go Global' - lộ trình bước ra thế giới

Trong sách ''Go Global'', tác giả Nguyễn Phi Vân xây dựng bộ công cụ giúp người đọc trau dồi tư duy, năng lực để tự tin vươn ra quốc tế.

Go Global là cuốn sách tiếp theo của Nguyễn Phi Vân sau gần bốn năm, ra mắt cuối tháng 3. Trong ấn phẩm, tác giả cho biết nhiều người luôn mong muốn chạm đến ước mơ, được đi trên một con đường mà bản thân làm chủ, nhưng không phải ai cũng dám vượt qua ánh nhìn của người khác. Từ việc lo ngại phản ứng của người nhà, họ hàng, lời bàn tán của cộng đồng mạng, họ dễ hoài nghi về bản thân, tin rằng mình không thể làm điều gì. Giấc mơ vươn ra thế giới cũng vì thế mà dần trở nên viển vông.

Ở lời giới thiệu, Nguyễn Phi Vân viết: ''Ở đây, lúc này, nhờ bạn tự nhắc bản thân rằng là: Tôi không cần ai cho phép mới có thể bắt đầu hành trình vươn ra thế giới. Tôi chỉ cần một điểm khởi đầu''.

Go Global được xây dựng như một cuốn cẩm nang, giúp người đọc chuẩn bị hành trang cần thiết để tự tin vươn ra thế giới. Ở phần một, tác giả chỉ ra không cần tài năng thiên phú hay xuất chúng mới có thể trở thành ''người quốc tế''. Bạn chỉ cần xuất phát điểm hiện có, tư duy mở, trái tim ''mênh mông'', khát khao viết nên câu chuyện của riêng mình, tinh thần học tập và phát triển bản thân không ngừng nghỉ.

Ở các buổi diễn thuyết ở quốc tế, bước lên sân khấu, tác giả luôn bắt đầu bằng hai chữ ''Xin chào''. Nhờ vậy, chị đã giới thiệu một câu nói thông dụng của người Việt, đồng thời cho thấy gốc gác của mình. Tác giả cho rằng ''cội'' là sức mạnh. Khi con người đủ tự tin về bản thân, quê hương, xuất xứ, nó sẽ trở thành dòng chảy tinh thần mạnh mẽ, giúp mỗi cá nhân đủ dũng khí, sự vững vàng để đứng ngang hàng hay ngồi chung với bất kỳ ai trên thế giới.

Cuốn ''Go Global'' gần 500 trang, do Nhà xuất bản Thế giới liên kết Saigon Books phát hành. Ảnh: Saigon Books

Sang phần hai, Nguyễn Phi Vân khuyến khích mỗi người nên ''tự lực cánh sinh'' trên con đường của mình. Tác giả đề cập ''5 tự'', gồm tự ngộ - tự nhận thức được chuyển động của thế giới, tự học - chủ động trau dồi tri thức, tự giải - tự mình tìm ra cách giải quyết vấn đề, tự lực - tự đánh giá tình thế, tìm kiếm nguồn lực, tự độ - tự tạo động lực. Mỗi người sẽ là một chuyên gia trong lĩnh vực của mình, biết quản trị cảm xúc, phát triển bản thân, sau đó tạo giá trị cho tổ chức và đội ngũ. Đây là điều mà con người sẽ vượt trội hơn AI, không lo ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo.

Sách có đoạn: ''Biên giới là thứ con người tạo ra. Nhưng giới hạn trong tư duy mới là điều kìm hãm chúng ta thật sự. Khi bạn dám nhìn thế giới bằng đôi mắt không định kiến, dám lắng nghe với trái tim không phòng vệ, và dám học hỏi với tư duy không rào cản - bạn không chỉ bước ra thế giới, bạn trở thành một phần của thế giới''.

Tác giả chỉ ra 10 kỹ năng thiếu nhất của nhân sự Việt Nam, thông qua các báo cáo mới nhất của World Bank, ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế), Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Navigos... Đó là kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, làm việc nhóm và hợp tác đa chiều, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, tự quản lý bản thân và tinh thần trách nhiệm, sử dụng công cụ số và quản lý công việc, tự học và thích nghi, ra quyết định trong môi trường bất định, lãnh đạo bản thân và người khác, làm việc trong môi trường đa toàn cầu.

Vì vậy, ở phần ba, Nguyễn Phi Vân cung cấp bộ kỹ năng Go Global Skillverse, tổng hợp từ tài liệu của nhiều tổ chức về phát triển con người trên thế giới. Tác giả chia làm ba cấp độ: Levelhaus (Nhà lên trình) - dành cho đội ngũ nhân sự, Commandhaus (Nhà chỉ huy) - dành cho quản lý cấp trung, Powerhaus (Nhà quyền lực) - dành cho lãnh đạo cấp cao và chủ doanh nghiệp.

Theo doanh nhân, khung năng lực cho một nhân sự xuất sắc gồm năm yếu tố: tư duy, thái độ, kiến thức, kỹ năng, giá trị và động lực. Trong đó, chị nhận định tư duy là yếu tố quan trọng. Khi có tư duy, bạn tự biết cần tích lũy tri thức thế nào, điều chỉnh thái độ ra sao và tạo động lực cho bản thân kiểu gì.

Trong phần cuối, tác giả thấu hiểu rằng hành trình nào cũng có khó khăn, đổ mồ hôi để đạt được thành quả. Chị khuyên mỗi người nên đối diện với rào cản hiện tại của mình, tìm ra và tập trung vào mục tiêu mong muốn. Chỉ khi biết mình là ai, muốn đi đâu và vì điều gì, bạn mới có thể ''Go Global''.

Sách có văn phong gần gũi, đôi lúc hài hước, giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận những kiến thức được truyền tải. Tác giả đan xen nhiều hình ảnh minh họa, biểu đồ hệ thống các nội dung, một số mã QR chứa tài liệu cần thiết.

Tác giả Nguyễn Phi Vân ký tặng sách cho bạn đọc. Ảnh: Saigon Books

Nguyễn Phi Vân 54 tuổi, tốt nghiệp Thạc sĩ kinh doanh tại Australia, từng giữ các vị trí cao cấp về quản trị thương hiệu, bán lẻ, nhượng quyền và phát triển kinh doanh cho các tập đoàn lớn tại khu vực thị trường châu Á, Trung Đông, châu Phi và Đông Âu. Chị là thành viên sáng lập World Franchise Associates khu vực Đông Nam Á. Năm 2015, chị nhận giải thưởng Lãnh đạo bán lẻ tại Đại hội Bán lẻ Châu Á (Asia Retail Congress). Doanh nhân từng vào Top 100 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới trong ngành nhượng quyền toàn cầu năm 2019, 2020.

Tác giả từng ra mắt nhiều đầu sách tiếng Anh và tiếng Việt: Nhượng quyền khởi nghiệp - Con đường ngắn để bước ra thế giới, Quảy gánh băng đồng bước ra thế giới, Tôi đi tìm tôi, Nym - Tôi của tương lai, Mở cửa tương lai.

Phương Linh