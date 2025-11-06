Thụy ĐiểnKhi phát hiện tốc độ xe đang chạy tới vượt quá giới hạn cho phép, một mép gờ sẽ hạ xuống vài cm và khiến xe bị xóc.

Gờ giảm tốc thông minh gây xóc cho xe chạy quá tốc độ Video: Edeva

Gờ giảm tốc thông minh của Thụy Điển được gọi là Actibump, một hệ thống do công ty Edeva phát triển, chỉ kích hoạt khi xe chạy quá tốc độ. Cảm biến radar giúp phát hiện tốc độ của xe, và nếu xe vượt quá tốc độ cho phép, một mép gờ sẽ hạ xuống trong giây lát, tạo ra một cú xóc khó chịu.

Nếu xe vẫn trong giới hạn tốc độ, mặt đường vẫn bằng phẳng như thông thường. Hệ thống cũng nhận diện được những loại xe ưu tiên, như xe cấp cứu, xe cứu hỏa, và không kích hoạt gờ giảm tốc.

Gờ giảm tốc thông minh này phổ biến ở Thụy Điển kể từ khi ra mắt hơn một thập kỷ trước. Chúng xuất hiện ở những địa điểm gần trường học, bệnh viện và các khu vực đông người đi bộ.

Vào mùa đông, thiết kế phẳng của Actibump giúp việc dọn tuyết dễ dàng hơn so với kiểu gờ giảm xóc nổi thông thường. Khu vực bên dưới nắp có một cuộn dây sưởi ấm làm tan tuyết để chảy vào đường ống thoát nước mưa.

Công nghệ đằng sau Actibump không chỉ được sử dụng để kiểm soát tốc độ. Các cảm biến thu thập dữ liệu về lưu lượng giao thông, mô hình tốc độ và tình trạng sử dụng đường bộ. Các thành phố có thể sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định thông minh hơn về quản lý giao thông.

Mỹ Anh (theo Edeva)