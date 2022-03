Gỗ Đức Thành đặt mục tiêu lãi gấp rưỡi

Gỗ Đức Thành kỳ vọng doanh thu năm nay đạt 500 tỷ đồng và lãi trước thuế 120 tỷ đồng, lần lượt tăng 48% và 54% so với năm trước.

Theo bà Lê Hải Liễu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT), mức nền năm trước tương đối thấp nên công ty đề ra kế hoạch năm nay tăng trưởng đột phá nhất trong chục năm qua. Kế hoạch này được xây dựng vào đầu năm khi tình hình thế giới và trong nước chưa có nhiều biến động.

"Do đó, trong bối cảnh hiện tại, đây gần như là con số mơ tưởng. Thật tình là tôi cũng lo lắng, chỉ mong mọi việc êm xuôi", bà Liễu nói.

Người đứng đầu công ty cho biết, giá trị đơn hàng xuất khẩu đã nhận được trong năm nay là 9 triệu USD và đảm bảo sản xuất gối đầu trong 4 tháng tiếp theo. Tuy nhiên, bà Liễu nhận định căng thẳng Nga – Ukraine và giá hàng hoá, nguyên vật tư leo thang sẽ khiến việc hoàn thành mục tiêu này gian nan hơn.

Từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán, Gỗ Đức Thành có truyền thống "liệu cơm gắp mắm" nên kết quả kinh doanh thường không vượt quá xa hoặc kém nhiều so với kế hoạch. Điển hình như dịch bệnh khiến hoạt động sản xuất năm ngoái bị đình trệ ba tháng nên công ty chủ động xin cổ đông giảm chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Cuối năm, công ty ghi nhận doanh thu 338 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 76 tỷ đồng, đều giảm hai chữ số so với cùng kỳ nhưng vẫn vượt 3% và 18% so với kế hoạch điều chỉnh.

Theo bà Liễu, kế hoạch 2022 đột biến và đối diện nhiều khó khăn nhưng tạm thời công ty không điều chỉnh vì đã chuẩn bị đầy đủ nhân sự, máy móc và nhà xưởng. Những ngày qua, ban lãnh đạo cũng làm việc với nhà cung cấp để đảm bảo nguồn cung lẫn giá nguyên vật tư ổn định cho những tháng tới.

Năm nay, Gỗ Đức Thành chọn xuất khẩu là kênh tiêu thụ chủ lực vì có thể "đánh nhanh, rút gọn". Công ty vẫn tìm kiếm khách hàng mới để tránh bị phụ thuộc và chới với khi một khách hàng bỏ đi hoặc một khu vực nào có biến động ngoài mong muốn. Đối với thị trường nội địa, Gỗ Đức Thành khẳng định không xem nhẹ nhưng cho rằng chưa có thế mạnh và cần thêm thời gian đầu tư, phát triển lâu dài.

"Nếu hoàn thành mục tiêu năm nay, Gỗ Đức Thành có thể tự tin trong những năm tới sẽ đạt doanh thu 1.000 tỷ đồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chia sẻ.

Để chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn, ban lãnh đạo cho hay đang đàm phán để mua lại toàn bộ quy trình sản xuất, nguyên vật liệu, mối quan hệ khách hàng... của một doanh nghiệp chế biến gỗ nội thất ở Đồng Nai. Doanh nghiệp này có nhà máy rộng 12.000 m2 và doanh số khoảng 5 triệu USD một năm. Công ty dự tính số tiền dành cho thương vụ này khoảng 100 tỷ đồng và đang cân nhắc giữa phương án gọi vốn hay chỉ dùng tiền mặt sẵn có và vay thêm ngân hàng.

Tại phiên họp thường niên mới đây, Gỗ Đức Thành thông qua phương án giảm cổ tức năm 2021 từ 50% xuống 40%. Theo lý giải của ban lãnh đạo công ty, kết quả kinh doanh năm ngoái không như kỳ vọng ban đầu nên nếu chia theo mức cũ, lợi nhuận chưa phân phối còn lại rất ít. Công ty đã tạm ứng 20% bằng tiền mặt nên dự kiến thời gian tới sẽ chi thêm 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Mức cổ tức đề xuất cho năm 2022 là 40% bằng tiền mặt, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 4.000 đồng.

Phương Đông