Ngày 1/9, đại diện Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cho biết túi phình động mạch cảnh trong trái, kích thước lớn, không có máu tụ quanh song có thể vỡ bất cứ lúc nào, gây đột quỵ xuất huyết não, ảnh hưởng tính mạng. Êkíp sử dụng phương pháp nút túi phình bằng vòng xoắn kim loại (coil) kết hợp stent chẹn cổ túi phình.

Bác sĩ Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, đánh giá đây là ca khá phức tạp do túi phình có phần cổ rộng, khi nút coil thường khó kiểm soát, có thể trôi vào lòng mạch và gây biến chứng tắc mạch máu não.

Stent đóng vai trò như một giá đỡ tại cổ túi phình, giúp tái lập dòng chảy qua đoạn mạch bị tổn thương, hạn chế các nguy cơ. Quá trình can thiệp đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, từ lựa chọn loại stent và coil phù hợp với đường kính mạch não, thao tác vi ống thông trong lòng mạch vốn rất nhỏ và ngoằn ngoèo. Đặc biệt, bệnh nhân còn trẻ nên mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ nguy cơ vỡ túi phình tức thì mà còn đảm bảo hiệu quả lâu dài, hạn chế tối đa biến chứng.

Bệnh nhân tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp, sức khỏe hồi phục tốt, không đau đớn, đi lại và ăn uống bình thường sau can thiệp một ngày.

Hình ảnh túi phình động mạch cảnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Phình động mạch não không được phát hiện sớm giống như mang một "quả bom nổ chậm’" trong đầu. Tầm soát định kỳ là cách duy nhất để phát hiện và xử trí trước khi nó vỡ. Bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ. Người dân cần cảnh giác với các dấu hiệu thường gặp như đau đầu, chóng mặt, run tay, mờ mắt thoáng qua... đó có thể là tín hiệu của "sát thủ thầm lặng" mang tên túi phình mạch não.

Với nhóm nguy cơ cao cần được bác sĩ chuyên khoa tư vấn và chỉ định tầm soát mạch não theo định kỳ. Khi xuất hiện các triệu chứng cảnh báo như đau đầu dữ dội đột ngột, cứng gáy, rối loạn ý thức, cần đến ngay bệnh viện khám ngay. Việc kiểm soát huyết áp, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia là các biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ tổn thương thành mạch.