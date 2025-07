Gỡ bảng xếp hạng điểm du lịch nguy hiểm nhất thế giới

Sau làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều tổ chức, công ty HelloSafe đã gỡ bỏ và xin lỗi về bảng xếp hạng Philippines là quốc gia du lịch kém an toàn nhất thế giới.

Công ty bảo hiểm HelloSafe, trụ sở chính tại Canada, hôm 15/7 phát thông báo xin lỗi và gỡ bỏ bảng xếp hạng mức độ an toàn của các điểm du lịch gây tranh cãi, trong đó xếp Philippines là quốc gia kém an toàn nhất thế giới. Bảng xếp hạng vấp phải phản ứng gay gắt từ chính phủ và ngành du lịch nước này.

Theo The Filipino Times, đầu tháng 6, HelloSafe công bố "Chỉ số An toàn 2025", với Philippines đạt 82,32 điểm, đứng cuối bảng xếp hạng các quốc gia an toàn dành cho khách du lịch. Điểm số càng cao đồng nghĩa mức độ an toàn càng thấp, dựa trên các tiêu chí như thiên tai, hệ thống y tế, bạo lực xã hội và mức độ quân sự hóa.

Du khách check in ở "thiên đường biển'' El Nido, đảo Palawan, Phillippines. Ảnh: Getyourguide

Ngày 19/6, Bộ Du lịch Philippines đã ra tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ tính minh bạch và độ tin cậy của báo cáo, cho rằng bảng xếp hạng này "gây thiệt hại nghiêm trọng và lâu dài". Bộ trưởng Du lịch Christina Garcia Frasco khẳng định chỉ số này được xây dựng "trên dữ liệu thiếu cơ sở", cảnh báo những thông tin như vậy có thể ảnh hưởng tiêu cực tới ngành du lịch và sinh kế của người dân.

"Qua kiểm tra, website của HelloSafe chủ yếu tập trung bán bảo hiểm du lịch thay vì cung cấp các đánh giá an toàn khách quan, báo cáo thiếu công bố đầy đủ phương pháp luận và nguồn dữ liệu cụ thể", bà Frasco nói.

HelloSafe sau đó đã phải thông báo tạm ngừng công bố chỉ số này để tiến hành kiểm toán toàn diện về phương pháp và tiêu chí. Công ty thừa nhận đã hứng chịu nhiều ý kiến phản đối và cho biết mục đích ban đầu đã bị hiểu sai.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những hiểu lầm và tác động tiêu cực từ bảng xếp hạng này", HelloSafe nêu và khẳng định không có ý định bôi xấu bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả Philippines.

Công ty cam kết đã gỡ bỏ xếp hạng khỏi tất cả nền tảng và triển khai rà soát toàn diện để đảm bảo các báo cáo trong tương lai sẽ được kiểm chứng, có ngữ cảnh và dựa trên nguồn dữ liệu minh bạch, đáng tin cậy.

HelloSafe cũng cho biết Philippines xếp hạng thấp chủ yếu do các yếu tố rủi ro thiên nhiên như bão và động đất - những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của bất cứ quốc gia nào và không phản ánh chất lượng người dân, chính phủ hay các thể chế của Philippines.

Trong tuyên bố ngày 17/7, Bộ Du lịch Philippines hoan nghênh động thái xin lỗi và tạm dừng bảng xếp hạng của HelloSafe nhưng lưu ý "một số tàn dư" của bài viết gốc vẫn còn xuất hiện, tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh đất nước.

Bộ trưởng Frasco nhấn mạnh báo cáo đã gây lo ngại không đáng có, làm suy yếu nỗ lực của chính phủ và các bên liên quan trong ngành du lịch. Bà kêu gọi các nhà sáng tạo nội dung du lịch và các đơn vị xếp hạng toàn cầu cần có trách nhiệm hơn, nhấn mạnh tầm quan trọng của "dữ liệu minh bạch, chính xác" trong việc định hình nhận thức cộng đồng.

Du lịch hiện là một trong những trụ cột kinh tế của Philippines, đóng góp 8,9% GDP, tương đương 2.350 tỷ peso (41 tỷ USD) trong năm 2024, theo Cơ quan Thống kê Philippines. Ngành này cũng tạo việc làm cho 6,75 triệu lao động, chiếm 13,8% lực lượng lao động toàn quốc.

Mai Phương (Theo SCMP)