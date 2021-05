Gỗ An Cường phát triển dòng sản phẩm cho ngành tàu biển

IMO Panel là tên gọi chung của các tấm ván đạt chứng nhận chất lượng của Tổ chức Hàng hải Thế giới - IMO. Đặc tính nội thất trên tàu biển quốc tế là phải đảm bảo các tiêu chí về nhẹ, chống cháy, chống nước và tuyệt đối an toàn về sức khoẻ, cũng như các tiêu chí khắt khe khác dành riêng cho ngành tàu biển.

Vật liệu dành cho tàu biển quốc tế phải đảm bảo các tiêu chí nhẹ, chống cháy, chống nước và tuyệt đối an toàn về sức khoẻ.

Với hệ thống máy móc được đầu tư bài bản, nhập khẩu từ châu Âu, An Cường cung cấp vật liệu chuyên dụng cho ngành đóng tàu gồm tấm Laminate IMO, tấm Vermiculite IMO, tấm Plywood chống nước. Tất cả đều đảm bảo tiêu chí nhẹ, chống cháy, chống nước và đặc biệt được thiết kế và sản xuất dành riêng cho ngành tàu biển quốc tế.

Đại diện An Cường cho biết, các tấm IMO Panel do An Cường sản xuất được bán ra thị trường từ năm 2020. "Việc ra mắt các sản phẩm IMO nằm trong kế hoạch mở rộng nhóm ngành, sản phẩm của An Cường, đồng thời cũng nhằm khẳng định gỗ công nghiệp có thể ứng dụng đa dạng ở nhiều lĩnh vực", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Các tấm ván IMO Panel có màu sắc đa dạng.

Bên cạnh đó, An Cường cung cấp giải pháp tấm component và dịch vụ gia công bao gồm: cắt phay, xẻ rãnh, uốn cong, dán cạnh, nối ghép Laminate cùng các chi tiết nội thất bán thành phẩm bằng hệ thống máy móc chuyên dụng, để có thể hoàn thiện thành nội thất hoàn chỉnh cho những con tàu đạt đúng chuẩn quốc tế.

Một số dịch vụ gia công của An Cường.

Tuy mới giới thiệu dòng sản phẩm đóng tàu từ năm 2020, An Cường đã xuất khẩu được nhiều triệu đô la Mỹ cho hàng loạt các hãng tàu nổi tiếng trên thế giới như: R&M (Rheinhold & Mahla), Northsea, SBA (Ship Building Asia), Cheoy Lee Shipyard, Damen, Sông Thu, Corsair Marine, Strategic Marine...

Các tấm IMO Panel được ứng dụng thực tế trên một con tàu biển quốc tế.

Diệp Chi