Gmail ứng dụng AI để tự viết email

Người dùng chỉ cần đọc nội dung chính cần truyền tải, tính năng AI trên Gmail sẽ giúp viết thành một bức thư hoàn chỉnh.

Công cụ Help me write do AI hỗ trợ của Google bắt đầu được thử nghiệm với ứng dụng Gmail trên cả Android và iOS từ tuần này. Nó có thể giúp người dùng theo hai cách chính: chỉnh sửa email đang viết hoặc viết mới hoàn toàn dựa theo yêu cầu.

Tính năng Help me write trên Gmail. Ảnh: 9to5Google

Với vai trò "biên tập viên", Help me write giúp chính sửa email đang viết theo các tùy chọn như làm ngắn lại, giọng văn lịch thiệp hoặc trau chuốt hơn. Theo TechRadar, nếu người dùng phải soạn thảo hàng loạt thư trả lời cho các email tẻ nhạt, việc để AI đảm nhận phần lớn công việc có thể tăng hiệu quả lên đáng kể.

Gmail cũng hỗ trợ viết email mới hoàn toàn dựa trên câu yêu cầu, ví dụ "hỏi một người bạn kế hoạch sẽ làm gì vào cuối tuần". Trong thử nghiệm của 9to5Google, Gmail nhanh chóng đưa ra bức thư hoàn chỉnh và cho phép tùy chọn viết ngắn lại hoặc sử dụng một giọng văn khác vui vẻ hơn hoặc lịch thiệp hơn.

Người dùng đưa ra yêu cầu ngắn gọn và ứng dụng sẽ viết thành email hoàn chỉnh. Ảnh: 9to5Google

Để sử dụng Help me write, người dùng cần đăng ký chương trình thử nghiệm trên Workspace Labs của Google.

Tự động viết email là một phần trong loạt sản phẩm AI trên Google Workspace được giới thiệu tại Google I/O 2023 diễn ra giữa tháng 5. Trong đó, bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến của Google cho phép người dùng tạo tài liệu và điền bảng tính tự động bằng AI. Ngoài tự viết email, Help me write có thể tạo nội dung trong Google Docs, xây dựng bảng tính nhanh trên Google Sheets, slide ảnh trong Google Slides... nhanh chóng.