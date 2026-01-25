Gmail gặp lỗi phân loại email

Gmail không thể phân loại các tin quảng cáo khiến chúng tràn ngập trong hộp thư chính, nhiều người cũng không thể nhận các tin xác thực hai yếu tố.

Sự cố bắt đầu cuối ngày 24/1 và được nhiều người dùng phàn nàn trên các trang mạng xã hội. "Bộ lọc thư rác của Gmail bị, đúng là một thảm họa email", tài khoản Mdudas viết trên X. "Thức dậy và thấy bộ lọc Gmail không hoạt động, hộp thư đến quá tải và giờ tôi đang phải xóa thư liên tục", một người khác viết.

Giao diện hộp thư đến Gmail chia theo các danh mục. Ảnh: Tuấn Hưng

Theo PCMag, tình trạng lỗi phân loại thư điện tử diễn ra với hầu hết người dùng Gmail. Các email quảng cáo đáng nhẽ phải được chuyển đến tab Khuyến mãi hoặc Mạng xã hội, nhưng lại xuất hiện trong Hộp thư chính. Nhiều người cũng nhận được cảnh báo thư rác với cả các email hợp lệ hoặc người gửi có trong liên hệ tin cậy.

Trên Downdetector, trang chuyên theo dõi hoạt động các dịch vụ Internet, nhiều người dùng cũng báo cáo tình trạng không nhận được email hoặc đến rất chậm. "Tôi đăng nhập vài tài khoản và cần mã xác thực gửi qua gmail nhưng hơn 10 phút sau thư mới đến trong khi mã chỉ có hiệu lực trong 5 phút", tài khoản Haicantona phàn nàn.

Rạng sáng ngày 25/1, Google xác nhận Gmail đang gặp vấn đề như người dùng phàn nàn và cho rằng lỗi này dẫn đến "việc phân loại sai email trong hộp thư đến và các cảnh báo thư rác bổ sung". Hiện hãng cho biết sự cố cơ bản đã được khắc phục và sẽ công bố phân tích sau khi hoàn tất cuộc điều tra nội bộ.

Hiện chưa rõ Gmail sẽ tự động phân loại lại các thư rác bị nhầm trong thời gian bị lỗi hay người dùng cần làm điều này thủ công. Theo Engadget, một số người dùng Gmail vẫn ghi nhận tình trạng nhận email bị chậm.

Tùy chọn phân loại hộp thư đến theo tab trên Gmail bắt đầu có từ năm 2013, cho phép lọc lượng lớn email tiếp thị và một hộp thư riêng để tránh làm mất những email quan trọng.

Hoài Anh