GM giành hợp đồng 214 triệu USD sản xuất xe quân sự

Chi nhánh GM Defense LLC của General Motors giành hợp đồng cung cấp dòng xe ISV mới cho quân đội Mỹ.

Những chiếc IVS (Infantry Squad Vehicle) có gầm cao, trọng lượng nhẹ và linh hoạt, chở được tới 9 lính bộ binh. ISV đủ nhẹ để có thể được chở đi bằng trực thăng UH-60 Blackhawk và đủ gọn để nằm trong một chiếc trực thăng CH-47 Chinook.

Mẫu ISV cho quân đội Mỹ. Ảnh: GM

Tất cả các mẫu xe đều sử dụng kết cấu chở được cả người và hàng hóa. Thực tế, xe ISV dựa trên thiết kế xe bán tải hạng trung Chevrolet Colorado ZR2 thế hệ mới.

Dòng ISV tận dụng 90% các linh kiện có sẵn từ dòng xe thương mại, gồm giảm xóc Multimatic và hệ thống treo Chevrolet Performance. Sức mạnh 186 mã lực đến từ động cơ 2,8 lít Duramax, bốn xi-lanh, turbo diesel kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

GM Defence cho biết, độ bền và hiệu suất của các linh kiện xe ISV đã được chứng minh tại các cuộc đua của Best in the Desert. Colorado là một trong số chỉ bốn xe tranh tài trong 11 cuộc đua liên tiếp, trong tổng cộng 434 thí sinh.

Chevrolet Colorado ZR2 thế hệ mới. Ảnh: GM

Hợp đồng 214,3 triệu USD gồm 649 chiếc xe quân sự, tức mỗi chiếc ISV có giá khoảng 330.200 USD. Tuy nhiên, chi phí mỗi xe có thể thấp hơn nhiều khi hợp đồng sản xuất là "chế tạo, cung cấp và duy trì dòng xe ISV cho quân đội" - tức gồm cả việc bảo hành, bảo dưỡng. Nếu hợp đồng này thành công, quân đội Mỹ sẽ đặt thêm 1.416 xe khác.

Để thực hiện dự án ISV, GM Defense hợp tác với Ricardo Defense - hãng công nghệ và kỹ thuật (Mỹ) - để cung cấp dịch vụ logistics.

Mỹ Anh (Theo Carscoops)