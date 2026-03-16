Global Sourcing Fair Việt Nam kết nối nguồn hàng đa quốc gia

TP HCMGlobal Sourcing Fair Việt Nam 2026 mang đến không gian kết nối nguồn hàng từ Việt Nam và các trung tâm sản xuất châu Á trong lĩnh vực thời trang, nội thất

Triển lãm Global Sourcing Fair Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 24/4 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ. Sự kiện quy tụ hơn 500 nhà trưng bày với hơn 700 gian hàng, giới thiệu hơn 40.000 sản phẩm xuất khẩu thuộc bốn nhóm ngành chính gồm: thời trang và phụ kiện; nội thất và quà tặng; điện tử và gia dụng; bao bì và in ấn.

Nguồn hàng đến từ Việt Nam cùng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc; Hàn Quốc; Ấn Độ; Bangladesh; Philippines; Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong và các nước ASEAN.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ, trong bối cảnh kinh doanh số phát triển nhanh, nhiều mặt hàng phổ thông có thể dễ dàng tìm thấy trên các sàn thương mại điện tử. Điều này khiến biên lợi nhuận của nhà bán hàng bị thu hẹp do cạnh tranh về giá.

"Khi nguồn cung tương đồng, việc tìm kiếm sản phẩm khác biệt và nguồn hàng ổn định trở thành yếu tố quan trọng để duy trì lợi thế trên thị trường", vị đại diện nói thêm.

Tại triển lãm, nhà bán hàng có cơ hội tiếp cận xu hướng tiêu dùng và sản phẩm mới thông qua bốn nhóm ngành chủ lực. Trong đó, ngành thời trang và phụ kiện giới thiệu các bộ sưu tập kết hợp năng lực sản xuất linh hoạt của doanh nghiệp Việt Nam với các thiết kế theo xu hướng từ các trung tâm thời trang châu Á.

Nhóm nội thất và quà tặng tập trung vào các sản phẩm thiết kế tinh xảo, sử dụng vật liệu mới, hướng đến thị hiếu của thị trường quốc tế. Ở lĩnh vực điện tử và thiết bị gia dụng, nhiều sản phẩm công nghệ thông minh và thiết bị tiện ích được giới thiệu từ các nhà sản xuất trong khu vực. Cuối cùng, nhóm bao bì và in ấn mang đến các giải pháp đóng gói sáng tạo, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và trải nghiệm của người tiêu dùng.

Triển lãm quy tụ nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu như Vinabedding, TLD Việt Nam, Kiara Garments Việt Nam, Bao Bì Mai Thư, Artex Nam An, Mỹ Nghệ Viễn Đông, SAKOS, Đầu Tư và Phát Triển S&H Việt Nam, Nam Việt Group, Samsung SDS Việt Nam, Tân Phú Việt Nam, Greenovation Packaging cùng nhiều đơn vị khác.

Bên cạnh hoạt động trưng bày sản phẩm, sự kiện tạo điều kiện để nhà bán hàng tiếp cận trực tiếp các nhà sản xuất. Việc kết nối trực tiếp giúp giảm khâu trung gian, hỗ trợ nhà bán hàng tiếp cận nguồn cung với mức giá cạnh tranh. Nhiều nhà trưng bày cũng cung cấp chính sách đơn hàng số lượng nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu thử nghiệm thị trường của các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử.

Ngoài ra, các doanh nghiệp tham gia còn có thể trao đổi về các giải pháp cá nhân hóa sản phẩm theo mô hình OEM hoặc ODM, từ đó, phát triển các dòng sản phẩm mang thương hiệu riêng.

(Nguồn: Global Sourcing Fair Việt Nam)