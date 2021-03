Global Poongin Vina kỳ vọng nâng vị thế ngành may mặc Việt Nam

Global Poongin Vina xây nhà máy thông minh, đào tạo nguồn nhân lực chiến lược cao, ứng dụng công nghệ vào vận hành, nhằm nâng vị thế ngành may mặc Việt Nam.

Poong In Trading là công ty Hàn Quốc chuyên sản xuất cho những thương hiệu thời trang cao cấp dành cho phái nữ. Toàn bộ sản phẩm đều được xuất khẩu, chủ yếu phục vụ những thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ... Đây là một trong số ít công ty có năng lực sản xuất cả OEM (gia công) và ODM (thiết kế và gia công). Năm 2014, nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển, Poong In Trading đã thành lập Công ty TNHH Global Poongin Vina tại Việt Nam. Suốt 7 năm qua, Global Poongin Vina không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, củng cố nguồn lực và sẵn sàng cho những kế hoạch phát triển mạnh mẽ sắp tới với ứng dụng công nghệ cao.

Ông Tony Jung - Tổng giám đốc Công ty TNHH Global Poongin Vina chia sẻ về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn thách thức của năm 2020 vừa qua và triển vọng của doanh nghiệp cũng như ngành may mặc của Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: Poong In.

- Năm qua, Covid-19 đã ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của Poong In tại Việt Nam?

- Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, Poong In không tránh khỏi ảnh hưởng nặng nề của đại dịch. Doanh thu ghi nhận sự sụt giảm 20-25%.

Tuy nhiên, chúng tôi đã và đang đầu tư, nỗ lực hết sức để duy trì những thị trường và đối tác cốt lõi của mình, chủ yếu tại Mỹ và châu Âu. Nói cách khác, Poong In đã tận dụng thời gian sa sút bởi dịch bệnh để củng cố sự tin cậy của các đối tác nước ngoài. Phần lớn khách hàng vẫn tiếp tục xem Poong In như một đối tác tin cậy với khả năng phục hồi nhanh chóng.

Mặc dù tài chính bị suy giảm trong thời gian ngắn, tôi cho rằng Poong In đã gặt hái được nhiều giá trị lâu dài, năng lực và uy tín được đảm bảo thông qua sự tin tưởng bởi các đối tác lớn của chúng tôi. Cùng với đó, tôi hy vọng Poong In sẽ tạo ra đột phá vào năm 2022. Năm nay chúng tôi ước tính doanh thu phục hồi mức tăng trưởng 15-20% và duy trì tốc độ này trong hai năm tới. Đến năm 2022 công ty có thể phục hồi hoàn toàn năng lực và doanh thu ở mức cao nhất như năm 2019.

Bên cạnh đó, mặc dù có những hạn chế di chuyển do ảnh hưởng từ Covid-19 trong năm 2020, Poong In vẫn cố gắng đưa nhân lực và nguồn lực từ Hàn Quốc sang Việt Nam. Điều này không chỉ giúp cho sự phát triển lớn mạnh của công ty, mà còn tạo cơ hội việc làm tại Việt Nam. Cụ thể, hiện tại Global Poongin Vina có gần 300 nhân viên, trong đó chủ yếu là nhân viên Việt Nam.

- Vì sao trong giai đoạn khó khăn, công ty vẫn quyết định di dời nguồn lực sang Việt Nam?

Trong giai đoạn đầu của quá trình di dời từ năm 2014, Poong In đã thiết lập các chương trình nhân sự nhằm khắc phục sự khác biệt về văn hóa và ổn định tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên địa phương đặc biệt nhờ năng lực sản xuất ngày càng tiến bộ trong những năm qua từ khi chúng tôi đến Việt Nam. Các chương trình được xây dựng bao gồm các chương trình đào tạo hàng tháng, hàng quý và phúc lợi như lớp học yoga, khu vực cà phê văn phòng, thư viện văn phòng, hội thảo... Làm như vậy, Poong In đã nỗ lực và đầu tư để tạo sự gắn kết giữa các nhân viên với nhau thành một tập thể, nơi những người đến từ nhiều quốc gia cùng truyền cảm hứng và cùng nhau phát triển. Đây không phải là một lựa chọn mà là điều tất yếu vì văn phòng Poong In tại Việt Nam đã thể hiện được vai trò then chốt đối với việc quản lý sản xuất, truyền thông bán hàng và sự thành công di dời sang Việt Nam.

Việt Nam là môi trường có rất nhiều điều kiện thích hợp để phát triển ngành may mặc. Chúng tôi đã lập kế hoạch chuyển phần lớn tổ chức công ty sang Việt Nam và phát triển công ty lớn mạnh hơn ở Việt Nam. Kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Poong In Trading cách đây hai năm, tôi đã quyết định đẩy nhanh tiến trình này.Trong năm qua, Poong In đã thực hiện di dời thành công 90% nguồn lực từ Hàn Quốc sang Việt Nam nhằm tối ưu năng lực sản xuất tại Việt Nam, tiết kiệm chi phí.

Thực tế năm vừa qua Việt Nam đã kiểm soát đại dịch rất hiệu quả. Chúng tôi vẫn tiếp tục quá trình di chuyển của mình vì đơn giản Việt Nam vẫn luôn là một trung tâm sản xuất hàng may mặc của khu vực, điều này không thay đổi cả trong đại dịch vừa qua.

Poong In sẽ có nhiều lợi thế vì Việt Nam có nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương cũng như nhiều chính sách cởi mở, thân thiện với các nhà đầu tư nước ngoài. Chưa kể đến, Việt Nam sở hữu lực lượng lao động trẻ năng động, tràn đầy nhiệt huyết được đánh giá cao.

Hiện Poong In có sáu nhà máy, bốn tại Bình Dương, một tại Đà Nẵng và một tại Hải Phòng. Trong 2-3 năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kế hoạch mở rộng nhà máy tại các thị trường ngoài Hàn Quốc, trong đó có Việt Nam.

Tập đoàn Poong In đề cao vai trò của các nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: Poong In.

- Công ty chuyển hướng chiến lược ra sao để ứng phó với Covid-19?

- Covid-19 đã gây nên những hạn chế cho những chuyến công tác và những cuộc họp trực tiếp. Nhưng chúng tôi vẫn phải làm việc với những đối tác nước ngoài. Vì vậy, Poong In đã tận dụng lợi thế của công nghệ trực tuyến.

Chẳng hạn, trong hoạt động giới thiệu sản phẩm, chúng tôi phát triển nền tảng online với những "sàn catwalk ảo" 3D giúp khách hàng có thể xem xét, hình dung sản phẩm trong thực tế .

Bắt đầu như một sự thay thế tất yếu, không gian làm việc trực tuyến ngày càng thể hiện là một kênh làm việc hiệu quả, tiết kiệm thời gian. Hơn nữa, việc sử dụng nền tảng trực tuyến đang dần loại bỏ các bên trung gian mà những nhà sản xuất như Poong In đang phải phụ thuộc vào để tiếp cận với khách hàng của mình, điều này cũng giúp cải thiện mô hình kinh doanh của Poong In trực tiếp hơn. Theo đó, Poong In đang đầu tư phát triển 3D, phát triển sản phẩm cũng như phát triển thiết kế mỹ thuật ứng dụng.

Ngoài ra, Poong In cũng đưa vào áp dụng quản lý vận hành trực tuyến cho cả khối văn phòng và nhà máy của mình. Tôi kỳ vọng Poong In sẽ thực hiện được sự thay đổi này trong một nhà máy thông minh sắp tới đây sẽ được xây dựng tại Quảng Trị. Tôi chắc chắn rằng Poong In là một công ty luôn sẵn sàng nhất cho những trải nghiệm mới.

- Cụ thể kế hoạch xây dựng nhà máy thông minh sẽ được triển khai như thế nào?

Nhà máy tại Quảng Trị sắp tới sẽ là nhà máy lớn nhất từ trước đến nay của chúng tôi. Đây sẽ là nhà máy thông minh với công nghệ kỹ thuật hiện đại bậc nhất. Mặc dù việc hoàn thành nhà máy đang bị tạm dừng do dịch Covid-19, nhưng Poong In sẽ luôn kiên trì xây dựng dự định của mình. Nếu diễn biến kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, dự kiến vào năm 2022, nhà máy sẽ có thể đi vào vận hành.

Nhà máy Quảng Trị không chỉ tối ưu năng lực tự động hóa bằng điều khiển từ xa mà còn áp dụng công nghệ vận hành tiên tiến thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn cũng như sức khỏe của người lao động thông qua tận dụng năng lượng tái sử dụng từ pin năng lượng mặt trời.

Thông qua nhà máy mới, chúng tôi kỳ vọng tái định nghĩa nhà máy thông minh trong ngành may mặc, hướng đến năng lực sản xuất cao hơn và khẳng định vị thế mới cho ngành may mặc tại Việt Nam.

Poong In đặt mục tiêu nâng cao năng lực R&D tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ để tạo bứt phá trong kinh doanh. Ảnh: Poong In.

- Ông nhìn nhận thế nào về triển vọng cũng như những thách thức của ngành may mặc Việt Nam trong những năm tới?

Trước hết cơ hội của ngành may mặc Việt Nam đến từ nỗ lực chống dịch rất hiệu quả của Chính phủ. Điều này tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Global Poongin Vina duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Về ngành may mặc, tôi đã thấy sự thay đổi đáng kể của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành may mặc nói riêng trong 20 năm qua, kể từ lần đầu tôi tiếp xúc với đất nước này.

Nhân công giá rẻ hơn so với các nền kinh tế đã phát triển như Hàn Quốc. Nguồn nhân lực trẻ, dồi dào và năng động, sẵn sàng học hỏi là một trong những động lực lớn đảm bảo nền tảng phát triển của chúng tôi.

Tuy nhiên bên cạnh đó tôi cho rằng vẫn có một số thách thức cần vượt qua nhằm thúc đẩy ngành may mặc tại Việt Nam. Việc phát triển nguồn nguyên liệu chất lượng cao ngay tại địa phương là rất cần thiết. Đồng thời doanh nghiệp cũng cần đầu tư cho đào tạo và phát triển, nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng để đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của các thương hiệu cao cấp, đặc biệt đối với xu hướng công nghệ, thiết kế 3D và năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) tổng thể.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2021 sẽ được triển khai như thế nào?

- Trong năm nay chúng tôi nỗ lực phục hồi khoảng 90% hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời công ty đẩy mạnh tiến độ hoàn thành nhà máy tại Quảng Trị, xúc tiến di dời nguồn lực từ Hàn Quốc sang Việt Nam.

Một trong những kế hoạch trọng tâm của chúng tôi là nâng cao năng lực cho đội ngũ tại Việt Nam, đào tạo những nhà thiết kế có năng lực kế thừa và sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của các thương hiệu cao cấp quốc tế và các nhà bán lẻ cao cấp.

Với tiềm năng hiện có, chúng tôi hy vọng có thể trở thành công ty xuất khẩu thời trang có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam. Chúng tôi không chỉ quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng của công ty mà còn mong muốn góp phần xây dựng một ngành may mặc lớn mạnh, nâng cao vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, công ty không chỉ xây dựng cho toàn bộ nhân viên của mình môi trường làm việc tốt mà còn là sân chơi năng động với những hoạt động gắn kết đội ngũ thường niên và cả những chương trình tình nguyện để hướng tới cộng đồng.

Với mục tiêu phát triển lớn mạnh và làm giàu cho xã hội, Poong In hy vọng sẽ là nơi thu hút nhiều người lao động TP HCM nói riêng và toàn Việt Nam nói chung. Global Poongin Vina sẽ phát triển cùng với người Việt Nam tại Việt Nam trong quãng thời gian dài sắp tới.

