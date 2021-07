Global Invest hợp tác với 5 thương hiệu lữ hành

Với sự tham gia của đơn vị du lịch, lữ hành, Global Invest kỳ vọng The Holiday Ha Long sẽ được khai thác tối đa công suất phòng.

Nhà phát triển dự án The Holiday Ha Long, Global Invest vừa ký thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành trong nước và nước ngoài, gồm: Vietnamtourist - Hanoi, Nippon Vietnamtourism, Mega Vietnam, TWX và Vietnamtourism Charter.

Theo Global Invest, đây đều là những "ông lớn" trong ngành du lịch - lữ hành tại thị trường nội địa và thế giới. Trong đó, Mega Vietnam, doanh nghiệp liên doanh với một trong những công ty du lịch hàng đầu Trung Quốc, đặc biệt tại Bắc Kinh và Thượng Hải sẽ giúp thu hút tập khách hàng đến từ quốc gia này. Hầu hết họ là những du khách có thu nhập cao và nhu cầu sử dụng dịch vụ 5 sao

Phối cảnh dự án The Holiday Ha Long từ hướng biển.

Vietnamtourism Charter lại có thế mạnh trong khai thác nguồn khách hàng "charter" từ Trung Quốc sang Việt Nam dựa trên cơ sở nhóm du khách này đang tăng mạnh. c Với TWX Vietnam, chi nhánh của Tập đoàn TWX, đơn vị sẽ tập trung khai thác nguồn khách hàng từ Australia, Nepal, Ấn Độ và phát triển các sản phẩm cho khách hàng tại châu Âu. Đối tác Nippon Vietnamtourist sẽ nhắm đến nguồn du khách đến từ thị trường Nhật Bản.

Trước đó, Global Invest bắt tay với Vietnamtourism Hanoi, một trong những thương hiệu lữ hàng uy tín hàng đầu Việt Nam với hơn 60 năm kinh nghiệm. Doanh nghiệp này luôn dẫn đầu về lượng du khách đến Quảng Ninh.

Theo thoả thuận, cùng với Global Invest, các doanh nghiệp sẽ nghiên cứu phương án tour du lịch chào bán với The Holiday Ha Long là điểm đến hấp dẫn. Đại diện của các thương hiệu du lịch - lữ hành cũng cam kết đảm bảo 70% tổng lượng khách hàng của các tour du lịch, các chuyến bay "charter" và khách đoàn nghiệp tới Quảng Ninh lưu trú và sử dụng dịch vụ tại The Holiday Ha Long.

Ngoài ra, Vietnamtourist - Hanoi cam kết sử dụng tối thiểu 30% số phòng khách sạn tại The Holiday Ha Long hàng quý. Trong thoả thuận hợp tác riêng với Global Invest, thương hiệu Vietnamtourism Charter xác nhận cam kết thuê lại trọn gói 100 đêm phòng phục vụ khai thác mỗi năm trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm tại The Holiday Ha Long.

Dự án The Holiday Ha Long được chủ đầu tư kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn tại Quảng Ninh.

"Thương vụ bắt tay với những các công ty lữ hành du lịch hàng đầu Việt Nam và các công ty lữ hành quốc tế được đánh giá là bước đi mang tính chiến lược với tầm nhìn rộng của chúng tôi trong kế hoạch đảm bảo nguồn cung du khách tới The Holiday Ha Long", đại diện Global Invest nói.

Tại The Holiday Ha Long, bên cạnh việc thiết kế sản phẩm, hệ thống tiện ích đảm bảo cho chủ nhân tận hưởng những đặc quyền nghỉ dưỡng 5 sao tại căn nhà thứ hai của mình, Global Invest còn chú trọng tới bài toán công suất phòng nhằm tối đa hoá lợi ích của sản phẩm giàu tiềm năng này. Theo đại diện doanh nghiệp, việc đảm bảo công suất phòng luôn cao là chìa khóa then chốt đảm bảo dòng tiền thu nhập từ cho thuê căn hộ lưu trú đối với khách hàng sở hữu căn hộ tại The Holiday Ha Long trong thời gian chủ nhân không sử dụng. Mặt khác, tỷ lệ lấp đầy phòng còn là một trong thước đo làm gia tăng giá trị sản phẩm.

Chủ đầu tư cho rằng, thương vụ hợp tác với các "ông lớn" trong ngành du lịch - lữ hành là cam kết chắc chắn cho tỷ suất khai thác phòng tại The Holiday Ha Long đạt tới mức tối đa nhờ các tệp du khách đến từ các nước khác nhau. Theo chính sách cho thuê, khách hàng được nhận chia sẻ 65% doanh thu. Khi nguồn cung du khách được cam kết, tỷ suất lấp đầy phòng sẽ đạt tới hiệu suất hơn 90%, đảm bảo nguồn lợi nhuận cao cho chủ sở hữu căn hộ tại The Holiday Ha Long.

Hải My