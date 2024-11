'Gladiator 2' và loạt bom tấn Hollywood ra rạp tháng 11

"Gladiator 2", "Wicked", "Moana 2" ra rạp cùng phim "Ngày xưa có một chuyện tình", "Linh miêu", "Cu li không bao giờ khóc" trong tháng 11.

Gladiator 2 (Võ sĩ giác đấu)

Trailer 'Gladiator 2' Trailer "Gladiator 2", phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Video: Paramount Pictures Vietnam

Khởi chiếu: 15/11

Thể loại: Hành động, phiêu lưu

Tác phẩm của đạo diễn Ridley Scott lấy bối cảnh sau các sự kiện của Gladiator (2000), về Lucius (Paul Mescal đóng). Lúc nhỏ, anh được công chúa Lucilla (Connie Nielsen) gửi sống ở vùng Numidia (Bắc Phi) vì nằm ngoài tầm kiểm soát của Đế chế La Mã.

Tuy nhiên, cuộc xâm lược của tướng Marcus Acacius (Pedro Pascal) buộc Lucius bị đày đến Rome làm nô lệ. Được truyền cảm hứng từ anh hùng Maximus trong phần trước, Lucius quyết định trở thành đấu sĩ và thách thức sự cai trị của hoàng đế song sinh Caracalla (Fred Hechinger) và Geta (Joseph Quinn).

Wicked

Trailer 'Wicked' Trailer "Wicked". Video: Universal Pictures Vietnam

Khởi chiếu: 22/11

Thể loại: Nhạc kịch, thần thoại

Phim do Jon M. Chu đạo diễn, đưa người xem đến với đại học Shiz ở xứ Oz. Tại đây, Galinda (Ariana Grande đóng) và Elphaba (Cynthia Erivo) vô tình gặp nhau. Trong khi Galinda xinh đẹp và cởi mở, Elphaba có làn da màu xanh lá, ngại ngùng giao tiếp với mọi người. Hiệu trưởng Madame Morrible (Dương Tử Quỳnh) xếp hai cô gái cùng phòng, mở ra tình bạn của hai người.

Suốt quá trình học, Elphaba nhiều lần khiến bạn bè kinh ngạc bởi những phép thuật của mình. Một ngày, Elphaba nhận lời mời từ Pháp sư (Jeff Goldblum thủ vai) ở thành phố Ngọc Lục Bảo. Cô quyết định đồng hành Galinda, dấn thân vào cuộc phiêu lưu tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm.

Moana 2 (Hành trình của Moana 2)

Trailer 'Moana 2' Trailer "Moana 2". Video: Walt Disney Studios Vietnam

Khởi chiếu: 29/11

Thể loại: Hoạt hình, phiêu lưu

Tác phẩm đánh dấu lần đầu David Derrick Jr. trong vai trò đạo diễn lẫn biên kịch. Nội dung xoay quanh Moana (Auli'i Cravalho lồng tiếng) bước vào cuộc phiêu lưu tìm những vùng biển mất tích ở châu Đại Dương, theo tiếng gọi của tổ tiên. Đồng hành cùng nhân vật chính là á thần Maui (Dwayne Johnson lồng tiếng), gà trống Heihei và lợn Pua, từng xuất hiện trong phần đầu. Ngoài ra, Moana còn tái ngộ bộ lạc "hải tặc dừa" Kakamora.

Red One

Trailer 'Red One' Trailer "Red One", phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi và có người bảo hộ đi kèm. Video: Galaxy

Khởi chiếu: 8/11

Thể loại: Hài, hành động

Phim của đạo diễn Jake Kasdan, lấy bối cảnh ông già Noel (mật danh là Red One) bị bắt cóc, đẩy mọi người vào tình huống không có ngày lễ Giáng sinh. Trưởng An ninh Bắc Cực (Dwayne Johnson) phải hợp tác với thợ săn tiền thưởng khét tiếng (Chris Evans) để tìm ông già Noel trước ngày kỷ niệm Chúa Jesus ra đời.

Ngày xưa có một chuyện tình

Trailer "Ngày xưa có một chuyện tình" Trailer "Ngày xưa có một chuyện tình", phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi. Video: CJ HK

Khởi chiếu: 1/11

Thể loại: Tình cảm, chính kịch

Phim do Trịnh Đình Lê Minh chỉ đạo, tái hiện mối tình tay ba trong truyện Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm lấy bối cảnh miền Trung cuối thập niên 1980 - đầu những năm 2000, khắc họa tình yêu, tình bạn của bộ ba nhân vật Miền (Ngọc Xuân), Vinh (Avin Lu), Phúc (Nhật Hoàng) từ thời niên thiếu đến lúc trưởng thành.

Linh miêu

Nghệ sĩ Hồng Đào (trái) bên hoa hậu Thùy Tiên trong bộ ảnh ra mắt dự án. Ảnh: 89S Group

Khởi chiếu: 22/11

Thể loại: Kinh dị

Dự án do Lưu Thành Luân - đạo diễn Quỷ cẩu - thực hiện. Kịch bản lấy cảm hứng từ nhiều truyện kể dân gian, cài cắm thông điệp về bất bình đẳng giới, giá trị tình thân, mối quan hệ nhân quả. Nội dung xoay quanh các thành viên trong gia đình Dương Phúc, gồm mệ Bích (Hồng Đào), Vĩnh Thái (Văn Anh), Vĩnh Trọng (Samuel An), Mỹ Kim (Thiên An), Ngọc Lê (Ngân Thảo), Gia Cường (bé Bảo Duy) và Phượng (Thùy Tiên). Trong đó, nhân vật Mỹ Kim là người quyết định ký khế ước với quỷ dữ để giữ được mạng sống của con trai.

Cu li không bao giờ khóc

Trailer 'Cu Li Never Cries' Trailer "Cu li không bao giờ khóc". Video: Linh DN

Khởi chiếu: 15/11

Thể loại: Chính kịch

Phim do Phạm Ngọc Lân đạo diễn, kể về bà Nguyện (Minh Châu đóng) từ châu Âu trở về Việt Nam với món thừa kế là con culi của người chồng qua đời. Bên cạnh việc đối mặt với quá khứ tưởng như chôn chặt, bà Nguyện lo lắng cho tương lai của người cháu gái, khi cô kết hôn vội vã do lỡ có thai với bạn trai.

Hồi tháng 2, dự án thắng Phim đầu tay xuất sắcLiên hoan phim Berlin với 50.000 euro tiền thưởng. Hôm 27/4, nghệ sĩ Minh Châu đoạt giải Diễn viên xuất sắc của Liên hoan phim Las Palmas de Gran Canaria (Tây Ban Nha). Đầu tháng 7, tác phẩm đoạt giải Phim hay nhất hạng mục Phim châu Á dự thi Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.

The Paradise of Thorns (Thiên đường quả báo)

Trailer 'The Paradise of Thorns' Trailer "The Paradise of Thorns", không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Video: Galaxy

Khởi chiếu: 1/11

Thể loại: Chính kịch

Dự án của đạo diễn người Thái Boss Kuno, xoay quanh tình yêu đồng giới giữa Thongkam (Jeff Satur) và Sek (Pongsakorn Mettarikanon). Họ làm việc chăm chỉ để xây dựng cuộc sống, nhằm lấy lại căn nhà và vườn sầu riêng của cha Sek từ ngân hàng. Bi kịch ập đến khi Sek qua đời trong một vụ tai nạn, tài sản thuộc về mẹ của Sek. Sau khi con trai mất, bà chuyển đến đây sống cùng con gái nuôi Mo (Engfa Waraha) và người làm vườn Jingna (Harit Buayoi). Từ đây, Thongkam tìm cách đòi lại mảnh vườn, nơi chứa nhiều kỷ niệm tình yêu với Sek.

Quế Chi