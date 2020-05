Giúp trẻ đến trường vui khỏe, an toàn

Từ ngày 26/5, chuyên mục "Đi học an toàn, vui khỏe" trên VnExpress cung cấp thông tin hữu ích giúp mỗi ngày đến trường của bé có nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Sau ba tháng nghỉ học phòng Covid-19, nhiều trẻ được trở lại trường trong sự háo hức gặp bạn bè, thầy cô. Tuy nhiên, không ít bậc cha mẹ vẫn lo lắng làm sao để con an toàn, vui, khỏe, đặc biệt là với các trẻ nhỏ. Mặc dù tình hình Covid-19 ở Việt Nam được kiểm soát nhưng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, do đó, công tác phòng dịch tại các trường học vẫn rất được chú trọng, nhất là khối mầm non, tiểu học.

Khi cộng đồng, nhà trường, phụ huynh thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch và chuẩn bị cho con trẻ nền tảng sức khỏe tốt thì cha mẹ có thể an tâm khi con đến trường khỏe mạnh. Trẻ cũng đi học với tâm lý thoải mái, vui vẻ và hào hứng học tập hơn.

Đồng hành cùng phụ huynh, nhà trường, giáo viên trong hoạt động chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho học sinh lứa tuổi học đường, VnExpress mở chuyên mục "Đi học vui khỏe, an toàn" trên trang Giáo dục từ ngày 25/5 với sự đồng hành của Vinamilk và chương trình Sữa học đường.

Niềm vui của các em nhỏ cùng bạn bè uống sữa mỗi khi đến trường.

Xoay quanh chủ đề này sẽ có các bài viết về công tác tổ chức dạy và học trong điều kiện phòng dịch lâu dài, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ ở môi trường học đường, niềm vui khi học sinh đến lớp mỗi ngày... Phụ huynh, giáo viên có thể tham khảo hoặc chia sẻ, đóng góp ý kiến để cùng nhà trường, cộng đồng tiếp tục đảm bảo trẻ em đến lớp không chỉ an toàn trước các dịch bệnh mà còn vui vẻ, khỏe mạnh.

Học sinh thường xuyên được cô giáo hướng dẫn và nhắc nhở rửa tay đúng cách để phòng tránh virus, vi khuẩn gây bệnh. Ảnh: Ngọc Thành.

Thời gian qua, để đón học sinh đi học trở lại, nhiều trường phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, đồ dùng học tập, trang bị dung dịch vệ sinh, xà phòng diệt khuẩn, tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh lớp học, tạo sự thông thoáng trong không gian học đường...

Hoạt động này được sự hưởng ứng từ phụ huynh học sinh như tại trường Tiểu học Trung Yên (Hà Nội), hội phụ huynh đã cùng giáo viên vệ sinh trường lớp, vật dụng học tập, vui chơi hàng tuần.

Phụ huynh tham gia cùng nhà trường vệ sinh, khử khuẩn lớp học. Ảnh: Trường Tiểu học Trung Yên.

Cô Vũ Thị Gấm, Hiệu trưởng trường Mầm non Đông Ngạc A (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, nhà trường tổng vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh bàn ghế, chuẩn bị phương án đón học sinh, họp phụ huynh trên phần mềm, tổ chức tập huấn phương án đón trẻ cho giáo viên, nhân viên. Phụ huynh không đưa học sinh vào lớp mà chỉ đưa con đến cổng. Các bé được đo thân nhiệt, xếp hàng rửa tay trước khi vào lớp. Trường không tổ chức hoạt động tập trung đông người, tập thể dục trong lớp. Ngoài ra, do trẻ em chưa thể nhận thức được đầy đủ về Covid-19, nhiều trường còn có các buổi giảng dạy, giúp con hiểu và thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng.

Bên cạnh các biện pháp vệ sinh, phòng dịch từ bên ngoài, các chuyên gia khuyến cáo cần tăng cường sức khỏe và sức đề kháng cho trẻ từ bên trong thông qua chế độ dinh dưỡng. Với trẻ mầm non, tiểu học, thời gian trên lớp không chỉ dạy kiến thức mà nhà trường, giáo viên còn đảm nhận công tác chăm sóc dinh dưỡng và hình thành thói quen, kỹ năng tốt cho học sinh. Trẻ được ăn uống đầy đủ dưỡng chất tại nhà và ở trường sẽ có nền tảng sức khỏe, đề kháng tốt hơn.

Ngoài công tác dạy và học, trường học còn đồng hành cùng phụ huynh chăm lo dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt trong lứa tuổi học đường. Ảnh: Ngọc Thành.

Tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, "Sữa học đường" được biết đến là chương trình giúp góp phần cải thiện thể chất, trí tuệ về lâu dài cho lứa tuổi mầm non và tiểu học thông qua việc bổ sung dinh dưỡng từ sữa, tạo tiền đề cho sự phát triển của trẻ em. Nhận thức được sự quan trọng của dinh dưỡng, sau thời gian giãn cách, ngay khi quay lại trường học, hầu hết phụ huynh học sinh đã đăng ký cho con uống sữa tại trường đầy đủ. Điển hình tại TP Hà Nội, hơn một triệu trẻ tại 4.000 trường mầm non và tiểu học đều đang được thụ hưởng sữa học đường.

Bên cạnh các bữa ăn chính, việc uống sữa khi đến lớp mỗi ngày góp phần cải thiện dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, hỗ trợ các em trong việc tăng cường sức đề kháng. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp trẻ nhỏ chống lại các dịch bệnh và bệnh theo mùa thường gặp. Đồng hành cùng trẻ em nhiều năm qua, "Sữa học đường" không chỉ có ý nghĩa giúp tăng cường chế độ dinh dưỡng mà đã trở thành một hoạt động thân thuộc với các em, giúp hình thành ý thức tốt và mang lại niềm vui uống sữa cùng bạn bè mỗi khi đến trường.

Tất cả nỗ lực từ phía nhà trường, phụ huynh và cộng đồng đều hướng đến mục đích để mỗi ngày đến trường của trẻ là một ngày vui, không chỉ học hỏi được nhiều điều hay mà các bậc cha mẹ có thể yên tâm con đến lớp luôn vui, khỏe và an toàn.

Kim Uyên