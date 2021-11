Giúp em hoàn thành deadline bố mẹ giao anh nhé

Em 29 tuổi, sinh ra tại Thái Nguyên, làm văn phòng ở Cầu Giấy, Hà Nội.

Chào anh,

Hà Nội mùa này trở lạnh rồi. Anh và gia đình vẫn bình an chứ? Mấy ngày nay, em suy nghĩ khá nhiều, không biết phải bắt đầu từ đâu, bỗng quay lại khoảng thời gian mông lung và chông chênh đến lạ. Do dịch bệnh nên gần nửa năm, em mới được về nhà. Nói chuyện với bố mẹ, thấy hai người mong ngóng em tìm được người đồng hành cho an tâm mà em cảm thấy mình thật tệ.

Trước giờ, em thấy cuộc sống độc thân rất vui vẻ, ban ngày đi làm, tối về nghỉ ngơi, xem phim, đọc sách hoặc đi cà phê với bạn bè. Em tự biết tìm niềm vui cho bản thân. Nhưng giờ nghĩ về bố mẹ, em lại cảm thấy nên đi tìm anh, hoàn thành deadline bố mẹ đã giao trong năm nay. Vậy nên, anh có thể đừng trốn nữa không? Anh mà trốn nữa là năm nay em không được về nhà ăn Tết đâu.

Nãy giờ không biết em lảm nhảm gì nữa. Em giới thiệu chút về bản thân nhé. Ngoại hình được coi là dễ nhìn, nấm lùn chút, tính tình hòa đồng, khá độc lập, hy vọng gặp được người mà mình có thể dựa dẫm chút. Em không quá thích nhắn tin. Nếu có thể, mình gặp nhau sẽ hiểu rõ đối phương hơn.

Hy vọng sớm tìm được anh.

