Giúp các gia đình đoàn tụ nhờ tài phân tích giọng nói

Trung QuốcCảnh sát Wang Baoku, 51 tuổi, ở Vũ Hán, đã giúp hơn 50 người lạc gia đình tìm được người thân, nhờ tài phân tích ngôn ngữ vùng miền.

Chỉ cần nghe một vài câu hoặc đôi khi vài từ, anh Wang đã nhận ra một người đến từ vùng nào.

Năm ngoái, một cụ già vô gia cư bị ốm nặng nhập viện nhưng không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về gia đình mình. Một cách yếu ớt, ông nói mình tên Xiong, ngữ điệu rơi xuống. "Ông cụ phát âm ký tự cuối trong tên mình là 'Yuan' thường giống giọng của người Thành Đô", anh Wang kể.

Anh cảnh sát thu hẹp quy mô tìm kiếm chỉ trong khu vực Thành Đô, nhờ vậy tìm được con gái của ông lão, người đã tìm cha suốt 22 năm.

Wang Baoku phân tích dữ liệu trong lúc làm việc. Ảnh: Ifeng.com

Cũng trong năm 2021, anh cũng giúp một người đàn ông 59 tuổi đoàn tụ với chị gái mất tích 34 năm, một phụ nữ tìm thấy anh trai mất tích 37 năm trước và một người đàn ông 77 tuổi tìm thấy cháu trai đã bỏ nhà đi 7 năm.

Wang cho biết, kỹ năng nhận diện ngôn ngữ vùng miền của anh có được nhờ 22 năm phục vụ trong quân đội. Trong quãng thời gian đó, anh đã huấn luyện binh sĩ từ các vùng miền khác nhau của Trung Quốc.

Kết hợp điều này và kỹ năng khai thác dữ liệu của một cảnh sát đã giúp anh tìm ra thông tin cá nhân của nhiều người không rõ danh tính. "Tôi tự tin rằng tôi có thể tìm ra tung tích của bất kỳ ai nếu có đủ thời gian và sự nỗ lực", anh cho biết.

Theo sách The Languages of China (Ngôn ngữ Trung Hoa), do viện Dân tộc học và nhân chủng học (Viện Khoa học xã hội Trung Quốc) biên soạn năm 2007, ở quốc gia này hiện có 129 ngôn ngữ.

Nhật Minh (Theo SCMP)