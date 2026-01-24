'Giường ngủ bí mật' trong khoang phổ thông trên máy bay

Khách hàng không thể đặt "Giường ngủ bí mật" trên website hay hệ thống đặt chỗ nào, chỉ được thông báo khi làm thủ tục check in hoặc ra máy bay.

Những năm gần đây, nhiều hãng hàng không trên thế giới cung cấp cho hành khách hạng phổ thông các trải nghiệm mới. Theo đó, 3-4 ghế ở hạng phổ thông có thể biến thành giường nằm trên các chặng bay dài. Chi phí rẻ hơn so với mua vé hạng Thương gia hoặc hạng Nhất.

"Giường ngủ bí mật" là cách gọi của Lufthansa Airlines (Đức), một trong những hãng hàng không cho ra đời dịch vụ này năm 2021 với tên Sleeper's Row. Đó là vị trí trọn vẹn một hàng ghế để hành khách có thể nằm dài mà không cần chi thêm tiền nâng hạng. Gọi là "bí mật" vì hành khách không thể biết có mua được loại ghế này hay không và cũng không biết trước sẽ ở vị trí nào trên khoang.

Biến ghế hạng phổ thông thành giường. Ảnh minh họa

Một số hãng về sau cũng áp dụng dịch vụ này. Năm 2025, Air New Zealand bắt đầu bán SkyCouch, kiểu ghế nằm khoang phổ thông với cách thức tương tự. Hành khách có thể thêm hai ghế bên cạnh để biến hàng ba chỗ thành một mặt phẳng nằm thoải mái. Đây là dịch vụ trả phí bổ sung ngoài vé. SkyCouch nằm rải rác ở một số khu vực nhất định trong khoang hạng phổ thông của máy bay Boeing 777-300ER và Boeing 787-9.

Azul Brazilian Airlines có SkyCouch/Sky Sofa lấy cảm hứng từ Air New Zealand. Đây là cách mua thêm ghế để tạo không gian nằm riêng, thường ở hàng 4 ghế ở dãy giữa. Hàng không Nhật Bản All Nippon Airways (ANA) cũng có COUCHii kèm đệm, chăn gối và dây an toàn, áp dụng trên các máy bay A380 giữa Tokyo và Honolulu. Hàng không quốc gia Kazakhstan, Air Astana có Economy Sleeper trên một số đường bay quốc tế.

Vietnam Airlines cũng cung cấp dịch vụ từ năm 2025 với tên Sky Sofa, áp dụng trên đường bay TP HCM - San Francisco và Hà Nội/TP HCM - London/ Paris/ Frankfurt/ Melbourne/ Sydney.

Tuy nhiên dịch vụ này đi kèm nhiều điều kiện, tùy vào từng hãng hàng không, trong đó có vài đặc điểm chung:

- Chỉ áp dụng trên những chuyến bay dài, thường khoảng 10 tiếng trở lên.

- Chuyến bay phải còn đủ ghế trống.

- Hành khách không thể đặt trước ở bất kỳ kênh nào, chỉ bán ở thời điểm khách check in hoặc chuẩn bị lên máy bay.

- Khách đăng ký trước được phục vụ trước.

- Giá vé không cố định, mà thay đổi tùy chặng bay và hạng vé, thông thường bằng khoảng 30% đến 50% so với giá vé hạng Thương gia. Chẳng hạn, theo công bố trên website, vé của Vietnam Airlines từ 400 USD mỗi hàng ghế cho mỗi khách (phần vé mua thêm so với vé mua ban đầu).

- Khi đã mua giường, khách không được chọn vị trí, mà tuân theo sự sắp xếp chỗ của nhân viên hãng hàng không, tùy theo tình hình của mỗi chuyến bay.

- Một số hãng không áp dụng cho hành khách là người lớn đi cùng trẻ nhỏ do trẻ nhỏ cần được sắp xếp vào vị trí ghế ngồi có mặt nạ dưỡng khí.

- Khách sẽ được cung cấp đệm mỏng, chăn và gối đạt chất lượng tương đương hạng Thương gia.

Ghế giường của Air New Zealand. Ảnh: BI

Trên nhiều diễn đàn, hành khách cũng chia sẻ trải nghiệm này. Một người cho biết trên Reddit rằng "nhiều hãng không bán được vé Thương gia, nhưng bán được nhiều ghế Sleeper's Bed, đây là cách kinh doanh phù hợp". Chị Lan Nguyễn, một hành khách nhiều lần đi lại giữa Mỹ và Việt Nam nói đây là "trải nghiệm phù hợp". Chị từng mua thêm ghế với giá khoảng 12 đến 15 triệu đồng một chiều, gần bằng một vé hạng phổ thông nữa, trong khi một vé hạng Thương gia khoảng 80 đến 90 triệu đồng.

Tuy nhiên, trên diễn đàn Quora, một hành khách từng trải nghiệm Skycouch của Air New Zealand thì cho hay vẫn nên mua vé hạng Premium Economy (hạng vé giữa Economy và Business) vì ghế nằm ở khoang phổ thông vẫn "chật chội và bí bách, hoàn toàn không xứng đáng".

Tâm Anh tổng hợp