Giun đất bò dày đặc ở khu dân cư

Quảng NgãiGiun từ bãi cỏ ngoi lên mặt đất rồi bò lên dày đặc 20 m vỉa hè khu dân cư Phú Mỹ, sáng 14/11.

Khoảng 5h40, hàng nghìn giun từ bãi cỏ rộng hàng nghìn m2 bò lổn nhổn lên vỉa hè trước cổng khu dân cư nằm ven quốc lộ 1 (TP Quảng Ngãi cũ). Nhiều người dân đi thể dục lúc sáng sớm lúc đầu tưởng rác, sau đó nhìn kỹ mới biết giun đất.

Giun bò dày đặc lên vỉa hè trước cổng khu dân cư ở Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh

Một số cư dân tò mò lấy điện thoại quay hiện tượng lạ. Có người dùng thùng nước và bao tải hốt giun về cho gia súc, gia cầm ăn. Đến trưa, trời nắng gắt khiến phần lớn giun chết khô.

Ông Nguyễn Thích, Quản lý Đội bảo vệ Khu dân cư Phú Mỹ, cho hay làm ở chung cư 6 năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy. Giun chỉ xuất hiện ở khu vực bãi cỏ.

Giun ngoi lên mặt đất từ bãi cỏ rồi bò vào vỉa hè. Ảnh: Phạm Linh

TS Lê Thị Mỹ Diệp, Phó chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Quảng Ngãi, cho biết giun hô hấp qua da nhờ lượng không khí trong các khe đất. Khi mưa lớn, nước tràn vào làm giảm oxy, giun phải bò ra ngoài hô hấp.

Ngoài ra, một số lý do khiến giun bò lên mặt đất nhiều là khi sinh sản, môi trường xáo trộn, đất bị ô nhiễm... Đây là hiện tượng tự nhiên bình thường.

Trước đó, địa bàn Quảng Ngãi mưa to do ảnh hưởng bão Kalmaegi, sau đó thời tiết nắng nóng.

Cuối năm 2024, ở Vũng Tàu cũng xảy ra sự việc hàng nghìn giun đất bò lên tường nhà dân sau mưa lớn.

Phạm Linh