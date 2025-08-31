Nghỉ lễ, tôi không dám về nhà vì bị giục lấy chồng

Tôi ngại các cuộc tụ họp gia đình rồi câu chuyện lại xoay quanh việc lấy chồng của tôi, giới thiệu người này người kia cho tôi.

Tôi 32 tuổi, là con gái út trong gia đình. Hai anh trai đều đã lập gia đình và có con. Chỉ còn tôi là chưa yên bề gia thất nên trở thành mối bận tâm lớn nhất của bố mẹ. Từ khi bước sang tuổi 30, mỗi lần về quê, câu đầu tiên mẹ hỏi không còn là "Con đi làm có vất vả không?", mà là "Vẫn về một mình à?". Bố thì nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng hay bóng gió: "Bố mẹ còn khỏe, muốn bế cháu ngoại".

Thực ra, tôi từng yêu vài người nhưng đều không đi đến đâu. Có mối quan hệ kéo dài ba năm, tưởng sẽ cưới, nhưng khi bàn chuyện sinh con và sống chung với gia đình chồng, tôi và anh bất đồng. Sau lần đó, tôi nhận ra mình không còn thiết tha chuyện kết hôn. Tôi thích cuộc sống độc thân: tự do, thoải mái, tập trung cho công việc và sở thích.

Nhưng bố mẹ lại nghĩ khác. Với họ, con gái không cưới chồng là bất thường. Mỗi lần họ hàng tụ tập, tôi nghe đủ lời trêu chọc: "Kén quá rồi ế", "Lo mà lấy đi, mấy năm nữa khó sinh con"... Có lần tôi phản ứng, mẹ buồn buồn bảo: "Mẹ chỉ mong thấy con có người chăm sóc, khi bố mẹ không còn nữa". Tôi hiểu bố mẹ lo lắng vì thương con nhưng sự giục giã liên tục khiến tôi thấy áp lực, thậm chí ngại về nhà. Tôi không muốn cưới chỉ để làm vừa lòng người khác, rồi sau đó hối hận.

Dịp lễ này được nghỉ nhiều ngày, tôi chưa có dự định đi đâu chơi vì hầu như ai cũng bên gia đình riêng của mình, nhưng cũng không muốn về quê. Tôi ngại các cuộc tụ họp gia đình rồi câu chuyện lại xoay quanh việc lấy chồng của tôi, giới thiệu người này người kia cho tôi. Liệu tôi có ích kỷ khi cứ giữ lối sống mình muốn, hay nên tìm người phù hợp, ổn ổn để kết hôn cho bố mẹ yên lòng?

Phương Trang