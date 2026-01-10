Giữa trận đồ ma túy (kỳ 1): Triệt phá đường dây trị giá 1.400 tỷ đồng

Tướng Nguyễn Văn Viện cùng lực lượng C04 ngày đêm điều tra, truy vết chân dung bà trùm bí ẩn đứng sau đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Truyện ký Giữa trận đồ ma túy là tác phẩm của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy tham dự cuộc thi Sáng tác tiểu thuyết, truyện ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ năm, giai đoạn 2022-2025. Tác phẩm viết về cuộc đời, sự nghiệp của Trung tướng Nguyễn Văn Viện - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), cung cấp kiến thức về tội phạm này, những thủ đoạn của các đối tượng. VnExpress đăng một số trích đoạn, tên các phần do tòa soạn đặt.

Nói đến ma túy và tình hình tội phạm ma túy ở Việt Nam thời gian gần đây, người ta thường nghĩ đến những vụ án tiêu biểu với con số tàng trữ, buôn bán, vận chuyển lên đến hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn kilogam, cùng với đó là những số tiền khủng, những hệ lụy đi kèm gây ra tác hại lớn với xã hội. Có những vụ cho thấy dấu hiệu của các băng đảng tội phạm có tổ chức mang màu sắc mafia; có chuyên án mà những kẻ cầm đầu lập đại bản doanh ở nước ngoài điều hành với những ngụy trang tinh vi, khi ta phá án đã cho thấy bằng chứng của những giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Từ khi đảm nhận cương vị Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đến nay đã có hàng trăm vụ án ma túy do Nguyễn Văn Viện ký quyết định thành lập chuyên án, có những vụ ông là Trưởng ban chỉ đạo, có những vụ do ông trực tiếp làm Trưởng ban chuyên án. Mỗi chuyên án mang một đặc điểm, tính chất phức tạp riêng.

- Nếu chỉ kể một chuyên án thôi thì ông sẽ kể về chuyên án nào?

Tôi làm khó Tướng Viện. Dường như không mấy quan tâm đến câu hỏi của tôi, ông vẫn đều đều kể về một chuyên án, đó là Chuyên án 822T.

Thì câu trả lời là đấy chứ đâu!

822T là chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu. Chuyên án này do Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện làm Trưởng ban. 822T gắn với chân dung một "Bà Trùm" khét tiếng, có tầm ảnh hưởng trong thế giới tội phạm, quy tụ dưới trướng nhiều giang hồ, những kẻ đang bị truy nã từ các vụ án khác. Hộ khẩu thường trú tại TP HCM nhưng bà ta đã thay hình đổi dạng, sống dưới một nhân thân khác, lẩn trốn tại Campuchia để điều khiển từ xa những đường dây ma túy lớn trong suốt một thời gian dài với kết quả điều tra thu giữ lên đến 1,6 tấn. "Bà Trùm" thực sự là một nhân vật mang một đẳng cấp khác biệt so với những tội phạm ma túy người Việt từ trước tới nay.

Có lẽ cũng cần điểm lại một chút về việc dựng chân dung "Bà Trùm" bí ẩn phía sau các vụ án buôn bán ma túy số lượng lớn này.

Suốt một thời gian dài, qua sàng lọc, tổng hợp từ các vụ án đơn lẻ, cán bộ C04 nhận thấy có những điểm chung, đó là trong giao dịch đều hướng đến một bà trùm bí ẩn mà các chân rết khai là từ Nam Mỹ. Phải chăng điều hành đường dây ma túy quy mô lớn này là một nữ tội phạm quốc tế? Nếu điều đó là thật thì cũng không có gì ngạc nhiên ở thời đại hòa mạng công nghệ, viễn thông và vận tải logistics này. Những đường dây tội phạm xuyên quốc gia đã thuận lợi hơn rất nhiều trong kết nối, điều hành và chỉ đạo từ xa.

"Bà Trùm" cũng là một trong những tên gọi mà các đối tượng trong đường dây phạm tội dùng để gọi bà ta. Một nickname quen thuộc khác của Bà Trùm là "Colombia" như để chứng minh cho nguồn gốc Nam Mỹ. Là bởi, các cuộc gọi từ số máy của nhân vật bí ẩn này đều hiện lên mã số 01 của Mỹ. Nếu có hiện tượng giao thoa sóng giữa các quốc gia lân cận Colombia, Brazil, Venezuela, Ecuador hay Peru thì những nước này cũng vẫn thuộc vùng lãnh thổ xa xôi thuộc Nam Mỹ, là nơi hội tụ của tội phạm khét tiếng điều hành những đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Nếu theo mã viễn thông quốc tế và đúng là như vậy thì quả tình đây là một sự thách đố với cơ quan điều tra. Bởi vùng địa lý này quá xa xôi và trong điều kiện Việt Nam chưa có những kết nối cần thiết trong quan hệ ngoại giao và phối hợp về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực điều tra tội phạm ma túy với những quốc gia này. Nhưng liệu các trùm ma túy trong thế giới tội phạm có dễ dàng để lộ khu vực ẩn thân hay không? Trăn trở trước câu hỏi đó nên ông vẫn xếp căn cứ này ở dạng giả thiết, đành rằng những thông tin này là vô cùng quan trọng trong quá trình truy vết đến trùm cuối. Tuy nhiên, từ những thông tin có được bước đầu có thể khẳng định người điều hành đường dây này là một phụ nữ có kinh nghiệm mang danh "Bà Trùm". Điều đặc biệt là "Bà Trùm" này không bao giờ xuất hiện, tất cả chỉ điều hành qua thiết bị di động nên việc lần ra manh mối, thu thập hình dong, xác định danh tính gần như là bất khả.

Cùng với đó, trước tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn TP HCM diễn biến hết sức phức tạp, qua rà soát các chuyên án do Cục Cảnh Sát điều tra tội phạm về ma túy trực tiếp thụ lý và Công an các tỉnh phía Nam điều tra, khám phá, ông cùng anh em C04 đi đến nhận định: nguồn ma túy chủ yếu từ Campuchia về Việt Nam. Liệu có mối liên hệ nào giữa nguồn cung từ Campuchia với hành tung của "Bà Trùm Nam Mỹ" kia không? Những hình dung dù mơ hồ nhưng có cơ sở đã bước đầu hình thành. Phán đoán về một đường dây tội phạm bằng trực giác, cảm quan không phải là cách làm được khuyến khích trong phá án, tuy nhiên vẫn còn bài toán xác suất để ông và các chiến sĩ có niềm tin vào nhận định.

Bìa "Giữa trận đồ ma túy", sách 286 trang, NXB Công an nhân dân phát hành. Ảnh: NXB Công an nhân dân

Căn cứ vào tài liệu đã thu thập được, ngày 5/9/2022, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện đã chỉ đạo xác lập Chuyên án trinh sát mang bí số 822T để tập trung lực lượng, phương tiện đấu trí, đấu lực, quyết tâm bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn. Ngay sau đó, một tổ công tác đã được cử sang Campuchia nằm vùng phối hợp điều tra với nước bạn.

Từ các thông tin thu thập tại nước bạn, bước đầu Ban chuyên án đã tạm thời bắt giữ được một số vụ vận chuyển ma túy lớn từ Campuchia về Việt Nam. Ở giai đoạn một của vụ án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án, bắt giữ, khởi tố 9 bị can, thu giữ 75 kilogam ma túy các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ, đồ vật, tài sản liên quan đến vụ án. Một trong những thủ đoạn vận chuyển của chúng từ Campuchia về Việt Nam mà Ban chuyên án đã lật tẩy là giấu ma túy trong các lốc máy ôtô, mỗi lốc máy chúng đều dùng súng bắn hơi tháo ốc vít giấu ma túy vào bên trong sau đó vít lại như cũ và phủ dầu mỡ kín. 16 lốc máy ôtô như thế đã bị các chiến sĩ Ban chuyên án phát hiện, tuy nhiên chúng đã được phá vít lấy hết ma túy chỉ còn lại vỏ chỏng chơ như đống sắt vụn. Hành tung của "Bà Trùm" vẫn ẩn trong những lớp sương mù.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Tướng Viện đã nghiên cứu, đánh giá, đồng thời trực tiếp đấu tranh, khai thác các đối tượng trong chuyên án. Quá trình đó đã khiến ông đi đến xác định quan trọng: ngoài chỉ đạo đường dây thứ nhất vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP HCM tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam, "Bà Trùm" này còn chỉ đạo đường dây ma túy lớn thứ hai, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Hà Nội tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc và vận chuyển ra nước ngoài, trong đó Phạm Thế Anh là mắt xích đặc biệt quan trọng. Phạm Thế Anh đã tự vận chuyển 5 chuyến hàng với 21 lốc máy ôtô chứa ma túy và thuê Công ty Sky House vận chuyển 23 chuyến hàng với 91 lốc máy chứa hơn một tấn ma túy về các tỉnh phía Bắc. Các đối tượng trong 2 đường dây này có quan hệ chặt chẽ với nhau trong việc vận chuyển ma túy và đều chịu sự chỉ đạo trực tiếp của "Bà Trùm". Đây là nhận định quan trọng, có tính quyết định đến việc triển khai giai đoạn 2 của chuyên án, tổ chức đấu tranh thành công, bóc gỡ tuyệt đối, tận gốc các đối tượng cầm đầu của chuyên án sau này.

Trên cơ sở nhận định ấy, Tướng Viện đã chỉ đạo lực lượng điều tra viên tập trung đấu tranh, khai thác triệt để các nội dung liên quan đối với các đối tượng bị bắt, qua đó đã lên được danh sách các nhân vật "đầu mối" liên quan cả hai đường dây phạm tội ở phía Bắc và phía Nam, vẽ được sơ đồ "tổ chức nhân sự" phục vụ đấu tranh giai đoạn hai của chuyên án. Những thông tin chắp nối, gạn lọc, dù ít ỏi nhưng bước đầu cũng đã dựng chân dung phác thảo về "Bà Trùm".

Những kết quả từ giai đoạn một đã phục vụ tốt cho giai đoạn hai của Chuyên án, các điều tra viên đã thu giữ 112 lốc máy ôtô còn nguyên ma túy ngay khi chúng vừa giao nhận tại kho, chưa kịp vận chuyển đến địa điểm khác để lấy ma túy ra. Theo quy trình, sau khi vận chuyển trót lọt các lốc máy về Việt Nam, hàng được đưa đến các điểm tập kết đã định để lấy ma túy tiêu thụ còn vỏ máy bán đồng nát. Tự tin về việc ngụy trang kỹ lưỡng, có thể qua mắt cơ quan chức năng, ngoài tự vận chuyển chúng còn thuê các công ty vận chuyển hàng hóa ký hợp đồng để vận chuyển như hàng hóa thông thường.

Ông Nguyễn Văn Viện (thứ tư từ trái qua) cùng các cán bộ ban chuyên án và tang vật thu giữ trong các container đá xẻ tại Cảng Cát Lái, TP HCM, tháng 7/2020. Ảnh: Sách "Giữa trận đồ ma túy"

Tướng Viện đã chỉ đạo tiếp tục bám sát các chân rết của các đường dây ma túy này. Sau một quá trình theo dõi, sàng lọc, các trinh sát cũng đã xác định được hai nhân vật thân tín với "Bà Trùm", có tỷ lệ liên lạc cao là Nguyễn Văn Nam (Nam khỉ) và Nguyễn Thị Thanh Thủy. Nhưng việc Phạm Thế Anh, nhân vật số một có vai trò đại lý tại phía Bắc bị bắt đã khiến Nam và Thủy thấy động bèn lập tức bỏ trốn.

Quyết tâm không bỏ lỡ hai đầu mối quan trọng này, ngay khi vuột mất con mồi, dự đoán Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy đã liên lạc với "Bà Trùm" để xuất cảnh sang Campuchia, Tướng Viện đã quyết liệt chỉ đạo tập trung lực lượng để truy bắt. Anh em Ban chuyên án đã cho chốt chặn mọi ngả đường chúng có thể rời khỏi Việt Nam, từ sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) đến các cửa khẩu dọc tuyến biên giới với Lào, Campuchia... nhiều tổ công tác đã chốt chặn tại các điểm nghi vấn, nhiều mũi trinh sát rà soát thông tin, dựng lịch trình di chuyển của hai đối tượng, trích xuất camera, sinh hoạt cơ sở quần chúng tốt tại khu vực biên giới... Bằng một loạt biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng anh em khẳng định hai đối tượng này đã sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Trưởng ban chuyên án Nguyễn Văn Viện tiếp tục chỉ đạo tổ công tác đã sang Campuchia đón đầu từ trước đó phối hợp với nước bạn để truy theo dấu vết, và cũng từ việc truy vết thành công (dù rất khó khăn) hai đối tượng Nam và Thủy, các chiến sĩ đã lần ra hang ổ của "Bà Trùm" tại Khu đô thị Borey Villa Town, quận Sangkat Chak Angrae Kraom của thành phố Phnôm Pênh.

(Trích sách Giữa trận đồ ma túy)

Còn tiếp