Giữa Sài Gòn ồn ào, em hy vọng gặp đúng người dành cho mình

Với em, sự kết nối, cảm giác an yên khi ngồi cạnh nhau rất quan trọng.

Em 33 tuổi, làm công việc văn phòng tại TP HCM, là người đủ nhẹ nhàng để giữ cho mình một trái tim ấm và cũng đủ độc lập để tự chăm sóc cuộc sống theo cách riêng. Bạn bè nói em ưa nhìn, lúc thì vui vẻ, lúc thì sâu sắc, nói chung là dễ nói chuyện và dễ tạo thiện cảm. Em chỉ mong mình sống đủ chân thành để gặp đúng người biết trân trọng.

Cuộc sống của em khá ổn: công việc ổn định, thu nhập vừa phải để nuôi dưỡng những điều mình thích từ những ly trà sữa ngon, vài chuyến đi ngắn ngày. Nhưng càng trưởng thành, em càng thấy rằng niềm vui trọn vẹn nhất vẫn là có ai đó để cùng chia sẻ. Đôi khi chỉ là "Hôm nay anh thế nào?", hay "Đi uống gì không?", đã đủ làm ngày dài trở nên nhẹ hơn.

Em mong tìm được anh tuổi từ 33-35, sống tại TP HCM, là người có công việc ổn định, điềm đạm, tử tế, vui vẻ, biết quan tâm mọi người. Nếu anh có ngoại hình một chút thì tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự trưởng thành và thái độ trong cách anh ứng xử.

Em thích những buổi tối thử một quán ăn mới, một buổi cuối tuần ngồi café ở góc đẹp nhìn thành phố chuyển mình, hoặc đơn giản ngồi kể với nhau về công việc, ước mơ, chút áp lực thường ngày. Với em, sự kết nối, cảm giác an yên khi ngồi cạnh nhau rất quan trọng.

Sài Gòn lúc nào cũng hối hả, nhưng cũng vì thế mà những khoảnh khắc chậm lại bên đúng người trở nên rất đáng giá. Giáng sinh đang đến gần, thành phố mấy hôm nay đã sáng rực, đông vui. Em mong năm nay có ai đó cùng em đứng dưới ánh đèn, nhâm nhi ly ca cao nóng, nhau đi bên nhau giữa rất nhiều người.

Nếu anh đọc đến đây và thấy có chút quen thuộc trong cách em nghĩ, hãy gửi mail cho em nhé. Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc đến những dòng cuối cùng này.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ