Giữa Sài Gòn nhộn nhịp, em cần một người cùng bình yên

Em sinh năm 1994, là cô gái miền Tây với ngoại hình dễ nhìn, tính cách chân thành và trẻ trung. Em lên Sài Gòn học từ năm lớp 11, đang sống ở quận 6 và làm việc tại một bệnh viện trong thành phố. Em theo đạo Thiên Chúa, yêu thích sự bình yên và luôn trân trọng giá trị của gia đình. Em thích những điều giản dị: cùng người thương đi dạo công viên, ăn bữa cơm ấm áp sau một ngày làm việc, hay cùng nhau đi lễ cuối tuần.



Em mong tìm được một người đàn ông hiền lành, tử tế, có công việc ổn định, đang sống và làm việc tại TP HCM. Anh không hút thuốc, bia rượu chỉ ở mức xã giao, biết quan tâm và yêu thương gia đình. Nếu anh cũng theo đạo Thiên Chúa thì càng quý, để mình có thể cùng nhau đi lễ mỗi cuối tuần. Nếu anh cũng tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, hướng đến một gia đình bền vững, có sự thấu hiểu, lắng nghe và đồng hành cùng nhau, em hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện.

