Giữa Sài Gòn, hy vọng gặp được anh

Em 32 tuổi, sinh ra, lớn lên và đang sống, làm việc tại TP HCM.

Em có ngoại hình dễ nhìn, tính cách khá đơn giản, chân thành và thích những điều bình dị trong cuộc sống như cà phê cuối tuần, đi dạo, nghe nhạc hay trò chuyện cùng một người hiểu mình.

Đến một độ tuổi nhất định, em nhận ra điều quý giá không phải là những điều quá lớn lao, mà là có một người để cùng chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

Em mong gặp một người đàn ông trưởng thành, dễ nhìn, tinh tế trong giao tiếp, có lối sống gọn gàng, lành mạnh và có ý định sống, làm việc lâu dài tại TP HCM.

Với em, tình cảm quan trọng nhất là sự chân thành và sự đồng điệu giữa hai người. Em thiên về một mối quan hệ nhẹ nhàng, gắn bó nếu hợp, còn những chuyện xa hơn em nghĩ cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Nếu anh cũng đang tìm một người để cùng trò chuyện, chia sẻ và tận hưởng những điều giản dị trong cuộc sống, biết đâu chúng ta có thể bắt đầu từ một lời chào.

Chúc anh và bạn đọc một ngày tốt lành.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ