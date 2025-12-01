Giữa muôn vạn người, mong tìm được tri kỷ

Với tôi, giữa muôn vạn người, hai người xa lạ chọn đến với nhau, chọn thay đổi lẫn nhau để đồng hành xa nhất có thể, đó là tình yêu.

Tình yêu vốn dĩ là những mong ước. Người ta yêu người đẹp vì muốn độc chiếm vẻ đẹp đó, yêu người có tiền để mong được tiêu số tiền đó, yêu người chân thành vì lo sợ bị lừa dối. Nhưng vẻ đẹp rồi cũng phai tàn theo thời gian, kẻ giàu cũng đôi khi gặp khó, người chân thành cũng có thể đổi thay. Dẫu vậy, ta vẫn chọn yêu.

Với tôi, giữa muôn vạn người, hai con người xa lạ chọn đến với nhau, chọn thay đổi lẫn nhau để đồng hành xa nhất có thể, đó là tình yêu. Đến cuối cùng, tôi yêu em vì chính em chứ không phải bởi vẻ ngoài hay vật chất bởi thời gian, kỷ niệm đã dành cho nhau làm em là duy nhất và đặc biệt đối với tôi. Đó là cách tình yêu tự nuôi lớn chính nó. Nói thì dễ hơn làm, bản thân tôi cũng thất bại nhưng vẫn nuôi hy vọng tìm được người phụ nữ mạnh mẽ, tình cảm; ngoài ra còn yêu khoa học, lịch sử, triết học để cùng nhau chia sẻ về cuộc sống, miễn sao cuộc sống tinh thần luôn phong phú.

Thêm đôi nét về bản thân: bố đơn thân 33 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cao, gầy, không rượu bia, không thuốc lá, không cờ bạc, gia cảnh bình thường, tướng mạo bình thường, sức khỏe bình thường, công việc bình thường, chắc chỉ có mong ước này là không "bình thường".

